Kayıt Banner
COINBASE

MassPay ve Coinbase, 180 ülkede stabilcoin ile sınır ötesi ödeme hizmeti sunmak için ortaklık kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MassPay ile Coinbase, 180 ülkede stabilcoin tabanlı sınır ötesi ödeme hizmeti için ortaklık kurdu.
  • 💸 Yeni sistemde itibari para ile $USDC arasında geçiş yapılırken maliyetler uluslararası havaleye göre %40 ile %70 azaldı.
  • ⚡ İşlemlerin tamamlanma süresi günlerden neredeyse anlık seviyeye indi.
  • 🌍 Stripe ve Circle gibi şirketler de 2025 boyunca stabilcoin tabanlı küresel ödeme altyapısını genişletti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Sınır ötesi ödeme platformu MassPay ile ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, stabilcoin tabanlı uluslararası ödeme hizmeti sunmak için ortaklık kurduklarını açıkladı. Şirketlerin ortak açıklamasına göre bu iş birliği, MassPay’in 180 ülkedeki ödeme ağı ile Coinbase’in kripto altyapısını bir araya getiriyor.

İçindekiler
1 Ödeme altyapısı genişliyor
2 Maliyet ve hız avantajı öne çıktı
3 Sektörde daha geniş bir eğilim dikkat çekiyor

Ödeme altyapısı genişliyor

Yeni yapı sayesinde müşteriler itibari para birimleri, USDC ve diğer dijital varlıklar arasında geçiş yapabilecek. Coinbase, cüzdan altyapısı, saklama hizmeti ve zincir üstü mutabakat katmanını sağlarken, MassPay ise banka havalesi, mobil cüzdan ve dijital varlık kanalları üzerinden son aşamadaki ödemeleri yönetecek. Coinbase, ABD merkezli ve halka açık bir kripto para borsası olarak özellikle kurumsal altyapı hizmetleriyle öne çıkıyor.

Mini sözlük: Zincir üstü mutabakat, işlemlerin blokzincir üzerinde kaydedilip doğrulanması anlamına gelir. Stabilcoin ise değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmiş dijital varlıkları ifade eder; USDC bu alandaki en yaygın örneklerden biridir.

Taraflar uyum süreçlerindeki görev dağılımını da paylaştı. Buna göre Coinbase, lisanslı saklama altyapısı ile düzenlemelere tabi hizmetleri üstlenecek. MassPay ise kendi ağı genelinde müşteri tanıma kontrolleri, yaptırım taraması ve vergi belgelerini yönetecek.

MassPay Üst Yöneticisi Ran Grushkowsky, stabilcoinlerin şirketin toplam işlem hacminde halen sınırlı bir paya sahip olduğunu, buna karşın yeni altyapının ilk yılda dokuz haneli ödeme hacmini desteklemesinin beklendiğini aktardı.

Maliyet ve hız avantajı öne çıktı

Grushkowsky’nin verdiği bilgilere göre sistemi kullanan müşterilerde, geleneksel uluslararası banka transferlerine kıyasla maliyetler yaklaşık %40 ile %70 arasında geriledi. İşlemlerin tamamlanma süresi de günler yerine neredeyse anlık hale geldi.

MassPay, stabilcoin ile ödeme kabiliyetini daha önce başka sağlayıcılar üzerinden de sunuyordu. Şirket şimdi Coinbase’i sisteme dahil ederek kapasitesini ve kurumsal güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

BaşlıkYeni ortaklıkta durum
Kapsam180 ülkede ödeme ağı
Varlık geçişiİtibari para, USDC ve diğer dijital varlıklar
Maliyet etkisiUluslararası havaleye göre yaklaşık %40 ila %70 düşüş
İşlem süresiGünler yerine neredeyse anlık

Şirketlerin ortak açıklamasında, müşterilerin itibari para birimleri, USDC ve diğer dijital varlıklar arasında geçiş yapabileceği, böylece sınır ötesi ödemelerde daha hızlı bir işleyiş sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Sektörde daha geniş bir eğilim dikkat çekiyor

Bu adım, ödeme ve finansal altyapı şirketlerinin stabilcoin çözümlerine daha fazla yöneldiğine işaret eden daha geniş bir eğilimin parçası olarak öne çıkıyor. Son dönemde hem yerleşik ödeme şirketleri hem de dijital varlık odaklı kuruluşlar, uluslararası para transferlerinde bu teknolojiyi daha görünür biçimde kullanmaya başladı.

Bu alandaki diğer örnekler arasında Stripe ve Circle da yer alıyor. Stripe, Şubat 2025’te işletmeler için stabilcoin ölçeklendirmesine odaklanan Bridge girişimini satın almış ve stabilcoin altyapısının sınır ötesi ticaretin hızlanmasında önemli rol oynayacağını açıklamıştı.

Circle ise Nisan 2025’te bankaları, ödeme şirketlerini ve dijital cüzdanları gerçek zamanlı sınır ötesi mutabakat için bir araya getirmeyi amaçlayan Circle Payments Network ağını duyurdu. Şirket, bu ağda USDC, EURC ve diğer düzenlemeye tabi ödeme odaklı stabilcoinlerin kullanılacağını bildirdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase cephesinde 19 trilyon dolarlık hareketlilik! Stabilcoin yarışında neler değişiyor?

Bitcoin 60 bin dolar bandında dikkat çekti! Kurumsal tarafta hangi sinyal öne çıktı?

Kripto operasyonunda 701 milyon dolarlık dondurma kararı! Ağın boyutu ne gösteriyor?

Coinbase, ABD öncülüğündeki operasyonda dolandırıcılıkla bağlantılı $3 milyonluk kriptoyu dondurdu

Kripto lobisinde 160 imza tartışması büyüdü! Listede hangi isimler öne çıktı?

Coinbase, stabilcoin rezervleri için geliştirilen 22 milyar dolarlık IQMM fonuna yatırım yaptığını açıkladı

Coinbase Hindistan’da INR desteğini açtı! Kripto piyasasında dengeler nasıl değişecek?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Fortune, Solana’yı 2026 Crypto 100 listesinde blockchain ve protokoller kategorisinde üçüncü sıraya yerleştirdi
Bir Sonraki Yazı ABD’de kripto düzenlemesinde tansiyon yükseldi! Ripple ve JPMorgan cephesinde neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD’de kripto düzenlemesinde tansiyon yükseldi! Ripple ve JPMorgan cephesinde neler yaşandı?
RIPPLE (XRP)
Fortune, Solana’yı 2026 Crypto 100 listesinde blockchain ve protokoller kategorisinde üçüncü sıraya yerleştirdi
Solana (SOL)
Yeniden gündeme gelen belge, XRP’nin bankalar için Bitcoin anlatısını güçlendirdi
RIPPLE (XRP)
Zcash’in Orchard havuzundan toplam ZEC arzının yaklaşık %1’i çekildi
Zcash (ZEC)
Bitcoin 62.600 dolar çevresinde sıkıştı! 70.000 dolar yolunda neler yaşanabilir?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?