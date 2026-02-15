Bitcoin Piyasasında Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar Arasında Belirgin Farklar Ortaya Çıktı

Kripto para piyasasında son dönemde görülen dalgalanma, Binance borsasındaki bireysel yatırımcıların pozisyonlarındaki kısa vadeli değişimleri ve buna karşılık spot Bitcoin ETF’leri aracılığıyla kurumsal alımlarda yaşanan artışı gözler önüne serdi. Zincir üstü veri analizleriyle tanınan CryptoQuant’ın aktardığı rapora göre, iki farklı yatırımcı grubu arasında dikkat çekici bir ayrışma oluştu.

Bireysel Yatırımcılardan Yoğun Satış Baskısı

Şubat ayında Binance üzerindeki bireysel yatırımcıların günlük alım-satım verileri, kısa vadeli sert satış dalgaları yaşandığını ortaya koydu. 6 Şubat’ta Bitcoin’in fiyatı 64.000 doların altına inince, yatırımcılar 28.000 BTC’nin üzerinde satış gerçekleştirdi. 13 Şubat’ta ise fiyat tekrar 67.000 dolar üzerinde seyrederken, 12.000 BTC’den fazla bir çıkış daha görüldü.

Kısa vadeli yatırımcıların pozisyonlarını hızla kapatmaya devam ettiği bu süreç, fiyatın denge bulmasına yönelik girişimlere rağmen devam etti. Aynı dönemde, Bitcoin Kısa Vadeli Sahipler MVRV oranı 0,72 seviyesine gerileyerek Mayıs 2022’den bu yana en düşük noktaya ulaştı. Bu gösterge genellikle yakın zamanda Bitcoin alan yatırımcıların ciddi oranda gerçekleşmemiş zararla karşılaştığını ve piyasada korkuya dayalı hareketlerin arttığını gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinde Artan Kurumsal Talep

Piyasada bireysel yatırımcıların satış eğilimine girdiği günlerde, spot Bitcoin ETF’lerinde ise uzun süredir ilk kez olumlu net akışlar kaydedildi. 6 Şubat günü, ETF kanallarına yeni girişlerin başladığı görüldü.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock’ın IBIT fonuna 4,8 milyar dolar, Fidelity’nin FBTC fonuna ise yaklaşık 1,31 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Spot ETF’lere para girişi, piyasa fiyatındaki satış baskısının dengelenmesine ve yapısal destek oluşmasına katkı sağladı.

Piyasada Alışılmış Bir Dinamik

Geçmişte yoğun kısa vadeli yatırımcı kayıplarının olduğu dönemler, genellikle panik ve sert satışlarla karakterize ediliyordu. CryptoQuant’ın analizinde, bu tür dönemlerde uzun vadeli yatırımcıların piyasadan toplama eğiliminde olduğu ve bu döngünün tekrarladığına dikkat çekildi.

Mevcut durum, büyük borsalarda bireysel yatırımcıların satışlarıyla spot ETF’ler aracılığıyla kurumsal yatırımcıların kademeli alımlarının aynı anda sürdüğünü gösterdi. Piyasadaki toparlanmanın sürüp sürmeyeceği ise kurumsal talebin devamına bağlı görünüyor.

CryptoQuant, spot ETF’lere olan yeni kurumsal talebin, borsalarda yaşanan bireysel kaynaklı satış baskısını emerek piyasanın genel dengesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Son verilere göre, Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların satışı ile kurumsal alımlar arasındaki ayrışma dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Her iki tarafın piyasadaki hareketleri, önümüzdeki dönem için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.