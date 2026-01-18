18 Ocak Kripto Para Piyasaları Son Durum

Bitcoin Pazar gününe 95 bin dolarda başladı ve hafta sonu hacimsizliğiyle grafikler yana hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş gördük ancak Cuma gününe geldiğimizde direnç testinden eli boş dönen Bitcoin altcoinlerdeki yükselişin de önünü kesti. Peki kripto paralarda son durum ne?

Bitcoin (BTC)

Ayı bayrağının aşağı kırılmasının ardından uzun süre yana hareket eden BTC bayrağın destek çizgisini veri aldı. Ardından bu hareketin 98 bin dolarlık direnç çizgisine kadar devam edebileceğinden bahsetmiştik. Tam olarak böyle oldu ve BTC direnç seviyesine kadar yükselişini sürdürdü ancak uzun süreli satışların ardından tahmin edildiği gibi direnç tek seferde aşılamadı.

Peki denememeler devam edecek mi? 5-7 Ocak tarihindeki zirvesi destek olarak koruyan Bitcoin 94 bin doları kaybetmediği sürece yeni bir direnç testi ihtimali daha var. Şimdilik destek seviyesini koruyan BTC Aralık ayı boyunca aşılamayan engelin üzerinde devam eden kapanışlarıyla güçlü görünüyor.

13 ve 14 Ocak tarihlerinde direnç testi sırasında BTC ETF’leri toplamda 1,5 milyar dolardan fazla giriş gördü. Ancak hafta sonu hacimsizliğinin 94 bin dolar desteğini tehdit etme ihtimali ve yaşanan geri çekilme Cuma günü 400 milyon dolara yakın çıkışa neden oldu. Haftalık bazda girişler halen baskın ve yeni ETF yatırımcılarının önemli kısmı halen yükselişin devam edebileceğine inanıyor. Önümüzdeki hafta için bu açıdan görünüm oldukça pozitif.

Kripto Paralar

Hacimler oldukça düştü ancak LIT ve CHZ son 24 saatte kayda değer kazançlar elde etti. Lighter (LIT) yeni nesil DEX pazarına HYPE ve ASTER’in rakibi olarak gelse de genel piyasa düşüşünden dolayı bir türlü başını kaldıramamıştı şimdi bu toparlanma süreci onun 2 doları aşmasına yardımcı oluyor. CHZ son 2 yıldır aşırı satışlarla mücadele ediyor ve haftalıkta yüzde 30 artış yaşadı ve daha fazlası mümkün. IP Coin haftalıkta yüzde 40 arttı.

Günün kaybedenleri XMR ve CC oldu. ZEC Coin ekibinin kaçışının ardından Monero çok güçlü bir yükseliş başlatsa da bu tarz rallilerin soluklanma dönemleri olur. ATH sonrası XMR bir süre daha kar satışlarının etkisi altında zayıflayabilir.