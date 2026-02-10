Meme Tokenda Satış Baskısı Derinleşiyor: Teknik Görünüm Zayıf!

Kripto para piyasalarının en popüler meme coin’lerinden biri olan Dogecoin (DOGE), Şubat ayında güçlü bir toparlanma işareti veremiyor. Teknik göstergeler, zincir üstü veriler ve türev piyasa metrikleri bir araya geldiğinde, DOGE cephesinde temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Satış baskısının süreklilik kazanması, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerini baskılamaya devam ediyor.

Teknik Göstergeler Düşüş Eğilimini Doğruluyor

Dogecoin, 4 saatlik grafikte net bir düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Ardışık daha düşük zirveler ve daha düşük dipler, satıcıların fiyat üzerindeki kontrolünü koruduğunu açıkça ortaya koyuyor. Fiyatın tüm önemli üstel hareketli ortalamaların altında kalması, düşüş momentumunun henüz kırılmadığını gösteriyor. Özellikle 200 periyotluk üstel hareketli ortalamanın 0,125–0,126 dolar bandında konumlanması, DOGE için güçlü bir teknik direnç oluşturuyor.

Kısa vadeli tepki alımları zaman zaman görülse de bu yükseliş denemeleri zayıf kalıyor ve önceki direnç bölgelerinde hızla satışla karşılaşıyor. 0,118–0,120 dolar aralığı, daha önce aşağı yönlü kırılan önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. Fiyat bu aralığın altında kaldığı sürece, kısa vadeli yönün satıcılar lehine olduğu söylenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış, teknik açıdan ilk dengeleşme sinyali olabilir; ancak mevcut fiyat hareketleri böyle bir senaryoya henüz işaret etmiyor.

Aşağı yönde ise 0,112–0,110 dolar bandı kritik bir destek alanı olarak izleniyor. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda satışların 0,105 dolara doğru hızlanması olası. Daha derin bir düşüşte 0,100–0,098 dolar aralığı, psikolojik ve teknik açıdan son güçlü savunma hattı konumunda bulunuyor.

Türev Piyasalar ve Spot Akışlar Ne Söylüyor?

Teknik görünümdeki zayıflık, türev piyasa verileriyle de destekleniyor. Dogecoin açık pozisyon büyüklüğü, geçmişte güçlü yükselişler sırasında hızlı artışlar göstermiş, ardından sert tasfiyelerle daralmıştı. Güncel veriler, açık pozisyonların yaklaşık 1 milyar dolar civarında seyrettiğini ve kaldıraç kullanımının görece düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların risk alma iştahının zayıf kaldığına işaret ediyor.

Spot piyasa verileri de benzer bir tablo çiziyor. Net çıkışların çoğu işlem gününde baskın olması, DOGE tarafında birikimden ziyade dağıtımın sürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle büyük çıkışların fiyat düşüşleriyle örtüşmesi, yatırımcıların pozisyon azaltmaya devam ettiğini gösteriyor. Kısa süreli girişler ise genel trendi tersine çevirecek güçten uzak kalıyor.

Bu tabloya ek olarak, geçtiğimiz günlerde meme coin piyasasının genelinde yaşanan hacim düşüşü de dikkat çekiyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yönelik artan ilgi, sermayenin daha büyük ve görece güvenli varlıklara kaymasına neden olurken, Dogecoin gibi yüksek riskli varlıklar bu süreçte geri planda kalıyor.