Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yatırımcılar Dikkat! USDT İçin Kritik Haber Geldi! Kripto Çöküşünde Yaşananlarla İlgisi Neydi?

Yatırımcılar Dikkat! USDT İçin Kritik Haber Geldi! Kripto Çöküşünde Yaşananlarla İlgisi Neydi?

2022 yılında yaşanan kripto çöküşünün ikinci basamağı olan FTX olayının yansıması olarak adlandırılabilecek olan Celsius olayında gelişme yaşandı.
00:34
2 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Stablecoin sağlayıcısı Tether, başarısız kripto kredi kuruluşu Celsius’tan borç aldığı iddialarına karşı çıktı. Mahkeme tarafından atanan müfettiş Shoba Pillay’ın Salı günü sunduğu yaklaşık 700 sayfalık rapora göre, Celsius bir noktada Tether’e yaklaşık 2 milyar dolar borç vermişti. Ancak Celsius’a da yatırım yapan Tether, başarısız olan firmadan borç aldığını reddediyor.

Tether Tarafından Açıklama Geldi

Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino,  yaptığı açıklamada şunu söyledi:

Belge, muhtemelen bu dosyalamayı bir araya getirmenin gerektirdiği iş yükü ve baskı nedeniyle bir hata içeriyor ve bu da yanlış bir anlaşılmaya neden oldu. Aslında, belgede Celsius, üzerinde mutabık kalınan risk parametreleri dahilinde kalmak için borçlu tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olan ek teminat yatırmak zorunda kalan karşı taraf olarak anılmaktadır.

Salı günü yayınlanan Celsius’la ilgili bir raporda Pillay, kripto borç verenin diğerlerinin yanı sıra Tether’e borç verirken kendi güvenlik önlemlerini aştığını söyledi. Raporda Pillay, Celsius’un risk komitesinden Tether’in Celsius’a karşı yükümlülüklerini yerine getirememe potansiyeline ilişkin endişeleri dile getiren dahili bir belgeye atıfta bulunuldu.

Celsius’un Tether’e verdiği krediler kredi limitinin iki katıydı şeklinde yazan Pillay, şirketin 2021’de stablecoin sağlayıcısına verdiği kredilerde aşırı borçlanma riskini özetleyen bir Celsius belgesine atıfta bulundu. Tether’in maruz kaldığı risk sonunda 2 milyar doların üzerine çıktı ve bu rakam o kadar büyüktü ki, Eylül 2021’in sonlarında Risk Komitesi’nde bu risk Celsius için varoluşsal bir risk olarak tanımlandı çünkü ‘Celsius’un sermayesi bir Tether temerrüdünden kurtulmak için yetersizdi.

Şirkette Neler Yaşanmıştı?

Celsius Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu ve CEO’su Alex Mashinsky bir skandalın ortasında istifa etti. Mashinsky ayrıca New York başsavcısının yatırımcıları dolandırdığı gerekçesiyle açtığı bir davayla da karşı karşıya.

Pillay, hukuk firması Jenner & Block’un bir sözcüsü aracılığıyla yorum yapmayı reddetti. Sözcü, söz konusu belgeyi vermeyi reddederek, şirketin Tether kredisi temerrüdüne maruz kalma riskini detaylandıran Celsius belgesinin, devam eden iflas işleminde sağlanan belgelerin bir derlemesine dahil edileceğini söyledi.

Denetçi raporu, Celsius’un başarısız kripto yatırım firmaları Alameda Research ve Three Arrows Capital dahil olmak üzere diğer şirketlere borç verme konusundaki dahili limitlerini de aştığını söylüyor.

Tüm bunlar yaşanırken şirketin eski CEO’su Alex Mashinky Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Açıklamasında sertlik dozunu yüksek tutan Mashinsky şunları söyledi:

Parayı takip edin ve kripto bankalarında basamaklı koşuları kimin başlattığını, birkaç kripto projesini ve ardından kendilerini yok ettiğini bulacaksınız. Bunların hepsi kazanç ama bu süreçte başkalarının da başarısız olması ihtiyacından kaynaklanıyordu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bankacılık Devi JPMorgan’dan Çarpıcı Kripto Para Raporu! Neler Oluyor?
Bankacılık Devi JPMorgan’dan Çarpıcı Kripto Para Raporu! Neler Oluyor?
Son DAKİKA! Fed Sonrası Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! 3 Kritik Gelişme Bu Hafta!
Son DAKİKA! Fed Sonrası Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! 3 Kritik Gelişme Bu Hafta!
Son Dakika: Herkes Sustu Powell Konuşuyor! Yılın İlk Konuşması Başladı!
Son Dakika: Herkes Sustu Powell Konuşuyor! Yılın İlk Konuşması Başladı!
Kripto Paralar Neden Düştü? Bitcoin Neden Düşüyor?
Kripto Paralar Neden Düştü? Bitcoin Neden Düşüyor?
İlk 10’a Giren Altcoin’den Kötü Haber! Yükseliş Sona Mı Erdi? Yatırımcıyı Tedirgin Edecek Grafik!
İlk 10’a Giren Altcoin’den Kötü Haber! Yükseliş Sona Mı Erdi? Yatırımcıyı Tedirgin Edecek Grafik!
Amerika Yasak Listesine İki Kripto Para Adresi Ekledi!
Amerika Yasak Listesine İki Kripto Para Adresi Ekledi!
Fed Öncesi Korkutan Gelişme! Milyonlarca Dolarlık ETH Nereye Gidiyor? Fiyat Düşer Mi?
Fed Öncesi Korkutan Gelişme! Milyonlarca Dolarlık ETH Nereye Gidiyor? Fiyat Düşer Mi?
Sırada Ne Var? Reef Coin, Render Token ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? Reef Coin, Render Token ve Waves Coin Yorumları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023