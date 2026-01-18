Kripto Para

18 Ocak Kripto Para Piyasaları Son Durum

Özet

  • Hacimler zayıflasa da BTC 94 bin dolar desteğini koruyor. Önümüzdeki hafta için beklentiler olumlu.
  • XMR ATH seviyesine ulaştıktan sonra kar satışlarıyla geri çekiliyor.
  • CHZ Coin aşırı satışlardan sonra toparlanıyor farklı altcoinlerde benzer yükselişler görülebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin Pazar gününe 95 bin dolarda başladı ve hafta sonu hacimsizliğiyle grafikler yana hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş gördük ancak Cuma gününe geldiğimizde direnç testinden eli boş dönen Bitcoin altcoinlerdeki yükselişin de önünü kesti. Peki kripto paralarda son durum ne?

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Kripto Paralar

Bitcoin (BTC)

Ayı bayrağının aşağı kırılmasının ardından uzun süre yana hareket eden BTC bayrağın destek çizgisini veri aldı. Ardından bu hareketin 98 bin dolarlık direnç çizgisine kadar devam edebileceğinden bahsetmiştik. Tam olarak böyle oldu ve BTC direnç seviyesine kadar yükselişini sürdürdü ancak uzun süreli satışların ardından tahmin edildiği gibi direnç tek seferde aşılamadı.

Peki denememeler devam edecek mi? 5-7 Ocak tarihindeki zirvesi destek olarak koruyan Bitcoin 94 bin doları kaybetmediği sürece yeni bir direnç testi ihtimali daha var. Şimdilik destek seviyesini koruyan BTC Aralık ayı boyunca aşılamayan engelin üzerinde devam eden kapanışlarıyla güçlü görünüyor.

13 ve 14 Ocak tarihlerinde direnç testi sırasında BTC ETF’leri toplamda 1,5 milyar dolardan fazla giriş gördü. Ancak hafta sonu hacimsizliğinin 94 bin dolar desteğini tehdit etme ihtimali ve yaşanan geri çekilme Cuma günü 400 milyon dolara yakın çıkışa neden oldu. Haftalık bazda girişler halen baskın ve yeni ETF yatırımcılarının önemli kısmı halen yükselişin devam edebileceğine inanıyor. Önümüzdeki hafta için bu açıdan görünüm oldukça pozitif.

Kripto Paralar

Hacimler oldukça düştü ancak LIT ve CHZ son 24 saatte kayda değer kazançlar elde etti. Lighter (LIT) yeni nesil DEX pazarına HYPE ve ASTER’in rakibi olarak gelse de genel piyasa düşüşünden dolayı bir türlü başını kaldıramamıştı şimdi bu toparlanma süreci onun 2 doları aşmasına yardımcı oluyor. CHZ son 2 yıldır aşırı satışlarla mücadele ediyor ve haftalıkta yüzde 30 artış yaşadı ve daha fazlası mümkün. IP Coin haftalıkta yüzde 40 arttı.

Günün kaybedenleri XMR ve CC oldu. ZEC Coin ekibinin kaçışının ardından Monero çok güçlü bir yükseliş başlatsa da bu tarz rallilerin soluklanma dönemleri olur. ATH sonrası XMR bir süre daha kar satışlarının etkisi altında zayıflayabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu

Büyük Kara Para Operasyonu: Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan 102 Milyon Dolarlık Ağ Çökertildi

Kurumsal Para 2.17 Milyar Dolarla Sürpriz Yaptı: Bitcoin’le Birlikte Ethereum, XRP Dahil 6 Altcoin Topladılar

Bitcoin ve Büyük Altcoin’ler Düşerken Monero Pozitif Ayrıştı: Yatırımcıların Gözü Bu 6 Gelişmede

Altın ve Gümüş Yeniden Parladı, Bitcoin Düştü: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

ABD–AB Arasındaki Gerilim Kripto Para Piyasasını Vurdu: Bitcoin ve Altcoin’lerde Tasfiyeler Hızla Arttı

19-25 Ocak Kripto Paralarda Haftanın Takvimi

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Kritik Kavşakta: ETF Akışları Yeni Yönü Belirleyebilir mi?
Bir Sonraki Yazı 19-25 Ocak Kripto Paralarda Haftanın Takvimi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde
Ethereum (ETH)

Lost your password?