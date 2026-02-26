Winvest — Bitcoin investment
Telegram’ın TON Cüzdanı, Bitcoin ve Ethereum İçin Getiri Kasalarını Başlattı

Özet

  • Telegram’ın TON Cüzdanı, zincir üstü getiri kasalarını kullanıma açtı.
  • Kullanıcılar Bitcoin, Ethereum ve USDT ile doğrudan uygulama içinden getiri elde edebiliyor.
  • Yeni özellik, mesajlaşma platformunda DeFi getirilerine erişimi mümkün kılıyor.
Telegram uygulamasına entegre edilmiş olan kendi kendini saklayabilen TON Cüzdan’a, artık Bitcoin, Ethereum ve USDT üzerinden zincir üstü getiri özellikleri eklendi. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, uygulama arayüzünden çıkmadan yeni bir “Kasalar” sistemi üzerinden değişken oranlarda getiri elde edebiliyor.

İçindekiler
1 Kasalar Sistemi ve Getiri Özellikleri
2 Teknolojik Altyapı ve Ortaklar
3 Kullanıcılar İçin İşleyiş ve Planlanan Gelişmeler

Kasalar Sistemi ve Getiri Özellikleri

Yeni güncelleme, kullanıcıların Bitcoin, Ethereum ya da USDT’lerini, otomatikleşmiş zincir üstü kasalara yatırarak merkeziyetsiz kredi ve likidite stratejilerinden yararlanmalarına olanak sağlıyor. Özellikle USDT kasasında, yıllık yüzde 18’e kadar birleşik getiri oranı sunuluyor. Strateji ve getiriyi portföy yönetim şirketi Re7 sağlıyor. Bitcoin ve Ethereum kasalarındaki getiriler ise değişkenlik gösteriyor ve kesin oranlar başlangıçta paylaşılmadı.

Bu sistemin dikkat çeken noktası, geleneksel kripto borsalarındaki “Earn” ürünlerinden farklı olarak cüzdanın tamamen kendi kendini saklayabilen yapıda olması. Yani kullanıcılar, varlıklarının özel anahtarlarını ellerinde tutmaya devam ederken getiriler elde ediyor; varlıklar merkezi bir platformun gözetimine devredilmiyor.

Teknolojik Altyapı ve Ortaklar

Kasalar altyapısı, merkeziyetsiz finans ekosisteminin önde gelen birkaç teknolojik geliştiricisinin iş birliğiyle kuruldu. Morpho, ana getiri kaynağı olarak merkeziyetsiz kredi altyapısını sağlıyor. TON Applications Chain ise, Ethereum ve Bitcoin’i temsil eden sarılmış varlıklarla (wETH ve cbBTC) uyumluluk sağlıyor ve böylece bu iki varlık TON ekosisteminde sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Getiri stratejilerinin tasarımı ve risk dağılımını ise Re7 Capital üstleniyor. Tüm bu bileşenler bir araya gelerek, Telegram kullanıcılarına uygulamadan çıkmadan DeFi getiri mekanizmalarına erişim imkanı sunuyor.

Kullanıcılar İçin İşleyiş ve Planlanan Gelişmeler

Kullanıcılar, Telegram’daki @wallet botunu açıp Kazanç sekmesine giriş yaptıktan sonra, BTC, ETH veya USDT yatırımlarını bir kasaya aktarabiliyor. Bunun yanında, ilerleyen dönemde Bitcoin ve Ethereum yatırımlarının doğrudan desteklenmesi ve yatırılan varlıkların otomatik şekilde sarılmış biçimlere dönüştürülmesi planlanıyor.

Bu entegrasyonun, mesajlaşma uygulaması içinde tam anlamıyla finansal hizmetler altyapısının oluşmasına katkı sağladığı görülüyor. TON ekosistemi, yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi sürdürüyor.

