Binance, İran ile Bağlantılı 1 Milyar Dolarlık İşlem ve Uyum Ekibi İddialarını Reddediyor

Özet

  • Binance, İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık işlem iddiasını reddetti.
  • Şirket yönetimi ve CEO Richard Teng, yaptırım ihlali olmadığını açıkladı.
  • ABD ve analiz şirketleri stabilcoin transferlerine ilişkin denetimi artırdı.
Binance, iç denetim ekibinin İran bağlantılı 1 milyar dolardan fazla kripto para transferi tespit ettiği ve bu nedenle işten çıkarıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille geri çevirdi. Kripto para sektöründe en yüksek işlem hacmine sahip borsa, son günlerde finans medyasında çıkan iddialara yönelik açıklamalar yaptı.

İçindekiler
1 İddiaların Kaynağı ve Şirketin Tepkisi
2 Binance’in Açıklamaları ve Uyum Süreci
3 Yaptırımlar ve Endüstriyel Arka Plan

İddiaların Kaynağı ve Şirketin Tepkisi

Tartışmaların merkezi, ABD merkezli bir yayın kuruluşunun 13 Şubat 2026’da yayımladığı araştırma haberi oldu. Söz konusu haberde, Binance’in uyum ve denetim departmanında çalışan ekip üyelerinin, Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında İran merkezli kurumlarla bağlantılı olduğu iddia edilen 1 milyar dolar tutarında Tether (USDT) transferini ortaya çıkardığı ve bu sürecin ardından beşten fazla ekibin işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Habere göre, görevden ayrılanların bir bölümü emniyet veya yasa uygulama geçmişine sahip kıdemli araştırmacılardan oluşuyordu. Ancak borsanın açıkladığı gerekçelere ilişkin kamuya yansıyan bir netlik yok.

Binance’in Açıklamaları ve Uyum Süreci

Binance Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Richard Teng, iddiaları net şekilde yalanladı. Teng, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir yaptırım ihlali bulunmadığını ve hiçbir çalışanın bu tarz şikâyetler nedeniyle görevinden alınmadığını belirtti.

Şirket kayıtlarımızda herhangi bir yaptırım ihlali tespit edilmemiştir. Endişe bildirdiği için işten çıkartılan bir çalışan yoktur ve Binance düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor. Bazı medya kuruluşlarının yaptıkları haberlerin düzeltilmesi için girişimlerde bulunduk.

Binance’in iletişim departmanı ise, ilgili haberde önemli hatalar ve yanlış yönlendirmeler bulunduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, hiçbir işletim kararının veya işten çıkarmanın yaptırım bildirimleriyle ilgili olmadığı ve iç soruşturmalarda hukukun üstünlüğüne uyulduğu aktarıldı.

Ayrıca şirket, iç soruşturmanın hem kendi hukuk departmanı hem de bağımsız hukuk kuruluşları ile gerçekleştirildiğini ve şüpheli transferlere yönelik herhangi bir yaptırım ihlali bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Yaptırımlar ve Endüstriyel Arka Plan

2023 yılında kara para aklama ve yaptırım ihlalleri iddiaları nedeniyle ABD’de yüksek miktarda cezai uzlaşmayla karşı karşıya kalan Binance, o tarihten bu yana daha sıkı bir denetim ve raporlama yükümlülüğü altında faaliyet gösteriyor.

Son dönemde blockchain analiz şirketleri arasında yer alan TRM Labs, Chainalysis ve Elliptic, Tether’in özellikle İran bağlantılı kişi ve kurumlarca sınır aşan para transferlerinde tercih edildiğini tespit etti. Yine ABD’de Mali Yaptırımlar Ofisi (OFAC), benzer faaliyetler nedeniyle bazı diğer kripto para borsalarına da yaptırım uyguladı. Elliptic, özel olarak Tron ağı üzerindeki USDT işlemlerinin yaptırım listesine dahil edilen adreslerle ilişkili olduğunu açıkladı.

Binance ise geçtiğimiz yıl ABD makamlarıyla yapılan uzlaşmadan sonra özellikle yaptırım tarama ve uyum mekanizmalarını ciddi şekilde geliştirdiğini duyurmuştu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, sektörün önemli isimleri ve şirketleri açıklamalarla kendi pozisyonunu ortaya koyarken, konuyla ilgili resmi bir denetim veya yeni idari işlem ise gündeme gelmiş değil.

