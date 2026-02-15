BITCOIN (BTC)

Bitcoin ve Kripto Paralar Son Durum 15 Şubat

Özet

  • Geride bıraktığımız 5 iş gününde Bitcoin ETF’leri 600 milyon doları aşan çıkışlara karşın yaklaşık yarısı kadar giriş gördü.
  • BTC son 15 dakikalık mumunu büyütüyor ve 70 bin doları geri almaya istekli. Ancak gerçek bir geri dönüş görmek için haftalık kapanışın 72 bin dolar üstünde olması gerekiyor.
  • Bu haftanın en fazla kazanç elde eden altcoinleri PIPPIN, H, KITE, STABLE, ZEC, PEPE, PI, ASTER ve MORPHO oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Son 24 saatte 70 bin doları aşan Bitcoin (BTC) fiyatı yaklaşan 20 Şubat kararına rağmen düşüşe ara vermiş durumda. Altcoinler kayıplarını telafi etmeye çabalarken meme coinlerin hareketlendiği bir hafta sonu oldu. BTC 69.400 dolarda ve birçok meme coin güne yüzde 5’i aşan kazançlarla başladı.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Kripto Paralar

Bitcoin (BTC)

Geride bıraktığımız 5 iş gününde Bitcoin ETF’leri 600 milyon doları aşan çıkışlara karşın yaklaşık yarısı kadar giriş gördü. Yani son hafta da ETF kanalında net çıkış dönemiydi. Faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve özellikle istihdam verilerinin güçlü gelmeye devam etmesi bunda etkili oldu. Üstelik İran gerilimi henüz ortadan kalkmış değil ve müzakereler başarısızlığa uğrarsa bu sefer saldırıların haftalarca sürmesi bekleniyor.

Asya güne uyanırken BTC son 15 dakikalık mumunu büyütüyor ve 70 bin doları geri almaya istekli. Ancak gerçek bir geri dönüş görmek için haftalık kapanışın 72 bin dolar üzerinde olup olmadığına bakacağız.

Geçen ay beklenen tarihte Yüksek Mahkeme tarife kararını açıklamamıştı. Ocak ayında sonraki potansiyel karar tarihinin 20 Şubat olduğundan bahsettik ve bu yeni tarih de geldi çattı. Artık tarifelerin iptal kararının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor ve tam tersi karar çıkarsa en kötüsü zaten büyük ölçüde fiyatlandığından kriptoda geri dönüş için iyi bir zemin oluşturabilir. Fakat alt mahkemelerin Trump aleyhine karar verdiğini, yasanın yetki sınırlarını düşünürsek Yüksek Mahkemenin Trump lehine karar vermesi ihtimali zayıflıyor.

İyimser senaryoda BTC’nin 72 bin doları aşarak 80.600 seviyesini kazanması umulabilir. Ancak mevcut orta vadeli teknik yapı kripto paralar için net düşüş trendi olduğundan ve yukarı yönlü denemeler sürekli kar satışları getirmeye devam ettiğinden aşırı iyimserliğe kapılmamak lehinize olabilir.

Kripto Paralar

DOGE güne yüzde 20 kazançla başladı. SHIB de çift haneli kazançlara yaklaşıyor ve en büyük meme coinlerin yaşadığı bu hareketlilik geri dönüş umutlarını besliyor. Genelde bir ara yükseliş olduğundan bu birkaç günden fazla sürecekse riskli altcoinlerin %20’yi aşan kazançlarla piyasaya öncülük ettiğini görürsünüz. Aşırı satışların ardından DOGE fiyatını 0,11 dolara dönmesi bunun erken işareti olabilir.

Bu haftanın en fazla kazanç elde eden altcoinleri PIPPIN, H, KITE, STABLE, ZEC, PEPE, PI, ASTER ve MORPHO oldu. Yüzde 30 ile 285 arasında kazanç elde ettiler.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump Media Bitcoin, Ethereum ve Cronos Odaklı İki Yeni Kripto ETF Başvurusu Yaptı

Tarih Tekerrür Edecek Mi, Yoksa Bitcoin’i Artık Farklı Bir Senaryo mu Bekliyor?

Bitcoin Yatırımcıları Soğuyan Enflasyon Karşısında Test Ediliyor

ABD’de Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden Yüklü Çıkışlar, Sermaye Uluslararası Hisselere Kaydı

8 Yıl Bekledikten Sonra Bugün Satar Mıydınız?

Brezilya 1 Milyon Bitcoin’lik Ulusal Rezerv İçin Mecliste Teklif Verdi

Balinalara Karşı Dikkatli Olmamız Gereken Günler Geldi

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Birikimi Güçleniyor, Ancak Tam Koruma (Hedge) Statüsü Sağlanmadı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Birikimi Güçleniyor, Ancak Tam Koruma (Hedge) Statüsü Sağlanmadı
Kripto Para
2012’den Beri Uykuda Olan Bitcoin Cüzdanı 470 Milyon Dolarlık Transfer Yaptı
Kripto Para
Bitcoin’ın 15 Yıllık Değişimi: 1 Dolardan 69.500 Dolara Uzanan Yol
Kripto Para
Tether’ın Gold.com Yatırımı: Tokenize Altın Kripto Ekosistemine Yaklaşıyor
STABILCOIN Tether (USDT)
Küresel Ekonomi ve Kripto Kesişiminde Yeni Dönem Sinyalleri
Kripto Para
Lost your password?