Şubat 2024’ten Bugüne En Kötüsü, Kripto Paralar Zor Durumda

Özet

  • Binance ay boyunca 75 milyar dolarlık hacimle lider durumda. Gate 25 ve Bybit 20 milyar dolar hacimle Binance borsasını takip ediyor.
  • BTC'nin Ekim ayındaki son ATH'sinden bu yana, bu hacimler genel olarak yarı yarıya azaldı. Binance'ın aylık spot hacmi 198 milyar dolardan 75 milyar dolara geriledi.
  • Piyasa likiditesi daralmaya devam ederken Bitcoin spot hacimleri 2024'ün en düşük seviyesine ulaştı. Kısa vadede hızlı toparlanma ihtimali zayıf görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump’ın seçimleri kazanmasıyla hızla yükselen kripto paralar 2025 yılındaki kaos nedeniyle Bitcoin’in epey gerisinde kaldı. 2026 yılıysa BTC’nin çöküşüyle kripto paraların yıkıcı darbeler aldığı yıl oldu. Rakamlar yalan söylemez, spot hacim 2024 yılına kıyasla önemli ölçüde gerilerken kripto para piyasasındaki daralma bariz.

Kripto Para Hacimleri Düşüyor

Piyasa likiditesi daralmaya devam ederken Bitcoin spot hacimleri 2024’ün en düşük seviyesine ulaştı. Şubat ayı, 2024’ün başından bu yana en düşük Bitcoin spot işlem hacmine sahip ay olarak kapanmaya hazırlanıyor. Bu durum, BTC fiyatının da 2024’te görülen seviyelere geri dönmesiyle birlikte gerçekleşiyor.

Binance ay boyunca 75 milyar dolarlık hacimle lider durumda. Gate 25 ve Bybit 20 milyar dolar hacimle Binance borsasını takip ediyor. Darkfost aşağıdaki grafiği paylaşarak hacimdeki zayıflığa dikkat çekti.

BTC’yi çevreleyen mevcut belirsizlik ortamı, yatırımcıları daha savunmacı bir tutuma itti ve risk almada belirgin bir azalmaya neden oldu. Aynı zamanda, kripto piyasasındaki genel likidite, özellikle 10 Ekim’deki şokun ardından, açık pozisyonların 70.000 BTC’den fazla düşmesi ve piyasanın yaklaşık 8 milyar dolarlık bir kayıp yaşaması ile birlikte daralmaya devam ediyor.

Bu geri çekilme aşaması, büyük borsalarda gözlemlenen spot işlem hacimlerinin istikrarlı düşüşüne doğrudan yansımaktadır. BTC’nin Ekim ayındaki son ATH’sinden bu yana, bu hacimler genel olarak yarı yarıya azaldı. Binance’ın aylık spot hacmi 198 milyar dolardan 75 milyar dolara, Gateio’nun 53 milyar dolardan 25 milyar dolara düşerken, Bybit 41 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi. Bu dinamik, tüm büyük borsaları etkileyen genel bir eğilime işaret ediyor. Mevcut durumda, spot hacimlerdeki bu eşzamanlı daralma, katılımcıların daha net makroekonomik veya teknik sinyaller beklerken yönelimsel riskten ziyade sermaye korumasına öncelik verdikleri, yapısal olarak temkinli bir piyasa aşamasını yansıtıyor. Yükseliş eğiliminin gerçekleşmesi veya kalıcı bir dip oluşması için, spot hacimlerin daha güçlü bir destek vermesi gerekecek.”

Özetle kripto paralarda bariz zayıflık yatırımcı ilgisizliğinden beslendiği için kısa vadede işler tersine dönecekmiş gibi görünmüyor. BTC ABD piyasa açılışından yaklaşık 50 dakika sonra yazı hazırlandığı sırada tekrar 67 bin dolara geriledi.

ABD-İran Görüşmeleri

Press TV “İran, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasına izin vermeyecek” diyor. Demokrat Parti milletvekilleriyse önümüzdeki hafta İran’a karşı savaş yetkisi kararı için oylama yapılmasını istiyor. İran merkezli Press TV ABD ile yapılan bazı görüşmelerin dolaylı değil doğrudan gerçekleştiğini açıkladı. Henüz daha görüşmeye dair ABD tarafından açıklama gelmedi ve 1-6 Mart Trump tarafından son tarih ilan edildiğinden bugünle ilgili gelecek açıklamalar çok önemli.

BTC 67 bin dolara gerilerken bugünün geri kalanında fiyatı etkileyecek en önemli gelişme İran ile ilgili açıklamalar olacak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

