DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de Teknik Göstergeler Yeni Bir Geri Çekilmeye Mi İşaret Ediyor?

Özet

  • Dogecoin fiyatı kısa vadede zayıf görünüm sergiliyor ve satış baskısı artıyor.
  • Teknik göstergeler 0,1360 ve 0,1320 dolar seviyelerini kritik hale getiriyor.
  • Genel kripto piyasasındaki durgunluk, DOGE üzerindeki baskıyı güçlendiriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasalarında yatay ve temkinli seyir sürerken, popüler meme coin Dogecoin (DOGE) için teknik görünüm zayıflamaya devam ediyor. CoinMarketCap verilerine göre alıcılar henüz kontrolü ele geçirebilmiş değil. Son 24 saatlik fiyat hareketleri, DOGE yatırımcıları açısından kısa vadede aşağı yönlü risklerin hâlâ masada olduğunu gösteriyor.

Kısa Vadeli Grafiklerde Yanıltıcı Kırılım ve Baskı Artışı

DOGE fiyatı son 24 saat içinde yüzde 0,39 oranında değer kaybederek 0,1375 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Saatlik grafik incelendiğinde, fiyatın 0,1383 dolar seviyesindeki yerel direncin üzerine kısa süreli bir çıkış yaptığı ancak bu hareketin kalıcı olmadığı görülüyor. Teknik analizde “false breakout” olarak adlandırılan bu durum, genellikle satış baskısının artabileceğine işaret ediyor.

Eğer günlük mum kapanışı destek seviyelerine yakın gerçekleşirse, analistlere göre DOGE fiyatının 0,1360 dolar bölgesini test etmesi olası görünüyor. Daha geniş zaman diliminde bakıldığında ise tablo yine boğalardan çok ayıların lehine. Fiyatın 0,1358 dolar seviyesindeki kritik desteğe doğru geri çekilmesi, piyasanın hâlen temkinli olduğunu ortaya koyuyor. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda, bir süredir biriken satış baskısının 0,1320–0,1340 dolar aralığına doğru sert bir düşüşü tetikleyebileceği belirtiliyor.

Orta Vadeli Görünüm ve Meme Coin Piyasasındaki Genel Hava

Orta vadeli perspektifte Dogecoin’in 0,1199 dolar destek seviyesi ile 0,1568 dolar direnç seviyesi arasında geniş bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Mevcut fiyat, bu kanalın tam ortalarına yakın bir noktada bulunuyor. Bu da kısa vadede sert ve yönlü hareketlerin ihtimalini azaltıyor. Analistlere göre DOGE, ana destek veya direnç seviyelerine yaklaşmadan güçlü bir trend başlatmakta zorlanabilir.

Bu teknik görünüm, meme coin piyasasındaki genel durgunlukla da örtüşüyor. Son günlerde Shiba Inu (SHIB) ve Pepe (PEPE) gibi diğer meme coin’lerde de işlem hacimlerinin azaldığı ve yatırımcı ilgisinin zayıfladığı gözlemleniyor. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto varlıkların dar bantta hareket etmesi, risk iştahını sınırlayarak altcoin’ler üzerindeki baskıyı artırıyor. Piyasa katılımcıları, ABD’den gelecek makroekonomik veriler ve kripto düzenlemelerine dair haberler netleşmeden agresif pozisyon almaktan kaçınıyor.

Dogecoin cephesinde teknik göstergeler, kısa vadede temkinli olunması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Fiyatın kritik destek seviyelerine yakın seyretmesi, olası bir aşağı yönlü kırılımda hareketin hızlanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan orta vadeli kanal yapısı, ani ve sert yükseliş beklentilerini şimdilik zayıflatıyor. DOGE yatırımcıları için önümüzdeki süreçte destek-direnç seviyeleri ve genel piyasa duyarlılığı belirleyici olmaya devam edecek.

İlayda Peker
İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Kriptoda Yeni Çılgınlık: CZ Danışman Oldu, Airdrop Beklentisi Hacmi Bir Haftada Katladı
Bitcoin Neden Yükseldi? Cevap Grafikte Değil, Canlı Makro Verilerde Saklı
