MassPay ve Coinbase, 180 ülkede stabilcoin ile sınır ötesi ödeme hizmeti sunmak için ortaklık kurdu

Sınır ötesi ödeme platformu MassPay ile ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, stabilcoin tabanlı uluslararası ödeme hizmeti sunmak için ortaklık kurduklarını açıkladı. Şirketlerin ortak açıklamasına göre bu iş birliği, MassPay’in 180 ülkedeki ödeme ağı ile Coinbase’in kripto altyapısını bir araya getiriyor.

Ödeme altyapısı genişliyor

Yeni yapı sayesinde müşteriler itibari para birimleri, USDC ve diğer dijital varlıklar arasında geçiş yapabilecek. Coinbase, cüzdan altyapısı, saklama hizmeti ve zincir üstü mutabakat katmanını sağlarken, MassPay ise banka havalesi, mobil cüzdan ve dijital varlık kanalları üzerinden son aşamadaki ödemeleri yönetecek. Coinbase, ABD merkezli ve halka açık bir kripto para borsası olarak özellikle kurumsal altyapı hizmetleriyle öne çıkıyor.

Mini sözlük: Zincir üstü mutabakat, işlemlerin blokzincir üzerinde kaydedilip doğrulanması anlamına gelir. Stabilcoin ise değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmiş dijital varlıkları ifade eder; USDC bu alandaki en yaygın örneklerden biridir.

Taraflar uyum süreçlerindeki görev dağılımını da paylaştı. Buna göre Coinbase, lisanslı saklama altyapısı ile düzenlemelere tabi hizmetleri üstlenecek. MassPay ise kendi ağı genelinde müşteri tanıma kontrolleri, yaptırım taraması ve vergi belgelerini yönetecek.

MassPay Üst Yöneticisi Ran Grushkowsky, stabilcoinlerin şirketin toplam işlem hacminde halen sınırlı bir paya sahip olduğunu, buna karşın yeni altyapının ilk yılda dokuz haneli ödeme hacmini desteklemesinin beklendiğini aktardı.

Maliyet ve hız avantajı öne çıktı

Grushkowsky’nin verdiği bilgilere göre sistemi kullanan müşterilerde, geleneksel uluslararası banka transferlerine kıyasla maliyetler yaklaşık %40 ile %70 arasında geriledi. İşlemlerin tamamlanma süresi de günler yerine neredeyse anlık hale geldi.

MassPay, stabilcoin ile ödeme kabiliyetini daha önce başka sağlayıcılar üzerinden de sunuyordu. Şirket şimdi Coinbase’i sisteme dahil ederek kapasitesini ve kurumsal güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Başlık Yeni ortaklıkta durum Kapsam 180 ülkede ödeme ağı Varlık geçişi İtibari para, USDC ve diğer dijital varlıklar Maliyet etkisi Uluslararası havaleye göre yaklaşık %40 ila %70 düşüş İşlem süresi Günler yerine neredeyse anlık

Şirketlerin ortak açıklamasında, müşterilerin itibari para birimleri, USDC ve diğer dijital varlıklar arasında geçiş yapabileceği, böylece sınır ötesi ödemelerde daha hızlı bir işleyiş sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Sektörde daha geniş bir eğilim dikkat çekiyor

Bu adım, ödeme ve finansal altyapı şirketlerinin stabilcoin çözümlerine daha fazla yöneldiğine işaret eden daha geniş bir eğilimin parçası olarak öne çıkıyor. Son dönemde hem yerleşik ödeme şirketleri hem de dijital varlık odaklı kuruluşlar, uluslararası para transferlerinde bu teknolojiyi daha görünür biçimde kullanmaya başladı.

Bu alandaki diğer örnekler arasında Stripe ve Circle da yer alıyor. Stripe, Şubat 2025’te işletmeler için stabilcoin ölçeklendirmesine odaklanan Bridge girişimini satın almış ve stabilcoin altyapısının sınır ötesi ticaretin hızlanmasında önemli rol oynayacağını açıklamıştı.

Circle ise Nisan 2025’te bankaları, ödeme şirketlerini ve dijital cüzdanları gerçek zamanlı sınır ötesi mutabakat için bir araya getirmeyi amaçlayan Circle Payments Network ağını duyurdu. Şirket, bu ağda USDC, EURC ve diğer düzenlemeye tabi ödeme odaklı stabilcoinlerin kullanılacağını bildirdi.