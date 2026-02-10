ABD Hazine Bakanı: Kripto Piyasası İçin Belirsizlik Son Bulmalı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dijital varlık piyasalarında yasal çerçevenin netleşmesi gerektiği yönündeki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Bessent, ABD’nin dijital varlıkların geleceği açısından belirleyici konumda olduğunu ve sonbahardan önce yasal düzenlemenin tamamlanmasının önem taşıdığını aktardı. Bessent, 2024 yılı başında Hazine Bakanı olarak göreve başladı ve finansal düzenlemeler alanındaki deneyimiyle biliniyor.

Clarity Act ve Kripto Para Düzenlemeleri

Bessent, dijital varlık piyasalarında beklenen düzenlemeleri içeren Digital Asset Market Clarity Act’in, ABD içinde faaliyet gösteren kripto para şirketleri ile finansal kuruluşlar için kritik bir adım olacağını vurguladı. Son aylarda piyasada artan oynaklığın yasal netlik ihtiyacını öne çıkardığını belirtti. Piyasalara ilişkin belirsizliklerin giderilmesi amacıyla yasa tasarısının bu yıl içinde Kongre’den geçmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Piyasadaki Görüş Ayrılıkları ve Tartışma Konuları

Clarity Act’in bazı hükümlerine sektörün farklı kesimlerinden itirazlar geliyor. Tasarı özellikle stabil kripto paralar üzerinden elde edilen getiriler ve düzenleyici kurumların yetkileri gibi konularda tartışmalara yol açıyor. Kripto para borsalarının yöneticileri, stabil kripto paralara ilişkin getirilerin sınırlandırılmasının ABD piyasalarını olumsuz etkileyebileceği görüşünü paylaşıyor. Öte yandan, banka ve kredi birlikleri ise stabil kripto paralardan sağlanan yüksek getirilerin geleneksel bankacılığın fon yapısını zayıflatabileceğinden endişe ediyor.

Sektörde yasa tasarısını destekleyen çoğunluğa rağmen, tartışmalı noktalar üzerine iki taraf arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Bessent, tartışmanın özellikle bankalar ve kripto para sektöründeki teşvikler etrafında şekillendiğini belirtti.

Bessent’in ifadesine göre, tartışmalı maddelerin yasayla çözülmesi, yargı yoluyla oluşacak belirsizlikten daha etkili bir yol olarak öne çıkıyor.

Tasarı, Kongre’de iki partinin de desteğini alarak ilerliyor. Ancak sürecin hızlanması için bazı sektör temsilcilerinin ikna edilmesi gerektiği aktarılıyor. Bessent, Kongre’nin sonbahar yasama dönemi bitmeden çözüm üretmesini bekliyor.

ABD Hükümeti Elindeki Bitcoinleri Elde Tutacak

Başka bir önemli gelişme ise ABD hükümetine geçtiğimiz yıllarda el konulan bitcoinlere ilişkin yeni politika oldu. Bessent, hükümetin artık bu dijital varlıkları satmak yerine “Stratejik Bitcoin Rezervi”nde tutacağını açıkladı. Bu karar, ABD’nin dijital varlık alanında daha aktif ve korumacı bir strateji izleyeceği şeklinde değerlendirildi.

Daha önce hükümetin el koyduğu bitcoinlerin satılması yönünde uygulamalar vardı. Ancak yeni yürürlüğe giren 14233 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca, söz konusu varlıkların satılması yasaklandı ve hükümetin rezervinde tutulması zorunlu hale geldi.

Bessent, devam eden hukuki süreçlere değinmeden, el konulan bitcoinlerin ancak yargı süreci tamamlandıktan sonra devletin kontrolü altında kalacağını belirtti. Bu adım, ABD’nin kripto varlıklar üzerindeki stratejik yaklaşımını güçlendirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.