Bitcoin’de Düşüş Derinleşirken Borsalara Yüklü Giriş Dalgası Gözlendi

Bitcoin fiyatındaki son düşüş 6 Şubat’ta ivme kazandı ve fiyat 60.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu hareketle Bitcoin, zirveden itibaren yüzde 52’nin üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Piyasalarda yaşanan bu düzeltmenin, kripto para yatırımcılarının ve profesyonel işlem yapanların riskten kaçınma eğilimini belirgin şekilde artırdığı ifade ediliyor.

Borsalara Ani Bitcoin Girişi Satışı Hızlandırdı

5 Şubat’ta kripto para piyasalarında kayda değer bir hareketlilik yaşandı. O gün, dünyanın işlem hacmiyle en büyük merkezi kripto para borsası Binance’a 25.000 Bitcoin yatırıldı. Diğer yandan, kurumsal ve profesyonel yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği ABD merkezli Coinbase Advanced platformuna ise 17.600 Bitcoin girişi gerçekleşti. Bir önceki aya göre bakıldığında, Coinbase Advanced’a yapılan girişler beş katına çıktı.

Kısa vadede bu denli yüksek miktarda Bitcoin’in borsalara aktarılması, satış ya da riskten korunma (hedge) eğiliminin arttığına işaret ediyor. Eşzamanlı olarak hem bireysel hem de kurumsal ağırlıklı iki farklı platformda girişlerin zirve yapması, düşüş sürecine tüm yatırımcı gruplarının dahil olduğuna işaret etti.

Düşüş Sonrası Satış Baskısı Azaldı

Yoğun transfer dalgasının ardından borsalara girişlerde dikkat çekici bir azalma yaşandı. Binance’a yapılan günlük Bitcoin girişleri 8.400 seviyesine gerilerken, Coinbase Advanced’daki girişler 1.400’e indi. Binance’ta yaklaşık üç kat, Coinbase Advanced’da ise on katlık bir düşüş görüldü.

Borsalara gönderilen Bitcoin miktarındaki bu azalma, panikle birlikte başlayan nakite dönüş eğiliminin hafiflediğini gösteriyor. İşlem hacminin düşmesiyle birlikte kısa vadeli satış baskısı da önemli ölçüde azaldı.

Piyasadaki Teknik Dönüşüm ve Psikolojik Sınır

60.000 dolar seviyesinin altına inen Bitcoin, teknik olduğu kadar psikolojik olarak da önemli bir destek noktasını kırmış oldu. Bu geri çekilme, önceki zirveye göre ciddi bir kaybı beraberinde getirdi. Buna karşın, borsalara aktarılan Bitcoin miktarındaki hızlı daralma en sert riskten kaçınma evresinin son bulduğuna işaret ediyor.

Piyasadaki mevcut eğilim sürerse ve borsalara girişler kontrol altında kalırsa, zorunlu satışlarla başlayan düzeltme süreci daha dengeli bir ortama evrilebilir. Son günlerdeki ılımlı toparlanmanın devam edebilmesi için, Bitcoin’in yeniden 60.000 doların üzerinde kalıcılık sağlaması kritik görülüyor.

Kripto para piyasasında oynaklık halen yüksek seviyede seyrediyor. Ancak borsalara yapılan Bitcoin transferlerinin azalması, piyasadaki panik havasının azaldığı ve bir miktar dengeye yaklaşılmaya başlandığı yorumlarına yol açıyor.