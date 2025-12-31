Düşüşü Bilen Analistin Yılbaşı Tavsiyesi

Son büyük düşüşleri doğru tahmin eden analist bugünlerin geleceği konusunda henüz BTC fiyatı 120 bin doların üzerindeyken uyarmıştı. Bitcoin tahmin ettiği gibi 80 bin dolara geriledi ancak o çok daha fazlasını bekliyor. 2025 yılının son gününde yatırımcıları uyaran analist bugünlerde birçok yatırımcının tuttuğu tavsiyeyi uygulamalarını istedi.

Düşüşü Bilen Analistin Tavsiyesi

Bitcoin (BTC) fiyatı yılın son gününde de 88 bin doların altında kapanışa hazırlanıyor. ABD piyasaları yazı hazırlandığı sırada erken kapanışa dakikalar sayarken haftanın geri kalanında büyük bir gelişme yok. Aralık ortasından bu yana zaten global piyasalar tatil modunda ve bu hafta bitene kadar tatiller sürecek.

Hacimsiz, sıkıcı ve negatif kalmaya devam eden kripto para piyasaları altcoinlerde daha derin dipler görmemize neden oldu. Son büyük düşüşü bilen ve 56.000 dolara uzanan daha büyük bir dip bekleyen Roman Trading takma isimli analistse “bir süre piyasalardan uzak durun” diyor. Bitmek bilmeyen tasfiyelerin ortasında belki de en haklı çıkacağı öneri bu olabilir.

“BTC, son bir buçuk haftadır yatırımcıları tasfiye etmekten başka bir şey yapmadı. Tipik tatil dönemi fiyat hareketi. Bazen bir süre uzak durmak gerçekten daha iyidir.”

22 Aralık tarihli uyarısında da BTC ve ABD borsaları için sıkıcı günler göreceğimizi söyleyen analist “herkes tatile çıkıyor siz de tadını çıkarın” demişti.

Bitcoin (BTC)

Peki gözümüz nerede olacak? JA_Maartun takma isimli CryptoQuant analisti BTC ETF alıcıları için ortalama maliyet bölgesinin kilit kırılma noktası olabileceğini söylüyor. Kaç dolara denk geliyor? Tam olarak 86.500 dolar. Eğer bu sınır çizgisi yeni yıla girerken ihlal edilirse yeni haftaya kadar panik satışları gelebilir. Yukarıdaysa 90 bin dolar üzerinde ikna edici kapanışlar görmemiz gerek.

2025 son çeyrek yıllar geçse de hatırlanacak bir dönem olacak. Tıpkı 2022 çöküşünün yaşandığı günler gibi. Bitcoin tarihinde bu kadar kötü bir son çeyreği en sonra 2018 yılında yaşamıştık.

BTC o günlerde %42,16 oranında düşmüştü. Bu yıl kayıplar şimdilik %22,5 seviyesinde. 2022 yılında bile BTC fiyatı ayı %14,75 kayıpla kapatmıştı. Elbette düşüşün büyüğü ikinci çeyrekte %56 ile olduğundan bu şaşırtıcı değil. Geçmişte BTC’nin yılın ilk ve son çeyreğini kırmızı kapattığı 3 yıl olmuştu.