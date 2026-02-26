Winvest — Bitcoin investment
İran Müzakereleriyle İlgili İlk Sızıntılar, Kripto Para Piyasaları Son Durum

Özet

  • Umman: ABD-İran görüşmelerinin ilk gününü tamamladık. Görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Teknik düzeyde görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak.
  • Beyaz Saray elçileri Kushner ve Witkoff, sabahki müzakerelerde İranlılardan duydukları şeylerden hayal kırıklığına uğradılar, akşam oturumu hala devam ediyor - Axios
  • ABD, İran'ın üç ana nükleer tesisini imha etmesini istiyor ve İran'dan kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim etmesini talep ediyor - WSJ (İran buna sıcak bakmıyor.)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bugün Trump’ın verdiği son tarihten önceki son müzakere görüşmelerinden biri yapılıyor. Bu yüzden öncekilerden uzun sürdü. Trump kesin ve net biçimde hem nükleer hem de balistik füzelerin durdurulmasını talep ediyor. Trump’ın zafer ilan edebileceği bir anlaşma için bunlarla ilgili çalışmaların durdurulduğunun anlaşmada yer alması gerek. BTC akşam saatlerinde tekrar yönünü aşağı çevirdi çünkü İran müzakereleri iyi gitmiyor.

İçindekiler
1 İran Müzakereleri Son Durum
2 Bitcoin (BTC)

İran Müzakereleri Son Durum

Trump geçen yıl İran’ın nükleer merkezlerine büyük bir saldırı başlattı. Ancak bu haftaki istihbarat brifingi ve Trump’ın sert dili gösteriyor ki geçen yılki saldırı o kadar da başarılı olmamış. 6 Mart tarihine kadar süre veren Trump en geç 1 hafta içinde anlaşmanın imzalanmasını istiyor. Henüz ABD cephesinde resmi açıklama gelmedi ancak kaynaklar görüşmelerin o kadar da iyi gitmediğini söylüyor.

Önceki müzakere oturumlarından farklı olarak bugün 2 oturum yapılıyor ve ilki 3 saat sürdü. Bir önceki müzakere oturumunun 1 saat gibi kısa bir sürede bittiği düşünülürse artık sona geldiğimiz açık.

Son 1 saatte birçok açıklama, haber paylaşıldı. ABD Temsilcisi Fallon “İran rejimi uranyum zenginleştirmeyi ve teröre devlet desteğini durdurmazsa, tüm seçenekler masada” diyerek olası saldırıya açık desteğini ifade etti. Tasnim kısa süre önce Cenevre’deki müzakerelerin tekrar başladığını duyurdu.

i24NEWS askeri sevkiyatla ilgili şunu yazdı;

“F-22 ve F-35 savaş uçakları ile kargo uçaklarının daha önce varışının ardından, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını genişletme çabalarının bir parçası olarak, altı adet ek ABD yakıt ikmal tankeri İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’na doğru yola çıktı.”

Fox bölgede hareketliliğin arttığını raporluyor;

“Birçok ABD’li yetkili Fox News’e, İran’a olası saldırılar öncesinde Bahreyn’deki ABD Donanması 5. Filo karargahının görev için gerekli personel sayısına indirildiğini (100’den az personel kaldı) söyledi. Haziran ayında gerçekleştirilen Midnight Hammer Operasyonu öncesinde, 5. Filo karargahı da benzer şekilde tahliye edilmişti.”

İran bölgedeki tüm ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Şimdi gelen son dakika bilgisine göre ABD heyetinin araçları görüşme alanından ayrılıyor. Önümüzdeki saatler kritik.

“Witkoff ve Kushner, sabah yapılan görüşmelerde İran tarafından duyduklarından ötürü hayal kırıklığına uğradı.” (Axios)

Bitcoin (BTC)

Cuma günü ABD ÜFE verisi gelecek ve enflasyonun gidişatı açısından önemli. Umman müzakere gününün sona erdiğini biraz önce açıkladı ve kısa süre içinde görüşmelerin devam edeceğini duyurdu. Teknik düzeydeki görüşmeler için önümüzdeki haftaya işaret ediliyor. Görüşmeler Viyana’da olacak. Önümüzdeki hafta tam anlamıyla karar haftası olacağından hafta sonunda kripto paralarda volatilitenin devamı olası.

Şimdi eldekilere bakalım;

  • ÜFE için 30bp düşüş bekleniyor ve daha az düşüş olursa enflasyon endişesi Cuma günü tekrar belirecek. Üstelik ilk faiz indirimi Temmuz ayına kadar ötelenmiş durumda. Bitcoin için negatif.
  • Bugünkü görüşmelerden ABD tarafının hiç memnun olmadığını öğrendik. Fakat Umman “önemli ilerlemeden” bahsediyor. Bu çelişkiyi birkaç saat içinde gelecek resmi ABD açıklaması dağıtacak. Bitcoin için şimdilik nötr ancak açıklamaya bağlı durum değişecek.
  • İran tarafı Trump’ın nükleerden vazgeçme talebine olumlu bakmıyor. Bitcoin için negatif.
  • BTC 70 bin doları geri alamıyor ve bu da kısa vadede de düşüş trendini devam ettiğini gösteriyor.

Özetle önümüzdeki günlerde yeni dipler olası.

