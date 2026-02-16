Winvest — Bitcoin investment
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 0,10 Dolar Eşiği Zorlanıyor: Cüzdanlar Boşalıyor

Özet

  • Dogecoin, %12'yi aşan kayıpla 0,102 dolar seviyesine geriledi.
  • Kritik hareketli ortalamaların altına düşülmesi memecoin'de ayı baskısını artırdı.
  • Fiyat 0,10 doların altına inerse 0,094 dolar seviyesi test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasında esen soğuk rüzgarlar şaka tabanlı memecoin’lerin öncüsü Dogecoin’i son 24 saat içerisinde %12,39 oranında değer kaybıyla 0,102 dolar seviyesine kadar sürükledi. Yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla birlikte hızlanan satış dalgası popüler altcoini kritik teknik destek noktalarının altına iterek piyasa genelinden daha negatif bir tablo sergilemesine yol açtı. Mevcut veriler kripto para dünyasında güvenli liman arayışının arttığını ve riskli birimlerden kaçışın hız kazandığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Teknik Göstergeler ve Piyasa Psikolojisi
2 Kritik Seviyeler ve Gelecek Senaryoları

Teknik Göstergeler ve Piyasa Psikolojisi

Altcoin Season Index verilerinin 30 seviyesine kadar gerilemesi, piyasadaki genel iştahsızlığın en somut kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Dogecoin, bu süreçte hem 30 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamalarının altına sarkarak teknik açıdan ayı piyasası baskısını ensesinde hissetmeye başladı. Satış baskısının bu denli yoğunlaşması, sadece bireysel yatırımcıların değil, kurumsal taraftaki sermaye rotasyonunun da etkilerini yansıtıyor.

Piyasada yaşanan bu geniş çaplı gerileme, yatırımcıların daha az riskli görülen limanlara yönelmesine neden olurken Dogecoin üzerindeki aşağı yönlü ivmeyi tetikledi. Hareketli ortalamaların kaybedilmesi, grafikler üzerinde karamsar bir senaryoyu desteklerken, satışların derinleşme ihtimali piyasa takipçilerini teyakkuza geçirdi. Altcoin sezonunun uzağında kalan bu tablo, DOGE için toparlanma emarelerini şimdilik gölgede bırakıyor.

Bitcoin’in sergileyeceği genel grafik, Dogecoin’in kısa vadedeki kaderini tayin edecek en temel unsur konumunda bulunuyor. Piyasa liderinin yön arayışı sürerken, DOGE yatırımcıları ellerindeki varlıkların geleceğini bu korelasyon üzerinden okumaya çalışıyor. Küresel ölçekte hakim olan riskten kaçış eğilimi, şaka tabanlı bu varlığın omuzlarındaki yükü her geçen saat biraz daha ağırlaştırıyor.

Kritik Seviyeler ve Gelecek Senaryoları

Dogecoin için 0,10 dolar seviyesi sadece psikolojik bir sınır değil, aynı zamanda olası bir çöküşün önündeki son baraj niteliği taşıyor. Eğer fiyat bu bariyerin altında kalıcı bir sarkma yaşarsa, düşüşün 0,094 dolar bandına kadar genişlemesi ve kayıpların derinleşmesi kaçınılmaz bir hal alabilir. Bu bölgedeki tutunma çabası, varlığın orta vadedeki direnci açısından hayati bir önem arz ediyor.

Diğer taraftan, piyasada erken bir stabilizasyondan söz edebilmek için fiyatın 0,1038 dolar direncinin üzerine kararlı bir şekilde çıkması bekleniyor. Bu seviyenin aşılması, satıcıların gücünün kırıldığına dair ilk sinyal olarak değerlendirilecek olsa da genel piyasa hacminin düşüklüğü bu ihtimali şimdilik kısıtlı kılıyor. Yatırımcıların bir sonraki büyük hamle için nefesini tutup beklediği bu süreçte, volatilite en büyük risk faktörü olmayı sürdürüyor.

Piyasadaki likidite akışının yön değiştirmesi ve makroekonomik beklentilerin belirsizliği, Dogecoin üzerindeki baskıyı taze tutuyor. Olası bir toparlanma hamlesinin hızı, Bitcoin tarafındaki hacimli alımlara ve piyasa genelindeki güven tazelemesine doğrudan bağlı kalacak. Analistler, mevcut görünümün her iki yöne de sert kırılımlara gebe olduğu konusunda uyarılarını yeniliyor.

