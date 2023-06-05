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Mayıs ayında merkeziyetsiz kripto para borsalarında (DEX) yaşanan memecoin hype’ı Ethereum (ETH) ağındaki gas ücretinin artmasına neden olmuştu. Memecoin hype’ının bir noktada sönmesi ağdaki ortalama gas ücretinin önemli ölçüde düşmesini sağladı.

Ethereum’un Gas Ücreti Hızla Düşüyor

Ethereum Blockchain‘i üzerinde bir işlem yapmak ya da bir akıllı sözleşme çalıştırmak için alınan esnek ücret olan günlük ortalama gas ücreti, geçen ayki memecoin hype’ının ortasında oldukça yüksek seviyelere yükselmesinden sonra düşüş trendine girerek son iki ayın en düşük seviyesine doğru harekete ediyor.

The Block’un zincir üzeri verilerine göre, yedi günlük hareketli ortalama kullanılarak oluşturulan Ethereum ağının ortalama gas ücreti, geçen ay 20 doların üzerine çıkmasından beri 7,34 dolara kadar düştü. Gas ücretinin en son bu kadar düşük olduğu tarih 17 Nisan 2023’tü ve o tarihte 6,57 dolar seviyesindeydi.

Gas ücreti, bir ETH’nin milyarda birine denk gelen ve bir ETH değeri olan Gwei cinsinden ölçüldüğünde de benzer bir düşüş olduğu görülüyor. Dune Analytics verileri, günlük ortalama gas ücretinin geçen ay 140 Gwei’nin üzerine çıkmasının ardından 24 Gwei’ye düştüğünü gösteriyor. Gwei cinsinden gas ücreti en son 12 Nisan 2023 tarihinde bu seviyelerdeydi.

Ethereum’un Blok Boyutu Arttı

Mayıs ayında Ethereum ağının gas ücretinin yükselmesine neden olan memecoin hype’ı, DEX‘lerin işlem hacmi ile merkezi kripto para borsalarındaki (DEX) işlem hacmi oranında da dramatik değişimlere neden oldu. Hype ile birlikte DEX/CEX oranı yüzde 20’nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Oran, hype’ın bir noktada sönmesiyle yüzde 15’in altına düştü.

DEX/CEX oranı, CEX‘lerin memecoin’leri listeleme konusunda pek aceleci davranmamalarının bir sonucu. DEX’lerdeki memecoin ticaretine gösterilen yüksek talep Ethereum’un blok boyutunda artışa neden oldu. Bu durum Ethereum gas ücretinin sert şekilde artmasının ana nedenleri arasında başı çekiyor.

Ethereum Blockchain’inin çalışma prensibine göre her blokun hedef boyutu 15 milyon gas’dır ancak blok boyutu ağa olan talebe göre 30 milyon gas olan blok limitine kadar (blok boyutu hedefinin 2 katı) artabilir veya azalabilir.