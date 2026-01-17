Bitcoin Kritik Kavşakta: ETF Akışları Yeni Yönü Belirleyebilir mi?

Bitcoin piyasasında yön arayışı devam ederken, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinin performansı yatırımcılar için giderek daha önemli bir gösterge haline geliyor. Kurumsal yatırımcıların piyasaya giriş kapısı olarak görülen bu ürünler, özellikle likidite akışlarıyla Bitcoin’in kısa ve orta vadeli yönüne dair güçlü sinyaller veriyor. Bitcoin’in 90 bin ile 100 bin dolar bandında sıkıştığı bu hassas dönemde, ETF hareketleri fiyatın kaderini belirleyebilecek nitelikte.

ETF Akışları Bitcoin İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Son veriler, ETF’ler üzerinden piyasaya giren ve çıkan paranın tutarsız bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor. 16 Ocak’ta ABD spot Bitcoin ETF’lerinde yaklaşık 394 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, bir gün önce 100 milyon doları aşan net giriş kaydedilmişti. Günlük dalgalanmalar yüksek olsa da, haftalık kümülatif girişlerin 1,4 milyar dolara ulaşması dikkat çekiyor. Bu durum, piyasada hem alıcıların hem de satıcıların güçlü şekilde pozisyon aldığına işaret ediyor.

CryptoQuant tarafından paylaşılan analiz ise manşet rakamların ötesine geçerek Fidelity’nin FBTC’si ile Ark Invest’in ARKB’sine odaklanıyor. Rapora göre bu iki ETF, Bitcoin fiyatıyla diğer ürünlere kıyasla daha güçlü bir korelasyon sergiliyor. Özellikle bu fonlardaki kümülatif akışlar, Bitcoin’in gerçek talep yapısını anlamada daha net bir pencere sunuyor. Bu nedenle kısa vadeli fiyat oynaklığından ziyade, orta ve uzun vadeli trendleri analiz etmek isteyen yatırımcılar için FBTC ve ARKB verileri kritik öneme sahip.

Kurumsal Momentum Zayıflıyor mu?

FBTC ve ARKB’deki likidite eğilimleri, Bitcoin’de güçlü ve kalıcı bir yükseliş için henüz gerekli zeminin oluşmadığını gösteriyor. FBTC, Mart 2025’ten bu yana yeni bir zirve yapamazken, ARKB Temmuz ayından itibaren aşağı yönlü bir seyir izliyor. Bu tablo, kurumsal sermaye girişlerinin önceki ralli dönemlerine kıyasla belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koyuyor.

Bitcoin’in geçmişte bu ETF’lerle benzer hareketler sergilediği biliniyor. Raporda, 2024 yılında Strategy hissesi (MSTR) ile Bitcoin arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. MSTR zirve yaptıktan sonra yeni yüksekler oluşturamamış ve uzun süreli bir düşüş trendine girmişti. Aynı dönemde Bitcoin’in de benzer bir yol izlemesi, likidite sinyallerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştu. Bugün ETF’lerde devam eden çıkışların, Bitcoin üzerinde ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Bu noktada BlackRock’ın IBIT ürünü ayrı bir yerde duruyor. Yaklaşık 74,5 milyar dolarlık varlığıyla en büyük spot Bitcoin ETF’si olan IBIT, işlemlerinin önemli bir kısmını tezgah üstü piyasalar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu nedenle spot fiyat üzerinde doğrudan etkisi sınırlı olsa da, sert düşüş dönemlerinde piyasayı dengeleyici bir rol üstleniyor. Ancak IBIT’te de son dönemde çıkışların başlaması, genel kurumsal yavaşlamanın bu fonu da etkilediğini gösteriyor.

Öte yandan, piyasayla ilgili farklı bir gelişme olarak ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor. Bu durum, kripto paralara yönelen kurumsal iştahın kısa vadede sınırlı kalabileceğine dair ek bir sinyal olarak değerlendiriliyor.