Bitcoin Birikimi Güçleniyor, Ancak Tam Koruma (Hedge) Statüsü Sağlanmadı

Ocak ayında ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 2,4 seviyesine gerilemesi, varlık piyasalarında sıkı para politikasının etkisini öne çıkardı. 2025’in Aralık ayında likidite daraltma uygulamasının kısa süreliğine son bulmasına rağmen, piyasada risk iştahı belirgin şekilde artmadı ve parasal genişleme beklenen ölçüde gerçekleşmedi. KriptoQuant’ın yayımladığı yeni bir rapora göre, sermaye akışları halen temkinli seyrediyor ve coşkulu bir alıma işaret etmiyor.

ABD Tahvilleri ve Bitcoin’e Yönelme

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,08’e gerilerken, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği gözleniyor. Sermayenin bu defansif duruşu, geleneksel piyasalardan Bitcoin’e doğru yapısal bir kaymanın başladığı şeklinde değerlendiriliyor. KriptoQuant raporunda, piyasalardaki bu temkinli havanın bitcoin üzerinde de etkili olduğu vurgulanıyor.

On-Chain Veriler: Akümülasyon Dönemi ve WTBIH Çerçevesi

Blok zinciri verilerine göre, son 30 günde cüzdanlar arasında toplamda 387.930 adet bitcoin birikimi gerçekleşti. Bu miktar, aylık ortalamanın üzerinde ve büyük ölçekli yatırımcıların, makro düzeydeki çekincelere rağmen kripto varlıklara olan ilgilerinde artış olduğunu gösteriyor. Rapor, Bitcoin’in riskten korunma (hedge) işlevi gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla “When The BTC Is Hedge” (WTBIH) göstergesine de yer veriyor.

WTBIH Göstergesinde Son Durum

WTBIH modeli; günlük kripto spekülasyon endeksi, aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve iş günü bazında tahvil akış verilerini bir araya getiriyor. Son göstergeler şu şekilde:

CPI (TÜFE) yıllık değişimi yüzde 2,4 ile deflasyonist bir ortamı işaret ediyor.

Tahvil piyasasında güvenli liman akışı 24 puan ve bu, makro tetikleme seviyesinin altında.

Kripto spekülasyon endeksi 1,74 ile spekülatif eşiğin oldukça uzağında bulunuyor.

WTBIH inanç seviyesi ise 55,74 ve koruma statüsünün teyidi için gerekenden düşük.

Bu veriler, Bitcoin’de teknik düzeyde birikimin sürdüğünü gösterirken, varlığın henüz model kapsamında tam anlamıyla koruma aracı durumuna yükselmediğine işaret ediyor.

Raporda ayrıca, piyasada spekülatif riskin büyük ölçüde azaldığı, ancak kaldıraçlı satışların hala etkili olduğu belirtiliyor. WTBIH modeline göre, Bitcoin’in “Dijital Hazine” olarak tanımlanması için tahvil akımının 30 puanın üzerinde ve inanç seviyesinin 70’in üzerine çıkması gerekiyor. Şu anki göstergeler ise varlığın halen birikim modunda olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin, spekülatif baskıların azalması ve sürekli bir birikim süreciyle birlikte olgun bir yapı sergiliyor. Fakat riskten korunma işlevinin tam olarak devreye girmesi için daha güçlü makro ekonomik sermaye dönüşümü gerektiği aktarılıyor.

Mevcut veriler, yatırımcıların koruma amaçlı pozisyonlarını artırmaya başladığını gösteriyor. Ancak küresel ölçekte kesin bir koruma sinyali henüz ortaya çıkmadı.