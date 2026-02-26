Winvest — Bitcoin investment
STABILCOIN

Bybit Piyasa Belirsizliğinde İstikrarlı Getirili Kripto Ürünlerini Öne Çıkardı

Özet

  • Bybit borsası belirsiz piyasada sabit getirili kripto ürünlerine ağırlık veriyor.
  • Kullanıcıların sermaye koruma ve düzenli gelir ihtiyacı öne çıkıyor.
  • Avrupa’da regülasyona uygun stablecoin girişimleri başlatılmış durumda.
Kripto piyasasında volatilite yeniden yükselirken ve Bitcoin fiyatı son zirvelerinden geri çekilmişken, Bybit borsası stratejisini gözden geçirerek kullanıcı odaklı ürünlere ağırlık veriyor. Platform, güçlü fiyat hareketlerinin ardından daha dengeli ve güvenli finansal ürünlere ilgi duyan yatırımcılar için yeni sabit getirili seçenekler sunuyor.

İçindekiler
1 Pazarda İstikrar ve Sabit Getiri Arayışı
2 Değişen Yatırımcı Profili ve Yeni Ürünler
3 Avrupa’da Regülasyon Destekli Stabilcoin Girişimleri

Pazarda İstikrar ve Sabit Getiri Arayışı

Bybit’in kurucu ortaklarından ve eş CEO’su Helen Liu, borsanın mevcut ortamda kullanıcıların öncelikli gereksiniminin “istikrar” olduğunu belirtiyor. Liu, kısa vadeli toparlanmalar beklense de, piyasalarda henüz belirsizliğin yüksek seyrettiğini ve bu sürede kullanıcıların düzenli gelir akışına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Stabilitenin şu anda kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu özellik olduğunu, piyasa bir süre sonra toparlanacak olsa da bu dönemde asıl sorumluluklarının baskıyı hafifletmek ve istikrarlı gelir fırsatları sunmak olduğunu açıkladı.

Borsa, bu doğrultuda 10 milyon dolara kadar stablecoin tabanlı sabit getirili ürünler piyasaya sürdü. Bu ürünler, kripto para dalgalanmalarından etkilenmeden öngörülebilir geri dönüşler sağlama hedefi taşıyor.

Değişen Yatırımcı Profili ve Yeni Ürünler

Bybit, önceki yıllarda yüksek getiri arayışıyla öne çıkan kripto yatırımcılarının şimdi ise sermaye koruma ve sürdürülebilir getiri odağına geçtiğini gözlemliyor. Borsa yönetimi, yatırımcıların mevcut talebini “duygusal bir dalgalanma” yerine, piyasadaki geçmiş volatilite ve makroekonomik belirsizliklerden kaynaklanan daha yapısal bir dönüşüm olarak tanımlıyor.

Bybit’in yönetimi, kullanıcıların istikrarlı gelir elde edebileceği her fırsatı değerlendirmek istediklerini, amaçlarının topluluğun bu zorlu süreçte daha rahat ve güvenli bir şekilde yol almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bybit’in sunduğu sabit getirili ürünler arasında stablecoin destekli vadeli ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, Mantle Vault gibi blokzincir tabanlı getiri platformları ve BYUSDT gibi yeni finansal araçlar, atıl duran kripto varlıkların değerlendirilmesine imkan sağlıyor ve kullanıcıların riske maruz kalmadan istikrarlı gelir elde edebilmelerini amaçlıyor.

Avrupa’da Regülasyon Destekli Stabilcoin Girişimleri

Bybit’in Avrupa kolu Bybit EU, Avrupa Ekonomik Alanı’nda lisanslı stablecoin projelerini de devreye aldı. USDC ve EURC gibi regülasyona uygun sabit kripto varlıklarıyla başlatılan girişimler, bölgedeki kripto para kullanıcılarının yasal çerçevede dijital varlık ekosistemine daha kolay ve güvenli şekilde dahil olmasını sağlamayı hedefliyor.

Şirket, düzenleyici standartlara uygunluğu önceleyen bu projelerle küresel ölçekte güvenilir bir hizmet sunma vizyonunu sürdürüyor.

Kripto endekslerindeki korku seviyelerinin yükseldiği ve piyasalarda belirsizliğin öne çıktığı bu dönemde Bybit’in sabit getirili ve regülasyon odaklı yeniliklerinin, kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ilerleyen haftalarda netleşecek.

