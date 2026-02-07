Dogecoin’de Sinyaller Karışık: Toparlanma Ne Zaman Başlayacak ?

Kripto para piyasalarında son haftalarda artan satış baskısı, özellikle meme coin’leri sert şekilde etkiledi. Bu süreçte Dogecoin (DOGE), hem fiyat düşüşü hem de zayıflayan yatırımcı ilgisiyle dikkat çekti. Ancak teknik analiz cephesinde beliren bazı sinyaller, piyasanın düşündüğünden daha erken bir toparlanma ihtimalini gündeme taşıyor. Ünlü analist Ali Charts’ın paylaştığı verilere göre, Dogecoin grafiğinde önemli bir “al” sinyali oluşmuş durumda.

DOGE fiyatı, Şubat 2026’nın ilk günlerinde 0,11 dolardan 0,09 dolar seviyelerine kadar gerileyerek son yedi günde yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Bu sert düşüş, genel piyasa düzeltmesiyle paralel ilerlerken, teknik göstergeler aşırı satım bölgesine yaklaşan bir yapıya işaret ediyor. Özellikle TD Sequential göstergesinin devreye girmesi, kısa vadeli bir trend değişiminin kapısını aralayabilir.

Teknik Göstergeler ve Likidite Hamlesi Ne Anlatıyor?

Ali Charts tarafından vurgulanan TD Sequential “9” al sinyali, Dogecoin’in günlük grafiğinde oluştu. Bu gösterge, ardışık düşüş kapanışlarını izleyerek trendlerin yorulduğu noktaları tespit etmeyi amaçlıyor. Tarihsel veriler, DOGE için bu sinyalin geçmişte yüzde 20 ila yüzde 50 arasında değişen tepki yükselişlerine zemin hazırladığını gösteriyor. Özellikle güçlü destek seviyelerinde ortaya çıktığında, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan analist BitGuru, fiyatın 0,09 dolar civarındaki aşağı yönlü likiditeyi süpürdüğüne dikkat çekiyor. Bu tür “likidite temizliği”, zayıf ellerin piyasadan çıkması ve uzun vadeli yatırımcıların pozisyon almaya başlamasıyla sonuçlanabiliyor. Dogecoin’in dört aydır 0,10–0,15 dolar aralığında konsolide olduğu düşünüldüğünde, mevcut bölge uzun vadeli bir talep alanı olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu seviyeyi savunması hâlinde, fiyatın yeniden eski bant aralığına doğru yönelmesi mümkün.

Teknik tarafta Bollinger Bantları’nın alt sınırına temas edilmesi ve RSI’ın 33 seviyelerine gerilemesi, piyasanın aşırı satım sınırına yaklaştığını gösteriyor. Ancak düşüş trendinin henüz tamamen kırılmadığını da unutmamak gerekiyor.

Dogecoin ve Piyasa Gündemindeki Diğer Gelişmeler

Dogecoin cephesindeki bu teknik sinyaller, piyasanın genel havasından bağımsız değil. Aynı dönemde Bitcoin’in 60 bin dolar seviyesinin altına sarkması ve Ethereum’da zayıf hacimli işlemler görülmesi, altcoin’ler üzerindeki baskıyı artırdı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik net çıkışların hızlanması, riskli varlıklara olan iştahı kısa vadede sınırladı.

Sonuç olarak Dogecoin, hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik bir eşikte bulunuyor. Mevcut destek bölgesinin korunması, kısa vadeli bir rahatlama rallisini mümkün kılabilir. Ancak 0,114 dolar üzerindeki kapanışlar görülmeden, güçlü bir trend dönüşünden söz etmek için erken olabilir. Yatırımcıların, volatilitenin yüksek olduğu bu dönemde risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vermesi gerekiyor.