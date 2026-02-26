ABD’de Spot Bitcoin ETF’lerine Yarım Milyar Dolar Giriş Gerçekleşti

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinde 25 Şubat’ta toplamda 506,5 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu rakam, son üç haftanın en yüksek tek günlük seviyesine işaret ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gözlenen yoğun çıkışların ardından gelen bu hareket, kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden güçlendiğine dair beklentileri artırdı.

Yeni Girişlerde Öne Çıkan ETF’ler

Haftanın başında BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu 297,4 milyon dolarlık girişle ilk sırada yer aldı ve günün toplam girişlerinin yaklaşık %60’ını oluşturdu. Grayscale’in Bitcoin Trust fonu ise 102,5 milyon dolar ile benzer fonlar arasında alışılmadık şekilde pozitif bir gün geçirdi. Fon, ETF’ye dönüşümünden bu yana toplam yaklaşık 25,9 milyar dolarlık çıkış yaşamıştı, bu anlamda son veriler dikkat çekici bulundu. Bitwise’ın BITB fonu 39,4 milyon ve Fidelity’nin FBTC ürünü 30,1 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. Invesco’nun BTCO ve VanEck’in HODL fonları da aynı gün net giriş bildirdi. Faaliyet gösteren 11 spot Bitcoin ETF’sinin tamamında gün boyunca çıkış gerçekleşmediği kaydedildi.

Bitcoin Fiyatı ve Analist Görüşleri

Spot ETF’lere olan talebin yükseğe çıktığı süreçte, Bitcoin fiyatı seans içinde 70.000 dolara yaklaştı ve haftalık dip seviyesine göre %7’nin üzerinde değer kazanımı gözlendi. Haberin yayına hazırlandığı sırada BTC fiyatı 67.000 dolar civarında seyrediyordu. Hareketin, hem ETF ilgi artışıyla hem de daha geniş riskli varlıklarda gözlenen olumlu eğilimle aynı dönemde yaşandığı aktarıldı.

Kurumsal Altyapıda Son Durum

Yılların getirdiği kurumsal altyapıya sahip olan Bitcoin piyasasında, 2022’de yaşanan FTX ve Celsius gibi çöküşlerin aksine, şu anda daha istikrarlı bir yapıdan söz ediliyor. Özellikle büyük ABD bankaları ve finans kuruluşları kriptoya yönelik yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor. ETF’lerde son dönemde yaşanan çıkışların dengelendiği, uzun vadeli yatırımcıların alım kapasitesinin ise arttığı ifade ediliyor. Piyasada dolaşan Bitcoin arzının daralması ve teknik altyapının dayanıklılığı, kimi analistler tarafından mevcut dalgalanmanın güven krizine işaret ettiği, ancak uzun vadede geçici bir geri çekilme olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), gün içi işlemlerde 1,19 dolar değer kaybıyla 38,04 dolardan günü tamamladı. IBIT, yatırımcılara doğrudan Bitcoin sahibi olmadan fiyat hareketlerine maruz kalma imkânı sunan, Amerikan borsalarında işlem gören bir finansal enstrüman olarak öne çıkıyor.

Grayscale, ETF’ye geçtiği günden bu yana 25 milyar doları aşkın çıkış yaşadığını, ancak son seansın alış tarafında tamamlandığını açıkladı.

Uzmanlar, spot Bitcoin ETF’lerindeki yeni girişlerin haftanın geri kalanında da devam etmesi halinde, yaklaşık bir ayın ardından ilk kez haftalık net artış yaşanabileceğini dile getiriyor.

Son günlerdeki hareketlilikle birlikte Bitcoin’in kaldıraçlı satışlara rağmen kurumsal ilginin sürdüğü ve fiyatın dalgalanmasının yatırımcı davranışında belirleyici rol oynadığı görülüyor.