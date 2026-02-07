Kripto Girişimlerine Yatırım Devam Ediyor: Piyasa Kayıplarına Rağmen 258 Milyon Dolar Toplandı

Şubat ayının ilk haftasında dijital varlık şirketlerine toplam 258 milyon dolar yatırım yapılırken, sektör genelinde yaklaşık 2 trilyon dolarlık değer kaybına rağmen kripto odaklı girişimlere olan ilginin sürdüğü öne çıkıyor.

Altyapı ve Kurumsal Hizmetlere Odaklanan Yeni Yatırımlar

Son dönemde sağlanan fonların özellikle blokzinciri altyapısı, uyumluluk ve kurumsal hizmet alanlarında yoğunlaştığı görülüyor. Haftalık yatırım miktarında merkeziyetsiz finans projeleri başı çekerek dört anlaşmaya imza attı, ödemeler alanındaki girişimler de üç işlemle dikkat çekti.

Anchorage Digital, Tether Öncülüğünde 100 Milyon Dolar Aldı

Şubat ayında gerçekleşen en büyük yatırım Anchorage Digital şirketine sağlandı. ABD’de federal düzeyde yetkilendirilen ve kurumsal müşterilere varlık saklama, ticaret ve dijital bankacılık hizmetleri sunan Anchorage Digital, Tether liderliğinde 100 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, bu finansmanı faaliyet altyapısını büyütmek için değerlendirmeyi hedefliyor.

Anchorage Digital’e yapılan yatırıma ilişkin Tether, stabil dijital para birimlerinin düzenlenmiş finansal sistemlerle bütünleşmesini ve tokenizasyon uygulamalarının kurumsal düzeyde yaygınlaşmasını desteklemenin öncelikleri arasında olduğunu aktardı.

Blockchain analiz hizmetleri sunan TRM Labs ise Blockchain Capital liderliğinde 70 milyon dolarlık Seri C yatırımı artırdı. Şirket, çeşitli borsalar, finans kurumları ve devletlerle çalışan yazılımları sayesinde blokzinciri üzerindeki işlemlerin düzenli takibini ve olası risklerin izlenmesini sağlamasıyla tanınıyor.

Jupiter ve Polymarket İş Birliği Dikkat Çekiyor

Solana blokzincirine dayalı merkeziyetsiz borsa birleştiricisi Jupiter, ParaFi Capital’den 35 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırımda projeye ait stabil para birimi aracılığıyla ödeme yapılırken, ParaFi şirketin yerel tokenlerini uzun vadeli olarak elinde tutmayı taahhüt etti.

Jupiter tarafı ayrıca, analiz ve tahmin platformu Polymarket’in kendi ekosistemlerinde yer alacağını duyurarak, bu ortaklığın Solana’daki yeni uygulamalar için önemli bir adım olarak görüldüğünü belirtti.

Andreessen Horowitz’ten 15 Milyar Dolarlık Yeni Fon

ABD’li teknoloji ve girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz de geçtiğimiz ay toplamda 15 milyar doların üzerinde yeni kaynak topladı. Şirket, altyapıdan uygulama geliştirmeye, sağlık ve farklı yatırım alanlarına yayılan bu fonlarla teknoloji sektöründe büyük bir paya sahip olmayı sürdürüyor. Yalnızca 2025 yılında ülkedeki toplam yatırım sermayesinin yüzde 18’inden fazlasını yönetmiş oldu.

Kurucularından Ben Horowitz, bu başarının temelinde, girişim finansmanının bireylere şirket kurma ve fayda üretme şansı tanıdığına inandıklarını paylaştı. Horowitz, bu tür ekosistemlerin toplumsal hareketlilik sağladığını ve inovasyonun önünü açtığını ifade etti.