Bitcoin Şubat Sonuna Kilitlendi: Tahmin Piyasaları Ne Diyor?

Kripto para piyasalarında Şubat ayının sonuna yaklaşılırken Bitcoin için beklentiler netleşmeye başlıyor. Tahmin piyasalarından gelen veriler, sert fiyat hareketlerine alışkın yatırımcıların bu kez daha temkinli bir tablo çizdiğini gösteriyor. Özellikle son haftalarda yaşanan yüksek volatiliteye rağmen, piyasanın Bitcoin’in dar bir bantta dengelenmesini beklemesi dikkat çekiyor.

Tahmin Piyasaları Ne Diyor: 75 Bin Dolar Senaryosu Öne Çıkıyor

Polymarket verilerine göre Bitcoin’in Şubat 2026’yı yaklaşık 75 bin dolar seviyesinde kapatma ihtimali yüzde 54 ile en yüksek olasılık olarak fiyatlanıyor. Bu durum, yatırımcıların güçlü bir yükselişten çok konsolidasyon sürecine hazırlandığını gösteriyor. Bitcoin’in kısa süre önce 65 bin doların altına sarkmasıyla oluşan panik havasına rağmen, ay sonu için 70 bin dolar üzeri senaryolar hâlâ masada.

Ancak aşağı yönlü riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Tahmin piyasalarında 60 bin dolar seviyesi için yüzde 42, 55 bin dolar için ise yüzde 23 olasılık verilmesi, makroekonomik belirsizliklerin hâlâ ciddi bir tehdit olarak algılandığını ortaya koyuyor. Özellikle ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, küresel risk iştahındaki dalgalanmalar ve kripto varlıklara yönelik seçici yaklaşım bu temkinli duruşun temel nedenleri arasında yer alıyor.

Yukarı yönlü beklentiler ise mevcut fiyat aralığının üzerinde zayıflıyor. 80 bin dolar hedefi yüzde 25, 85 bin dolar ise yalnızca yüzde 12 olasılıkla fiyatlanırken, 100 bin dolar üzeri senaryolar tek haneli ihtimallerle sınırlı kalıyor. Bu dağılım, piyasanın “bekle-gör” moduna geçtiğini açıkça ortaya koyuyor.

Sert Satış Sonrası Toparlanma ve Piyasadaki Kırılgan Denge

Bu ihtiyatlı tablo, Bitcoin’in son günlerde yaşadığı sert dalgalanmalarla daha anlamlı hâle geliyor. Haftanın ortasında 60 bin doların hemen üzerine kadar gerileyen Bitcoin, cuma günü güçlü bir tepki alımıyla yeniden 70 bin doların üzerine çıktı. Günlük bazda yüzde 3’ü aşan bu yükseliş, 2023 başından bu yana görülen en sert toparlanmalardan biri olarak kayda geçti.

İşlem hacminin 90 milyar dolara, toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 1,37 trilyon dolara yükselmesi, bu hareketin yalnızca teknik bir sıçrama olmadığını gösteriyor. Ancak bu toparlanma, bir gün önce yaşanan ve kripto piyasası genelinde 2,6 milyar dolarlık tasfiyeye yol açan sert satışın ardından geldi. Bitcoin’in Ekim 2025’te gördüğü 126 bin dolarlık zirveden yüzde 45’in üzerinde geride olması da yatırımcı psikolojisinin neden kırılgan kaldığını açıklıyor.

Bu noktada başka bir gelişme de tabloyu tamamlıyor: ABD spot Bitcoin ETF’lerinden son haftalarda hızlanan çıkışlar. Güncel verilere göre, sadece bir haftada milyarlarca dolarlık fon çıkışı yaşanması, kurumsal yatırımcıların kısa vadede risk azaltma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Buna paralel olarak Ethereum ve bazı büyük altcoin’lerde de benzer dalgalanmalar gözleniyor.