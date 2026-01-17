Kriptoda Yeni Çılgınlık: CZ Danışman Oldu, Airdrop Beklentisi Hacmi Bir Haftada Katladı

Kripto piyasasında airdrop beklentisiyle yaşanan ani hacim patlamalarına bir yenisi daha eklendi. YZi Labs (eski adıyla Binance Labs) destekli ve Binance’in kurucu ortağı Changpeng “CZ” Zhao’nun danışmanlığını yaptığı Genius Terminal, son günlerde yatırımcıların radarına güçlü bir şekilde girdi.

Görece düşük profilli ilerleyen platform, cumartesi günü tarihindeki en yüksek günlük işlem hacmine ulaştı. Dune Analytics verilerine göre Genius Terminal’de tek bir günde 787 milyon dolarlık işlem gerçekleşti. Bu hacmin yaklaşık 728 milyon dolarlık bölümü EVM uyumlu ağlardan geldi.

EVM (Ethereum Virtual Machine), merkeziyetsiz uygulamaların ve akıllı sözleşmelerin çalıştığı temel altyapı olarak biliniyor ve bugün birçok blokzincirin omurgasını oluşturuyor.

Bir haftada 85 milyon dolardan 2 milyar dolara

Asıl dikkat çeken artış ise haftalık verilerde görüldü. Platformun haftalık işlem hacmi yalnızca bir hafta önce yaklaşık 85 milyon dolar seviyesindeyken, kısa sürede 2 milyar doların üzerine çıktı.

Kullanıcı davranışları da bu yükselişi doğrular nitelikte. Ortalama bir cüzdanın platform üzerindeki işlem hacmi 82 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, Genius Terminal için birkaç hafta önce neredeyse yok denecek düzeydeydi. Bu denli hızlı büyümenin arkasında ise tek bir neden öne çıkıyor: airdrop beklentisi.

Airdrop umudu piyasayı harekete geçirdi

Kripto yatırımcıları, Genius Terminal’e yoğun şekilde yönelirken bunun arkasındaki ana motivasyonun potansiyel token dağıtımı (airdrop) olduğu görülüyor.

Airdrop’lar, projelerin erken dönem kullanıcılarını ödüllendirmek amacıyla ücretsiz token dağıtması anlamına geliyor. Bu yöntem, özellikle son yıllarda “airdrop farming” adı verilen bir stratejiyle birlikte yaygınlaştı.

Bu yöntemde kullanıcılar:

Yeni platformlarda aktif işlem yapıyor

Hacim oluşturuyor

Puan veya görev sistemlerine katılıyor

Karşılığında ise ileride dağıtılabilecek token’lardan pay alma umuduyla hareket ediyor. Token borsalarda listelendiğinde fiyat yükselirse, erken kullanıcılar ciddi kazançlar elde edebiliyor. Ancak bu her zaman garanti değil.

Bu model, analistler tarafından sık sık Rivian’ın halka arz sürecine benzetiliyor. Rivian örneğinde, aracı ön sipariş eden kullanıcılar IPO fiyatından hisse alma hakkı elde etmiş, hisse piyasaya açıldığında kısa sürede kâr fırsatı doğmuştu.

Henüz net bir tarih yok

Genius Terminal cephesinde ise dikkatli bir iletişim dili tercih ediliyor. Platform, şu ana kadar resmî bir airdrop tarihi açıklamış değil. Buna karşın sosyal medya paylaşımlarında “Parachute” (paraşüt) göndermeleri, “2026 airdrop” ifadeleri, “Büyük bir şey geliyor” mesajları gibi ima içeren paylaşımlar dikkat çekiyor.

Ayrıca platformun Genius Points (GP) adlı puan sistemi aktif durumda. Şu an token içermeyen bu sistem, kullanıcıları işlem hacmi, transferler ve referanslar üzerinden ödüllendiriyor.

Genius Points sistemi, kullanıcıları işlem yoğunluğuna göre farklı seviyelere ayırıyor: Smart, Pro, Elite ve God

Yetkililere göre, daha fazla işlem yapan kullanıcılar daha yüksek seviyelere ulaşıyor ve bu seviyeler ileride özel avantajlar ve olası token airdrop’ları için belirleyici olabilir. Platform ayrıca özel bir airdrop sayfası da yayınladı ve token dağıtımının bu yıl içinde gerçekleşebileceğine dair güçlü sinyaller verdi.

CZ kimdir?

Changpeng Zhao, kripto dünyasında “CZ” olarak tanınan, Binance borsasının kurucu ortağı ve eski CEO’sudur. 2017 yılında kurduğu Binance’i birkaç yıl içinde dünyanın en büyük kripto para borsası haline getiren CZ, sektörde hem etkisi hem de vizyonuyla öne çıkan isimlerden biri olarak kabul edilir. Teknoloji altyapısı, likidite yapısı ve küresel yayılım stratejileriyle kripto piyasasının şekillenmesinde önemli rol oynayan Zhao, görevinden ayrılmasının ardından farklı projelere danışman ve yatırımcı kimliğiyle destek vermeyi sürdürüyor. Genius Terminal de bu projeler arasında yer alıyor.

Güçlü yatırım, yüksek beklenti

Genius Terminal’in arkasında, YZi Labs (Binance Labs) tarafından sağlandığı belirtilen “çok yüksek sekiz haneli” (multi-8-figure) bir yatırım bulunuyor. Bu yatırımın ardından CZ’nin projeye danışman olarak dahil olması, piyasadaki beklentileri daha da artırmış durumda.

Özetle, henüz tokeni bile piyasaya çıkmamış bir platformun birkaç hafta içinde milyar dolarlık hacimlere ulaşması, kripto dünyasında airdrop beklentisinin ne kadar güçlü bir katalizör olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak tüm gözler hâlâ aynı soruda birleşiyor:

Genius Terminal gerçekten airdrop yapacak mı, yoksa beklenti mi fiyatlanıyor?