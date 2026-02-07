Kripto Para

Beyaz Saray, Stablecoin’de Faiz Tartışmaları İçin Bankalar ve Kripto Şirketleriyle Toplanıyor

Özet

  • Stablecoin’lerde faiz verilmesi tartışması için Beyaz Saray, bankalar ve kripto şirketlerini toplantıya çağırıyor.
  • Banka ve kripto yetkilileri arasında politika görüş ayrılıkları sürerken çözüm arayışı öne çıkıyor.
  • Olası bir uzlaşı, ABD’de kripto düzenlemelerinin netleşmesini ve süreçlerin hızlanmasını sağlayabilir.
Beyaz Saray, 10 Şubat’ta düzenlenecek toplantıda bankalar ve kripto para şirketleriyle stablecoin düzenlemelerinde faiz verilmesi konusunu ele almaya hazırlanıyor. Toplantı, ABD kripto piyasası için net ve kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması sürecinin parçası olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Faizli Stablecoin Tartışmasının Merkezindeki Endişeler
2 Taraflar Arasında Uzlaşı Arayışı
3 Toplantının Katılımcıları ve Beklentiler

Faizli Stablecoin Tartışmasının Merkezindeki Endişeler

Stablecoin’ler, sabit değere sahip dijital varlıklar olarak biliniyor ve finans sektöründe giderek daha fazla ilgi görüyor. Son dönemde, stablecoin ihraç edenlerin kullanıcılarına faiz veya getiri sunup sunamayacağı konusu tartışmalara yol açıyor.

Geleneksel bankalar, stablecoin’lerin faiz sunmaya başlamasının, müşterilerin mevduatlarını dijital varlıklara kaydırmasına neden olabileceğini ve bu durumun bankacılık sistemi üzerinde baskı yaratabileceğini öne sürüyor. Bankaların yanı sıra Hazine yetkilileri de yalnızca düzenlenen kuruluşların faizli ürünler sunması gerektiğini savunuyor. Konuya ilişkin banka temsilcilerinin

Yalnızca regülasyona tabi kurumların faiz temelli ürünleri sunabileceği, böylece hem tüketicilerin hem de ekonomi genelinin korunmuş olacağı yönünde görüş bildirdiği aktarılıyor.

Kripto para şirketleri ise mevcut düzenlemelerin yeterince güncel olmadığını savunarak, kullanıcı ödüllerinin dijital finans dünyasında standart hale geldiğine işaret ediyor. Bu kapsamda, ödüllerin yasaklanmasının rekabeti engelleyebileceği ve finansal inovasyona zarar verebileceği vurgulanıyor.

Taraflar Arasında Uzlaşı Arayışı

Kısa süre önce yapılan bir kapalı oturumda, hükümet ile sektör temsilcileri temel politika konularında tam bir uzlaşıya varamadı. Görüşmelere katılanların süreci “olumlu” olarak nitelendirmesine rağmen, önemli görüş ayrılıklarının sürdüğü aktarılıyor.

Gazeteci Eleanor Terrett, yapılacak yeni görüşmenin gündeminde özellikle stablecoin faiziyle ilgili belirsiz noktaların giderilmesinin olacağını ifade ediyor.

Kapsamlı düzenlemelere ulaşmada ana hedefin bankalar ile dijital varlık şirketleri arasındaki politik boşlukları kapatmak olduğu belirtiliyor.

Endüstri tarafı ise yasa taslağında belirli düzenlemelerin değiştirilmesini talep ederek yasanın uygulamada daha dengeli olmasını sağlamaya çalışıyor. Ancak bankacılık alanındaki temsilciler bu değişikliklere henüz olumlu yaklaşmadı.

Toplantının Katılımcıları ve Beklentiler

10 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan buluşmaya, devlet yetkililerinin yanı sıra banka temsilcileri ve kripto sektöründen kuruluşlar da davet edildi. Önceki toplantılarda politika yapıcılar ve hükümet ağırlıklı bir katılım varken, şimdi sektörün iki kanadı aynı masa etrafında toplanacak.

Düzenlemelerde netlik sağlanması, kripto piyasasında gözlenen dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların ve kurumların güveni açısından önemli görülüyor. Görüşmede sağlanacak olası bir anlaşmayla, kripto varlıklara ilişkin uzun süredir ertelenen yasal değişikliklerin hızlanabileceği değerlendiriliyor.

