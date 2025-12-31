Kripto Paralar Yükselecek Mi?: 2 Büyük On-Chain Analisti Piyasanın Röntgenini Çekti

Bitcoin halen yükselemiyor ve 90 bin dolar üzerinde kapanışlar göremiyor oluşumuz altcoinleri de boğuyor. BTC aynı aralıkta dalgalanmaya devam etse de düşüşler altcoinlerin daha derin diplere gerilemesine neden oldu. 2 büyük on-chain analisti piyasaların güncel durumu ve gelecek beklentilerine dair değerlendirmelerini ele aldı. Değerli tespitler olduğundan hemen inceleyelim.

Kripto Paralar Neden Yükselemiyor?

Çünkü Bitcoin sıkıcı dar aralık hareketlerine uzun süredir devam ediyor ve bu durum altcoinlerde zaten zayıflayan iştahı yerle bir etti. Bitcoin tarafında iyileşme olmadan piyasa genelinde dönüş zor bir ihtimal gibi görünüyor. Coinbase Premium Endeksi halen negatif. Peki bu bizim için neden önemli?

Eğer Coinbase Premium pozitif bölgede kalmaya başlarsa bu senaryoda ABD merkezli bireysel yatırımcılar fiyatı 90 bin dolar üzerinde tutabilir. Fiyat her seferinde düşüyor çünkü globale göre ABD yatırımcısı bir süredir çok daha ayı psikolojisinde. On-chain analisti anlcnc1 “neden yükseliş olmuyor” sorusuna öncelikle bu cevabı veriyor.

“Güncel durumda 4 saatlik zaman diliminde baktığımızda ortalama 2 gündür momentum tarafında yukarı yönlü bir eğim var. İlk gün ETF’lerden yüksek net bir çıkış gelmedi, dün ise 355 milyon dolarlık bir giriş gerçekleşti. Yani her şey bir anda olmuyor bazı verilerin yavaş yavaş iyileşmesi gerekiyor.” – Anıl

Yani güncel görünüm kötü ancak kademeli olarak iyileşmeye başlaması umut verici. Peki ETF girişi neden hemen hissiyatı tersine çevirmiyor? Örneklerini çok gördük, güzel bir iki girişten hemen sonra alıcılar satıcı pozisyonuna dönüyor veya güne yayılmış şekilde ETF’ler satılıyor. 1 günlük pozitiflik bu yüzden “bir çiçekle bahar gelmez” sözünü hepimize hatırlatmalı. ETF kanalında net girişler devam ederken Coinbase Premium toparlanmalı ve “evet artık beklenen günler geldi” diyebilmeliyiz.

“O yüzden prim tarafında momentumu takip etmek daha mantıklı ve ben öyle yapıyorum. ABD tarafındaki hacim artık çok belirleyici ve bu yüzden Coinbase Primi her zamankinden daha önemli.” – Anıl

Kripto Paralar Yükselecek

Fakat hemen değil. Kripto paralarda yükselişin başlayabileceğini gösteren önemli bir sinyal var. Öncesinde CryptoQuant on-chain analisti Darkfost’un dikkat çektiği detaylara göz atalım. Bu detaylar bize devam eden negatifliğin arka planını anlama imkanı verecek. Öncelikle “vadeli işlem hacimleri gerilerken satıcılar halen baskın konumda” bunu bilmemiz gerekiyor. 22 Kasım tarihinden bugüne hacim yarı yarıya azalsa da spot piyasaları arkasından sürüklemeye devam ediyor.

Yukarıdaki grafik hacimlerin 123 milyar dolardan 63 milyar dolara gerilemesiyle BTC’nin sığ volatilite aşamasına geçtiğini gösteriyor. Vadeli hacmi günlük 63 milyar dolar ve bu spot ETF hacminin (3,4 milyar dolar) 20 katı.

Türev piyasalarında net alıcı hacmi gerilerken Bitcoin düzeltme aşamasına girer. Ne zaman bu gösterge negatif bölgeye girdi? Temmuz ayından bugüne. Negatif bölgeye girildiğinde satış hacmi baskın olur ve trend ne kadar güçlü hızlanırsa vadeli işlemden gelen satış baskısı da spot fiyat üzerinde o denli güçlü olur.

Temmuz ayında net alıcı hacmi genel olarak negatif seyretti. Ekim ayında belirgin bir yavaşlama ile BTC’ye ATH yolu açıldı ancak sonrasında 10 Ekim kabusuyla birlikte satış baskısı tekrar baskın hale geldi.

Bugün durum ne? Satış hacmi halen baskı ve Bitcoin 1 ayda dar aralıkta bu yüzden sıkıştırılmış durumda. Şimdi girişte bahsettiğim “yükselişin başlayabileceğini gösteren önemli sinyale” gelirsek Kasım ayı başından bugüne satış hacmi azalıyor. Net alıcı hacmi -489 milyon dolardan -93 milyon dolara yükseldi.

Henüz yükseliş için yeterli olmasa da net satış baskısının zayıflaması ve alıcıların baskın hale gelme ihtimali umut verici.

“Likidite zayıf olmaya devam ediyor ve hem ETF hem de spot piyasa hacimleri, BTC’nin mevcut konsolidasyon aşamasından çıkmasına izin verecek kadar sınırlı. Bu durumun yakından izlenmesi gerekecek.”