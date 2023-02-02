2022 yılında yaşanan kripto çöküşünün ikinci basamağı olan FTX olayının yansıması olarak adlandırılabilecek olan Celsius olayında gelişme yaşandı.

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Stablecoin sağlayıcısı Tether, başarısız kripto kredi kuruluşu Celsius’tan borç aldığı iddialarına karşı çıktı. Mahkeme tarafından atanan müfettiş Shoba Pillay’ın Salı günü sunduğu yaklaşık 700 sayfalık rapora göre, Celsius bir noktada Tether’e yaklaşık 2 milyar dolar borç vermişti. Ancak Celsius’a da yatırım yapan Tether, başarısız olan firmadan borç aldığını reddediyor.

Tether Tarafından Açıklama Geldi

Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, yaptığı açıklamada şunu söyledi:

Belge, muhtemelen bu dosyalamayı bir araya getirmenin gerektirdiği iş yükü ve baskı nedeniyle bir hata içeriyor ve bu da yanlış bir anlaşılmaya neden oldu. Aslında, belgede Celsius, üzerinde mutabık kalınan risk parametreleri dahilinde kalmak için borçlu tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olan ek teminat yatırmak zorunda kalan karşı taraf olarak anılmaktadır.

Salı günü yayınlanan Celsius’la ilgili bir raporda Pillay, kripto borç verenin diğerlerinin yanı sıra Tether’e borç verirken kendi güvenlik önlemlerini aştığını söyledi. Raporda Pillay, Celsius’un risk komitesinden Tether’in Celsius’a karşı yükümlülüklerini yerine getirememe potansiyeline ilişkin endişeleri dile getiren dahili bir belgeye atıfta bulunuldu.

Celsius’un Tether’e verdiği krediler kredi limitinin iki katıydı şeklinde yazan Pillay, şirketin 2021’de stablecoin sağlayıcısına verdiği kredilerde aşırı borçlanma riskini özetleyen bir Celsius belgesine atıfta bulundu. Tether’in maruz kaldığı risk sonunda 2 milyar doların üzerine çıktı ve bu rakam o kadar büyüktü ki, Eylül 2021’in sonlarında Risk Komitesi’nde bu risk Celsius için varoluşsal bir risk olarak tanımlandı çünkü ‘Celsius’un sermayesi bir Tether temerrüdünden kurtulmak için yetersizdi.

Şirkette Neler Yaşanmıştı?

Celsius Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu ve CEO’su Alex Mashinsky bir skandalın ortasında istifa etti. Mashinsky ayrıca New York başsavcısının yatırımcıları dolandırdığı gerekçesiyle açtığı bir davayla da karşı karşıya.

Pillay, hukuk firması Jenner & Block’un bir sözcüsü aracılığıyla yorum yapmayı reddetti. Sözcü, söz konusu belgeyi vermeyi reddederek, şirketin Tether kredisi temerrüdüne maruz kalma riskini detaylandıran Celsius belgesinin, devam eden iflas işleminde sağlanan belgelerin bir derlemesine dahil edileceğini söyledi.

Denetçi raporu, Celsius’un başarısız kripto yatırım firmaları Alameda Research ve Three Arrows Capital dahil olmak üzere diğer şirketlere borç verme konusundaki dahili limitlerini de aştığını söylüyor.

Tüm bunlar yaşanırken şirketin eski CEO’su Alex Mashinky Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Açıklamasında sertlik dozunu yüksek tutan Mashinsky şunları söyledi: