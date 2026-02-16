Bitcoin’de Son Düzeltme, Geçmiş Ayı Piyasalarından Farklı Seyrediyor

Kripto piyasalarında analiz ve veri sağlayan CryptoQuant’ın yayımladığı güncel rapor, Bitcoin’deki mevcut düzeltmenin geçmiş ayı piyasası döngülerinden uzaklaştığını ortaya koydu. Raporda, fiyatlardaki son geri çekilmenin, önceki yıllardaki ayı piyasasını belirleyen karakteristik kalıplara uymadığı belirtiliyor. Uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımcılar arasındaki kayıplar, geçmişte görülen dip seviyelere bu döngüde yaklaşmadı.

Kısa Vadeli Yatırımcıların Zararı Tarihi Ortalamalardan Oldukça Düşük

CryptoQuant’ın sekiz yılı aşkın veri setine göre, Bitcoin’de kalıcı dip seviyeleri genellikle kısa vadeli yatırımcılar ciddi oranda zarar ettiğinde oluştu. 2014 ve 2015’te zarar oranı yüzde 83’e çıkarken, 2018–2019 arasındaki döngüde bu oran yüzde 62 olarak ölçüldü. 2019–2020’de kısa vadelilerin zararı yüzde 57’yi buldu, 2021–2022 dönemindeyse zarar oranı yüzde 71’e ulaştı ve bu seviyelerde pazarın dengelenmeye başladığı görüldü. Ortalama olarak, piyasa dipleri öncesinde kısa vadeli yatırımcıların zararı yüzde 68’e yaklaştı.

Ancak son düzeltmede, kısa vadeli yatırımcıların yaşadığı zarar yalnızca yüzde 40 ile sınırlı kaldı. Bitcoin fiyatı 66.928 dolar seviyesine geriledikten sonra toparlanarak yeniden 70.000 dolar sınırının üzerine çıktı ve zararda olanların oranı yüzde 31’e düştü. Bu oran, önceki ayı piyasası koşullarına kıyasla oldukça hafif bir düzeyde kalıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılarda Panik Gözlemlenmiyor

Rapor, sadece kısa vadeli yatırımcılar değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcıların da ayı piyasası şartlarından büyük ölçüde etkilenmediğine işaret ediyor. Şu anda uzun süreli Bitcoin sahiplerinin ortalama yüzde 27 oranında kârda olduğu hesaplandı. Geçmişte sert ayı döngülerinde uzun vadeli yatırımcıların da ciddi kayıplar verdiği ve bunu izleyen dönemde panik satışlarının arttığı görülüyordu. Bu sefer ise benzer bir toplu satış davranışı gözlenmiyor.

CryptoQuant, piyasada panik seviyelerine ulaşan bir toplu zarara veya kayıpların dip seviyelere indiğine dair veri bulunmadığını aktardı.

Düzeltme Süresi de Geçmiş Döngülere Uymuyor

Geçmiş döngülere bakıldığında, ayı piyasalarının ortalama 378 gün sürdüğü kayıtlara geçti. Oysa mevcut geri çekilme süreci yalnızca yaklaşık 88 gündür devam ediyor. Ayrıca son geri çekilmede zararın yüzde 40’ın üzerine çıkmaması, satış baskısının daha erken hafiflemesine neden oldu. Önceki ayı döngülerinde ise kısa vadeli yatırımcılar zararda yüzde 70’e yaklaştığında, piyasada toparlanma için aylarca beklemek gerekmişti.

CryptoQuant’ın analizine göre, şimdi gerçekleşen hızlı toparlanma ve daha sığ zarar seviyesiyle birlikte bu düzeltme, yaygın anlamda bir ayı piyasası başlatmak için tipik göstergeleri taşımıyor.

CryptoQuant, “Piyasa geleneksel bir ayı döngüsü gibi davranmıyor; kısa ve uzun vadeli katılımcıların geneline yayılmış, panik seviyesine yaklaşan kayıpların görülmediği dikkat çekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Rapor, güncel düşüşün, derin ve uzayan bir ayı döngüsünden daha çok geniş bir piyasa yapısı içinde bir düzeltme olarak öne çıktığını öne sürdü. Piyasadaki bu farklılaşmanın, yapısal olgunlaşma veya yatırımcıların artan inancı gibi nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise belirsiz.