Bitcoin Talebindeki Düşüş, Piyasalarda Satış Baskısını Artırıyor

Bitcoin piyasasında yeni sermaye girişlerinin belirgin şekilde zayıflaması, kritik on-chain göstergelerdeki değişikliklerle beraber fiyatların baskı altında kalmasına yol açtı. Kapsamlı zincir içi verilerin analizine göre, varlığın piyasa değeri artışının durduğu ve son dönemde taze para girişlerinin mevcut fiyatları desteklemekte yetersiz kaldığı görülüyor.

Kurumsal İlgide Azalma

2026 yılı itibarıyla ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden toplamda 10.600 BTC’lik net çıkış yaşanması, önceki yılın aksine kurumsal yatırımcıların ilgisinin azaldığına işaret ediyor. Geçmişte bu ürünler üzerinden aylık on binlerce Bitcoin alımı gerçekleştirilirken, mevcut durumda talebin gerilediği gözlemleniyor. Coinbase Premium Endeksi de ABD’li yatırımcıların taleplerindeki zayıflamayı doğrular nitelikte ve çoğunlukla negatif veya durağan seyrediyor.

Likidite Azalırken Korku ve Çekingenlik

Aynı zamanda stabil kripto varlıklarında da bir gerileme söz konusu. USDT’nin toplam piyasa değeri uzun bir sürenin ardından ilk kez küçülüyor. Analistler, yatırımcıların portföylerini Amerikan doları gibi daha korunaklı varlıklara kaydırdığına dikkat çekiyor ve bunun risk iştahının genel olarak azaldığı bir dönemi yansıttığını değerlendiriyorlar.

Teknik göstergelerde de olumsuz sinyaller ön plana çıkıyor. Bitcoin’in fiyatı, Mart 2022’den bu yana ilk kez 365 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu seviyenin altına düşülmesi, tarihsel olarak uzayan düşüş dönemlerinin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 9’a kadar gerileyerek piyasanın “aşırı korku” bölgesine geçtiğini ortaya koydu.

Perakende İçin Yeni Yatırım Kanalları

ING Deutschland, Almanya’da yeni bir adım atarak düzenlenmiş kripto yatırım olanaklarını ETN ürünleriyle bireysel yatırımcılara sunmaya başladı. Banka, bu hamleyle küresel erişimi artırmayı amaçlıyor. Ancak piyasadaki genel likidite koşullarının zayıf kalması, Bitcoin’in hâlen dalgalı ve risk odaklı bir varlık olarak işlem gördüğünü gösteriyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre Bitcoin, teknoloji hisselerindeki düşüş eğilimiyle de yüksek oranda örtüşüyor. Güvenli liman işlevi henüz ön plana çıkmamış durumda ve fiyat hareketleri genellikle piyasadaki genel risk iştahına göre şekilleniyor.

CryptoQuant tarafından sunulan zincir içi analizlerde yer alan değerlendirmede, son dönemde yeni yatırımcı girişlerinin negatif seyrettiği ve satış dalgasının taze sermaye ile karşılanmadığı belirtildi:

Yeni yatırımcı girişleri negatif bölgeye geçti. Satış baskısı yeni girişlerle dengelenmiyor. Boğa dönemlerinde geri çekilmeler ek sermaye ile kısa sürede karşılanırken, ayı piyasasının erken evrelerinde zayıflık sermaye çekilmesine neden oluyor.

Sonuç olarak, hem kurumsal hem bireysel yatırımcı talebinin azalması ve likiditedeki daralma, Bitcoin piyasasında mevcut risklerin ve çekingenliğin belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor.