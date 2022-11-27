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2022 Aralık: Kripto Paraları İlgilendiren Kritik Gelişmelerin Listesi!

En kötü günler geride kalacak mı? Aralık ayı son derece kritik birçok gelişmeye gebe. Önemli başlıkları ele alıyoruz.
13:00
27 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aralık ayına sadece günler kaldı ve kripto para yatırımcılarının yaklaşan yoğun gündeme hazırlıklı olması gerekiyor. Bir önceki haberde haftanın en kritik gelişmelerini ele almıştık. Bu tarz gelişmeleri takip etmek “Bitcoin neden düşüyor” veya yükseliyor sorusunu daha az sormanızı sağlayabilir. Üstelik volatilitenin artacağı zamanları da çok iyi bilirsiniz. Hazırsanız aralık ayının çok yoğun gündemine başlayalım.

Aralık Ayı Kripto Paralar

Öncelikle FTX iflas davasıyla alakalı duruşmalar devam edecek. Kongre, FTX konusunda ayın ortasına kadar toplanacak ve Binance dahil birçok sektör lideri buraya ifade vermek için davet edilecek. Kripto paralarda önümüzdeki haftanın önemli kripto gelişmeleri 10:00’da paylaşıldığı için 5 Aralık itibariyle yaşanacakları ele alacağız. Yukarıdaki linkten haftanın önemli gelişmelerine de gidebilirsiniz.

5-11 Aralık Haftası

Pazartesi

  • ABD ISM İmalat Dışı İstihdam ve PMI 18:00

Çarşamba

  • AB GSYİH (Çeyreklik) 13:00 (Tahmin 0,2%)

Perşembe

  • ABD Yeni İşsizlik Başvuruları

Cuma

  • ABD Üretici Enflasyonu (Aylık) 16:30

12-18 Aralık Haftası (Fed Haftası)

Pazartesi

  • ABD Federal Bütçe Dengesi 22:00 (-107 Milyar dolar)

Salı

  • ABD Enflasyon (Aylık) 16:30 (Tahmin 0,5)

Çarşamba

  • Fed Toplantısı 22:00
  • Fed Başkanı Powell Konuşması 22:30

Sonrası için kısa bir özet geçelim 20 Aralık tarihinde Yeni Konut İnşaat Başlangıçları açıklanacak. Tahmin altında gelen veri ekonominin devam eden soğumasına işaret eder. 28 Aralık’ta ABD askıda konutlar verisi gelecek ve 29 Aralık tarihinde yeni işsizlik başvuruları açıklanacak.

Kripto Paralarda Beklenti

Aralık ayında Genesis’in durumuyla ilgili bir neticeye varılması bekleniyor. Eğer korkulan olur da iflas açıklarsa bu durum kripto piyasasını çok ciddi anlamda etkileyecektir. Endüstrideki en büyük borç veren konumunda olan Genesis çöküşünün ardından piyasa yapıları, dev şirketleri de beraberinde götürebilir. Genesis konusunda yayınlayacağımız haberleri özellikle yakın takibe almalısınız. Bunun dışında Fed’in artık bir değişikliğe gitmesi gereken noktadayız. Toplantıya kadar açıklanan veriler Fed’in beklediği gibi olursa ekonominin soğuduğu fikri büyük bir güç bulacak. Fed böylece artık çok daha yavaş faiz artışları yapabiliriz diyebilir.

FTX çöküşünün ardından AB, ABD ve İngiltere başta olmak üzere küresel çapta harekete geçildi. Bazı tasarı taslaklarının konuşulduğunu görebiliriz. Bu çalışmalara muhtemelen yasaklardan ziyade merkezi dev şirketlerin ve özellikle stablecoin ihraççılarının denetlenmesini amaçlayacaktır. Sonuç olarak 2022 yılı kripto camiasının beklediği gibi geçmedi hatta tam bir hayal kırıklığıydı. Umalım ki en kötü günler geride kalmış olsun.

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