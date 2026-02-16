Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Kripto Para Dünyası Ayakta: Bitcoin’de 72.000 Dolar Hayal mi Oldu?

Özet

  • Bitcoin 70.000-72.000 dolar direncini aşamadığı için 68.687 dolara geriledi.
  • Satış baskısının sürmesi halinde 59.600 dolardaki ana destek seviyesi test edilebilir.
  • Yükselişin başlaması için hacimli bir şekilde 72.000 doların üzerine çıkılması gerekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin piyasasında bu hafta boğalar ile ayılar arasındaki amansız mücadele 70.000 dolar sınırında kilitlenmiş durumda. En büyük kripto para kritik direnç noktalarını aşmak için defalarca hamle yapsa da satış baskısı nedeniyle ivme kazanmakta zorlanıyor. Yatırımcılar fiyatın 72.000 dolarlık eski zirveleri mi hedefleyeceğini yoksa 59.000 dolara doğru sert bir iniş mi gerçekleştireceğini merakla bekliyor.

İçindekiler
1 Kritik Direnç Bölgesinde Ayıların Hakimiyeti
2 Sert Satışların Gölgesinde Destek Seviyeleri

Kritik Direnç Bölgesinde Ayıların Hakimiyeti

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 70.000 ile 72.000 dolar aralığındaki arz bölgesini test etmesine rağmen bu seviyelerde tutunmayı başaramadı. Günlük grafiklerde 68.687 dolar seviyelerine çekilen parite, alıcıların psikolojik sınırın üzerinde kalıcı bir momentum oluşturamadığını net şekilde ortaya koyuyor. Daha önce güçlü bir destek işlevi gören 72.000 dolar seviyesinin altına sarkılması, piyasa yapısını “daha düşük tepeler” formasyonuna sokarak kısa vadeli baskıyı satış yönüne kaydırdı.

Fiyatın bu direnç bandından sert bir şekilde reddedilmesi, piyasada “düzeltme” mi yoksa “yeni bir düşüş dalgası” mı yaşandığı sorusunu gündeme getiriyor. Mevcut teknik görünüm, 70.000 dolar altında kalınan her sürenin aşağı yönlü riskleri beslediğini gösteriyor. Alıcıların kontrolü tamamen ele alabilmesi için bu bölgenin yüksek hacimle geri kazanılması şart görünüyor; aksi takdirde satıcıların iştahı artmaya devam edecektir.

On-Balance Volume (OBV) verilerindeki düşüş eğilimi, sermaye çıkışının sürdüğüne dair sinyaller veriyor. Henüz grafiklerde boğa lehine bir uyumsuzluk görülmemesi, birikim evresine tam anlamıyla geçilmediğini kanıtlıyor. Histogram verileri yatay bir seyir izlese de onaylanmış bir yükseliş kesişimi yaşanmadığı için haftalık görünümde aşağı yönlü baskı baskınlığını koruyor.

Sert Satışların Gölgesinde Destek Seviyeleri

Bitcoin fiyatının 70.000 dolardan uzaklaşarak 59.000 dolara doğru iğne atması, piyasada ciddi bir hacim artışıyla desteklendi. Söz konusu hacim patlaması, kontrollü bir portföy değişiminden ziyade panik satışlarını ve zorunlu likidasyonları işaret ediyor. 59.600 dolar seviyesindeki uzun alt fitiller, bu bölgede agresif bir talep toplandığını gösterse de tepki yükselişlerinin zayıf kalması endişeleri artırıyor.

Eğer Bitcoin 70.000 dolar tavanını aşamazsa, önümüzdeki günlerde 59.600 dolarlık ana destek bölgesinin yeniden test edilmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu bölgenin kırılması durumunda ise düşüşün 55.000 ve ardından 52.000 dolar bandına kadar derinleşme potansiyeli bulunuyor. Yatırımcıların odak noktası, fiyatın bu destek alanlarında tutunup tutunamayacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Piyasa aktörleri için önümüzdeki birkaç günlük kapanış, trendin yönünü tayin edecek en önemli gösterge olacak. 72.000 doların üzerinde bir kapanış, hedefin hızla 78.000 dolara kaymasını sağlayabilir. Ancak mevcut zayıf görünüm ve sermaye çıkışları, piyasanın bir süre daha konsolidasyon veya geri çekilme süreciyle vakit kaybedebileceğini fısıldıyor.

Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
