2012’den Beri Uykuda Olan Bitcoin Cüzdanı 470 Milyon Dolarlık Transfer Yaptı

2012 yılından beri hiçbir hareket göstermeyen ve sektörde “Satoshi dönemi balinası” olarak anılan bir Bitcoin cüzdanı, dokuz yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden işleme açıldı. Bu adresin 7.068 adet Bitcoin taşıdığı ve mevcut piyasa fiyatlarıyla bu varlığın yaklaşık 470 milyon dolar değerinde olduğu görüldü.

Uzun Süre Uykuda Kalan Cüzdandan Dev Transfer

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence, bc1qq ile başlayan bu adresin hareketini izledi ve işlemin Bitcoin fiyatının yaklaşık 69.400 dolar civarında olduğu anda gerçekleştiğini belirledi. Söz konusu cüzdan, Bitcoin’in erken dönemlerinden bugüne dek aktif olmayan adresler arasında yer alıyor.

Yapılan 7.068 BTC’lik büyük transfer, hem işlem hacminin büyüklüğü hem de taşınan varlığın geçmişi nedeniyle dikkat çekti. İşlemin gerçekleştiği dönem, kripto para piyasasında özellikle eski cüzdanların “uyanması” bakımından önemli bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Bitcoin topluluğu tarafından “eski balina” olarak nitelenen adresin, 14 yıl sonunda ilk defa bu denli büyük bir işlem gerçekleştirmesi kripto piyasasında yankı buldu ve sektördeki analistler tarafından yakından izlendi.

Bu çapta ve geçmişi bu kadar eskiye dayanan cüzdan hareketlerinin piyasa üzerinde genellikle kısa vadede spekülatif dalgalanmalara yol açtığı gözleniyor.

Büyük Yatırımcıların Toplama Süreçleri Devam Ediyor

Bu transferin tekil bir olay olmadığı, 2026 başında büyük yatırımcıların yoğun şekilde alım yaptığı aktarıldı. Bin ila 100 bin BTC aralığında varlığı bulunan adreslerin, Şubat 2026’ya kadar toplamda 70 binden fazla BTC biriktirdiği ve bunun yaklaşık 4,6 milyar dolar değerinde olduğu hesaplandı.

Cüzdan hareketlerinin yanında, Bitcoin fiyatında kısa vadede yüzde 4’ün üzerinde artış yaşanması da dikkat çekti. Piyasa gözlemcilerine göre, büyük yatırımcı hareketliliği son dönemdeki volatilitenin temel faktörlerinden biri olarak öne çıktı.

2026’da Uyanan Diğer Eski Bitcoin Cüzdanları

2026 yılında uykuda olan başka büyük cüzdanların da tekrar harekete geçtiği kaydedildi:

20 Ocak 2026: 13 yıl boyunca hareketsiz kalan bir cüzdan, yaklaşık 84,6 milyon dolar değerinde 909,38 BTC taşıdı.

8 Ocak 2026: 1c5Cb ile başlayan adres, 12 yıl sonra toplam 306 BTC'yi başka bir adrese aktardı.

8 Şubat 2026: 15 yıl uykuda kalan "Genesis" cüzdanına, 2.565 BTC transfer edildi.

Tüm bu transferlerin aynı yıl içinde meydana gelmesi, zincir üstü analistlerin uzun vadeli yatırımcı davranışlarına olan ilgisini artırdı.

Sektörde Satoshi dönemi olarak anılan adreslerden gelen hareketlilik, genellikle içsel cüzdan yapılandırması, yeniden konumlanma veya varlıkların el değiştirmesi gibi gerekçelerle bağlantılı olabiliyor. Bu tür işlemler doğrudan satış baskısı anlamına gelmese de, kısa vadede piyasa duygusunu güçlü biçimde etkiliyor.

Bitcoin’in 69 bin dolar seviyelerinde konsolide olduğu bu dönemde, on yılı aşkın süredir hareketsiz olan cüzdanların yeniden gündeme gelmesi, piyasadaki belirsizliğe yeni bir boyut kazandırdı.