Bitcoinde Kısa Vadeli SOPR Yeniden 1,0 Seviyesine Yaklaştı

Kripto analiz şirketi CryptoQuant’ın hazırladığı yeni raporda, Bitcoin’in kısa vadeli sahiplerinin kâr/zarar oranını gösteren SOPR (Spent Output Profit Ratio) göstergesinin önemli bir eşiğe yaklaştığı öne çıktı. Kısa süreli bir düşüşün ardından bu metriğin tekrar 1,0 seviyesinin üzerine çıkması, piyasada kısa vadede kritik bir dönemeçte olunduğunu gösteriyor.

Kısa Vadeli SOPR ve 1,0 Eşiği



Kısa vadeli SOPR, elde edilen Bitcoin’in cüzdanlar arasında taşınırken kârda mı yoksa zararda mı olduğunu ölçüyor. 1,0 seviyesi, alınan coinlerin satıldığında başa baş noktasını işaret ediyor. Endeks bu değerin üzerinde kaldığında, yatırımcıların çoğunlukla kârla satış yaptığına, altında seyrediyorsa zararın realize edildiğine işaret ediyor.

Son Gelişmeler ve Piyasa Tepkisi



Geçtiğimiz günlerde STH SOPR bir süreliğine 0,95 seviyesinin altına geriledi. Bu bölge, geçmişte kısa vadeli yatırımcıların piyasadan çıkma eğilimi gösterdiği alan olarak kabul ediliyor. Ancak son toparlanmayla birlikte endeks yeniden 1,0 sınırına yaklaşınca, piyasada kısa vadeli bir denge arayışının başladığı gözleniyor.

Kritik Sinyaller ve Piyasa Beklentileri



Kısa vadeli SOPR’ın art arda birkaç gün boyunca 1,0’ın üzerinde kalıp kalamayacağı piyasa için belirleyici olacak. Bu senaryo gerçekleşirse, son dönemde fiyat düşüşüyle karşılaşan yatırımcıların satış baskısının azaldığı ve teknik bir tepki yükselişinin ivme kazanabileceği düşünülüyor. Tersine, endeks tekrar 1,0’ın altında kalırsa, piyasanın yeniden dar bir bantta ilerleyebileceği ya da aşağı yönlü hareketin güçlenebileceği aktarılıyor.

CryptoQuant, “Sürdürülebilir bir toparlanmanın ön şartı olarak, SOPR’ın 1,0 seviyesinin üzerinde kalıcılığını izlemenin önemli olduğu belirtiliyor” değerlendirmesine yer verdi.

Aynı zamanda, son düşüşün 5 Ağustos 2024’teki gibi daha derin bir panik satışını işaret etmediği ifade edildi. O tarihte kısa vadeli yatırımcıların daha yoğun zarar yazdığı ve endeksin 0,9 bölgesine kadar indiği not ediliyor. Mevcut gerilemenin ise bu seviyenin üzerinde sınırlı kaldığına vurgu yapılıyor.

Bu farklılık, daha uzun vadeli fiyat yapısının henüz gerginliğini tam atmadığını ve güçlü bir dip oluşumunun, daha sert bir satış baskısı halinde mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Ana senaryoya göre, 1,0 seviyesinin geri kazanılması kısa vadede bir ralli tetikleyebilir. Ancak özellikle piyasanın tamamen dip bulduğu anlamının çıkartılması için göstergenin daha düşük seviyelere temas etmesi gerekebileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadeli görünüm açısından ise, birkaç gün boyunca 1,0 seviyesinin korunması piyasa açısından ilk olumlu sinyali oluşturuyor.