19-25 Ocak Kripto Paralarda Haftanın Takvimi

Her hafta olduğu gibi kripto paralar için yeni haftanın önemli gelişmeleri sizin için derledik. Bitcoin 18 Ocak Pazar günü büyük ölçüde yana hareket ediyor ve hacimler hafta içine göre önemli ölçüde azalmış durumda. Ancak önümüzdeki günlerde birçok önemli gelişme kripto paralara yön verecek. Kripto paralarda haftanın takvimini, önemli gelişmeleri inceleyelim.

Kripto Paralar Haftanın Takvimi

Yeni haftanın en büyük olayı artık açıklanması beklenen Yüksek Mahkeme tarife kararı. Cuma günü mahkemenin 20 Ocak tarihinde en az 1 karar açıklayacağı duyuruldu bunun tarifelerle ilgili olan karar olması bekleniyor. Elbette kesin değil TSİ 18:00’da Yüksek Mahkemenin duyuru ekranında bunu takip edeceğiz. Ayrıca çok daha fazla gelişme bizi bekliyor.

Gün ve saat detaylarıyla kripto paralarda haftanın takvimi aşağıdaki gibi.

19 Ocak Pazartesi

12:30 IMF Dünya Ekonomi Görünümü Basın Toplantısı

13:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Beklenti ve Önceki: %2)

20 Ocak Salı

08:00 Davos Konferansı (Tüm Hafta)

18:00 Yüksek Mahkeme Tarife Kararı (Muhtemelen) Açıklanacak

Injective IIP-617 Deflasyon Oylaması Sonucu

ZRO Kilit Açılışı (Arzın %6,36’sı)

21 Ocak Çarşamba

00:43 Netflix Kazanç Raporu

15:40 Charles Schwab Kazanç Raporu

22 Ocak Perşembe

14:00 TCMB Faiz Kararı (Beklenti: %36,5 Önceki: %38)

15:30 ECB Toplantı Tutanağı

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 198K)

16:30 ABD GSYİH Çeyrek Bazında Nihai (Beklenti ve Önceki: %4,3)

18:00 ABD PCE (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,8)

ABD Çekirdek PCE (Beklenti ve Önceki: %2,8)

Stellar Protocol X-Ray (Soroban’a yerel BN254 + Poseidon getiriliyor. Stellar’daki ZK uygulamaları artık çok daha kolay (ve ucuz) hale gelecek.)

OP Coin Buyback Yönetim Oylaması

UDS Kilit Açılışı (%1,43)

23 Ocak Cuma

02:30 Japonya Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Beklenti: %2,1 Önceki: %2,9)

06:30 BoJ Görünüm Raporu

06:30 BoJ Faiz Kararı (Beklenti ve Önceki: %0,75)

24 Ocak Cumartesi

Bitcoin Cash Meetup

25 Ocak Pazar

XPL Kilit Açılışı (Arzın %4,33’ü)

Humanity (H) Kilit Açılışı (%4,57)

Dikkat Edilecekler

Davos açıklamaları hem küresel ekonomi hem kripto özelinde büyük detaylar içerebilir. Perşembe günü Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olan PCE gelecek bu 28 Ocak faiz kararında Powell’ın tonu için çok önemli. Cuma gün Japonya Merkez Bankasının açıklamaları yakından izlenecek çünkü bir faiz artışı daha carry trade tartışmalarını ciddi boyutta alevlendirebilir.

Salı günü Yüksek Mahkeme tarife kararının açıklanması halinde kripto paralarda volatilite katlanarak artacaktır.