Bitcoin ve Kripto Paralar Son Durum 15 Şubat

Son 24 saatte 70 bin doları aşan Bitcoin (BTC) fiyatı yaklaşan 20 Şubat kararına rağmen düşüşe ara vermiş durumda. Altcoinler kayıplarını telafi etmeye çabalarken meme coinlerin hareketlendiği bir hafta sonu oldu. BTC 69.400 dolarda ve birçok meme coin güne yüzde 5’i aşan kazançlarla başladı.

Bitcoin (BTC)

Geride bıraktığımız 5 iş gününde Bitcoin ETF’leri 600 milyon doları aşan çıkışlara karşın yaklaşık yarısı kadar giriş gördü. Yani son hafta da ETF kanalında net çıkış dönemiydi. Faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve özellikle istihdam verilerinin güçlü gelmeye devam etmesi bunda etkili oldu. Üstelik İran gerilimi henüz ortadan kalkmış değil ve müzakereler başarısızlığa uğrarsa bu sefer saldırıların haftalarca sürmesi bekleniyor.

Asya güne uyanırken BTC son 15 dakikalık mumunu büyütüyor ve 70 bin doları geri almaya istekli. Ancak gerçek bir geri dönüş görmek için haftalık kapanışın 72 bin dolar üzerinde olup olmadığına bakacağız.

Geçen ay beklenen tarihte Yüksek Mahkeme tarife kararını açıklamamıştı. Ocak ayında sonraki potansiyel karar tarihinin 20 Şubat olduğundan bahsettik ve bu yeni tarih de geldi çattı. Artık tarifelerin iptal kararının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor ve tam tersi karar çıkarsa en kötüsü zaten büyük ölçüde fiyatlandığından kriptoda geri dönüş için iyi bir zemin oluşturabilir. Fakat alt mahkemelerin Trump aleyhine karar verdiğini, yasanın yetki sınırlarını düşünürsek Yüksek Mahkemenin Trump lehine karar vermesi ihtimali zayıflıyor.

İyimser senaryoda BTC’nin 72 bin doları aşarak 80.600 seviyesini kazanması umulabilir. Ancak mevcut orta vadeli teknik yapı kripto paralar için net düşüş trendi olduğundan ve yukarı yönlü denemeler sürekli kar satışları getirmeye devam ettiğinden aşırı iyimserliğe kapılmamak lehinize olabilir.

Kripto Paralar

DOGE güne yüzde 20 kazançla başladı. SHIB de çift haneli kazançlara yaklaşıyor ve en büyük meme coinlerin yaşadığı bu hareketlilik geri dönüş umutlarını besliyor. Genelde bir ara yükseliş olduğundan bu birkaç günden fazla sürecekse riskli altcoinlerin %20’yi aşan kazançlarla piyasaya öncülük ettiğini görürsünüz. Aşırı satışların ardından DOGE fiyatını 0,11 dolara dönmesi bunun erken işareti olabilir.

Bu haftanın en fazla kazanç elde eden altcoinleri PIPPIN, H, KITE, STABLE, ZEC, PEPE, PI, ASTER ve MORPHO oldu. Yüzde 30 ile 285 arasında kazanç elde ettiler.