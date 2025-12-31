2025 Yılının Yıldızı Olan Altcoinler ve 2026 Tahminleri

Birçok kripto para bu yıl rekorlar kırsa da piyasa genelinde durum pek öyle değildi. Pozitif ayrışanlar oldu. Altın 1979’dan bugüne en iyi yılını geçirirken %64 kazanç elde etti fakat Bitcoin son çeyrekte tam tersi yöne koştu. Peki bu tezat yaşanırken hangi altcoinler pozitif ayrıştı?

Gizlilik Altcoinleri

Kripto para regülasyonları sektörün büyümesi için oldukça önemliydi ancak bu durum gizlilik odaklı altcoinlerin daha cazip hale gelmesini sağladı. Varlıklarını izlenemez şekilde saklamak isteyen yatırımcılar kripto paraların doğasını koruyan gizlilik altcoinlerine yöneldi. Bitcoin ile başlayan ve kripto paralarla genişleyen süreç mevcut finansal sisteme alternatif oluşturmayı amaçlıyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada kripto paraların çoğu geleneksel finans sistemiyle entegre olma yarışında.

Elbette bir istisna var o da gizlilik odaklı altcoinler. AB bunları kısıtlasa da gizlilik altcoinleri servetini güvenli şekilde kriptoda tutmak isteyenlere talep ettikleri korumayı sunuyor. Belki de bu yüzden yıl sonuna ilerlerken gizlilik altcoinlerin daha hızlı biçimde kazanç elde ettiğini gördük.

Zcash (ZEC)

Listenin başında elbette ZEC geliyor. Ekim ayındaki güncellemenin hemen öncesinde Hayes’in coşku pompalaması sonrasında gelen güncelleme ve Vitalik Buterin’in desteğiyle 700 doları aşan gizlilik odaklı altcoin bu yıl %840’tan fazla arttı. Üstelik birçok analist yakında 1000 dolarlık psikolojik eşiğin aşılabileceğini söylüyor.

70 dolarda başlayan yükseliş 311 dolarda mola gerse de 514 dolar korunduğu senaryoda Ocak ayında 565 ve 676 dolar aralığı hedeflenebilir. Ana destek seviyesi 422 dolarda ve boğalar en azından bu bölgeyi korursa düşüş trendinden uzak kalınabilir. Gizlilik odaklı altcoinlerin yıl sonu vergi motivasyonundan artıp artmadığını görmek için Ocak ayı sınav dönemi olacak eğer sert düşüşler yaşanmazsa dört haneli fiyatlar pek imkansız görünmüyor.

XMR Coin

Bu yıl %125’ten fazla artan Monero (XMR) çok fazla majör altcoin geçtiğimiz yılki diplerine döndüğü için başarısı daha da parlayanlardan. Gizlilik odaklı altcoinlerin en köklüsü ve kriptonun geri kalanı çökerken o daha yüksek dipler yapmakla meşgul. 433 dolar üstü kapanışların devamıyla 519 dolarlık 2021 zirvesi hedeflenecek ve ötesinde o da ZEC Coin gibi dört haneli fiyatlara koşabilir.