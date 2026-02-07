Trend Research ve BitMine, Ethereum’daki Sert Düşüşün Ardından Kripto Varlıklarını Azaltıyor

Son dönemde Ethereum’da yaşanan hızlı değer kaybı, büyük kripto şirketlerini varlık yönetimi konusunda kritik kararlar almaya yöneltti. Kripto hazine yönetimi alanında faaliyet gösteren Trend Research, piyasadaki dalgalanmanın ardından yüksek miktarda Ether tutarını borsalara taşıyarak pozisyonunu önemli ölçüde küçülttü.

Trend Research Büyük Miktarda Ether Satışı Gerçekleştirdi

Trend Research’in blokzincir verileri incelendiğinde, firmanın geçtiğimiz hafta başında Aave üzerinde yaklaşık 651 bin Ether’e sahip olduğu görülürken, hafta sonunda bu miktarın 247 bin seviyesine düştüğü gözlemlendi. Yalnızca bir hafta içinde 400 binden fazla Ether’in el değiştirdiği anlaşılıyor. Şirketin bu adımı, piyasada Ether fiyatının haftalık bazda yüzde 30’a yakın düşmesiyle birlikte, kaldıraçlı pozisyonlarının risk altına girmesiyle atıldı.

Kaldıraçlı Yatırımlar Baskı Altında

Trend Research’in kurucusu Jack Yi’nin yönettiği strateji kapsamında, firmanın çeşitli protokollerde Ether’i teminat göstererek stabil kripto paralar ödünç aldığı ve elde ettiği fonlarla tekrar Ether alımı yaptığı biliniyor. Fiyatlardaki sert gerileme sonrası, çeşitli likidasyon seviyelerine yaklaşılması firmanın hamlelerinde belirleyici oldu.

Analitik platformlarının paylaştığı verilere göre, Trend Research piyasadaki hızlı düşüşten etkilenerek pozisyonunun önemli bir kısmını kısa sürede azaltmak durumunda kaldı. Firmanın kaldıraçlı pozisyonlarında 1.562 ile 1.698 dolar aralığındaki fiyat seviyelerinin, otomatik teminat satışı riskini artırdığı belirtiliyor.

Jack Yi, piyasa tabanının daha erken oluşacağını öngördüğünü ancak riskleri yönetecek şekilde süreci takip ettiğini belirtti. Yi, toparlanma ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Trend Research’in Ether biriktirme süreci, Ekim 2025’teki 19 milyar dolarlık kripto varlık tasfiyeleri sonrası başlamıştı. Aralık ayında şirket, dünyanın en büyük Ether yatırımcılarından biri haline gelmişti. Ancak firmanın halka açık şirketler arasında listelenmemesi sebebiyle bu varlıkları resmî raporlarda yer almıyor.

BitMine, 7 Milyar Dolarlık Zararla Karşı Karşıya

Ether fiyatındaki sert gerilemenin etkilediği bir diğer kurumsal aktör ise BitMine Immersion Technologies oldu. Tom Lee tarafından yönetilen şirketin bilançosunda yaklaşık 4,28 milyon Ether bulunuyor. Son fiyat hareketiyle birlikte BitMine’in 7 milyar dolardan fazla gerçekleşmemiş kaybı bulunuyor.

BitMine, 2025 yılında Bitcoin madenciliğinden Ethereum odaklı bir stratejiye geçiş yaptı. Şirketin alımlarını ortalama 3.800-3.900 dolar bandından gerçekleştirdiği ve bu alanda küresel ölçekte en büyük kurumsal yatırımcılardan biri olduğu ifade ediliyor. Ether fiyatındaki düşüş, BitMine’in hem portföyünün hem de hisse değerinin zayıflamasına neden oldu.

Tom Lee, Ethereum’un temellerinde güçlenme olduğunu savunurken, işlem hacmindeki artış ve aktif adres sayısının yükseldiğini aktardı.

Şirket, Ethereum arzının yaklaşık yüzde 3,5’unu elinde tutuyor ve bu oranı yüzde 5’e çıkarma hedefini sürdürüyor. Ayrıca BitMine’ın 2026 yılında kendi doğrulayıcı ağını başlatmak için hazırlık yaptığı aktarıldı. Şirketin Ethereum ekosisteminde genişlemeyi amaçlayan bu adımları, kurumsal yatırımcı stratejilerinde çeşitliliğin ve risk yönetiminin önemini tekrar gündeme getirdi.