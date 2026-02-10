Ethereum (ETH)

Ethereum’da Doğrulama Dönüşümü: L1-zkEVM ve EIP-8025 Güncellemesi İlk Kez Değerlendirilecek

Özet

  • Ethereum, blok doğrulamada sıfır bilgi kanıtlarını devreye alacak L1-zkEVM sistemini tanıtıyor.
  • Yeni EIP-8025 güncellemesiyle doğrulayıcılar daha düşük donanımla doğrulama yapabilecek.
  • Büyük kurumların desteği ve standartlaşma adımları, Ethereum’un teknik dönüşümünü hızlandırıyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum ağında blok doğrulama süreçlerini hızlandırmayı ve daha ulaşılabilir kılmayı hedefleyen L1-zkEVM sistemi, 11 Şubat 2026’da yapılacak olan ilk atölye çalışmasıyla kamuoyuna tanıtılacak. Bu yeni yaklaşım, blok zinciri üzerindeki işlemlerin doğrulanmasında önemli değişiklikler sunmayı amaçlıyor.

İçindekiler
1 Blok Doğrulamaya Sıfır Bilgi Kanıtları ile Yenilik
2 Katılımcıların ve Teknik Alt Yapının Değişen Dinamikleri
3 Kurum Desteği, Yol Haritası ve Çalıştayın Önemi

Blok Doğrulamaya Sıfır Bilgi Kanıtları ile Yenilik

Geliştirilen sistemle, artık her işlemin tek tek tekrar yürütülmesine gerek kalmadan, sıfır bilgi kanıtları (ZK proof) kullanılarak blokların doğruluğu doğrulanabiliyor. Ethereum Vakfı’nda araştırmacı olarak görev yapan Ladislaus.eth, bu güncellemeyi ağın en önemli teknolojik yeniliklerinden biri olarak nitelendiriyor. L1-zkEVM kapsamında, EIP-8025 kodlu “İsteğe Bağlı Yürütme Kanıtları” özellikle öne çıkıyor. Bu sayede, zkAttester olarak adlandırılan bazı doğrulayıcılar, her işlemi kendileri gözden geçirmeden kriptografik kanıtlara dayanarak blokları onaylayabiliyor.

Katılımcıların ve Teknik Alt Yapının Değişen Dinamikleri

EIP-8025, tamamen isteğe bağlı bir özellik olarak tanımlanıyor; güncellemeye geçmeyen mevcut düğümlerin çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Günümüzde blokları doğrulamak, işlemlerin tekrar yürütülmesini zorunlu kılıyor ki bu da ağ büyüdükçe zaman ve kaynak açısından masraflı hale geliyor. ZK proof yaklaşımı sayesinde, doğrulayıcılar (özellikle bireysel kullanıcılar ve evde yapılan doğrulamayı tercih edenler) daha mütevazı donanımlarla da sistemi kullanabilecek.

Ethereum doğrulamasında “güvene değil, kanıta dayan” felsefesinin ön plana çıkarıldığı belirtiliyor. Böylelikle ağdaki merkeziyetsizlik hedefinin sürdürülebilirliği de desteklenmiş oluyor.

Kurum Desteği, Yol Haritası ve Çalıştayın Önemi

2026 yılı itibarıyla, Ethereum’a yönelik kurumsal ilgi ve yatırımda da artış gözlemleniyor. Fidelity Digital Assets, Grayscale, BlackRock ve Standard Chartered gibi finans kuruluşları platforma yönelik yatırımlarını artırıyor. Ethereum Vakfı’nda kurumsal bölüm yöneticiliğini yürüten David Walsh’ın aktardığına göre, yıl hızlı başlamış görünüyor.

Geliştirilen L1-zkEVM, sadece çekirdek kademe için değil, aynı zamanda Layer 2 (L2) çözümleri ve ZK sanal makine (zkVM) geliştiricileri için de yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. ZisK, openVM ve RISC Zero gibi çözümler, Ethereum bloklarını sıfır bilgi kanıtları ile doğrulamayı halihazırda gerçekleştiriyor.

11 Şubat 2026’da düzenlenecek olan ilk çalıştayda ise altı temel konu başlığı öne çıkıyor. Bunlar; yürütme tanıklarının ve program arayüzlerinin standartlaştırılması, consensus katmanı entegrasyonu, prover altyapıları, performans testleri ve güvenlik açısından resmi doğrulama süreçleri şeklinde sıralanıyor.

Bu hamleyle Ethereum’un yol haritasında, blok doğrulamanın daha verimli, isteğe bağlı ve kanıta dayalı bir yapıya geçişi amaçlanıyor. Geliştiriciler ve doğrulayıcılar için yeni standartların belirleneceği bu dönemde, EIP-8025 ile işlerin sıradan bilgisayarlarla da sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Ağda merkeziyetsizlik ile güvenliği bir arada sürdürmeyi mümkün kılacak bu yaklaşımın başarılı olması halinde, Ethereum’un blok zinciri doğrulama sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçebileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin, Yapay Zeka ve Ethereum İş Birliğine Dair Yol Haritası Paylaştı

Ethereum’da Büyük Sır Çözüldü: Sıfır Bilgi Dönemi Başlıyor

BitMine, Ethereum Alımlarını Hızlandırdı: Son Bir Günde 40.000’den Fazla ETH Topladı

Kriptonun Dehasından Şok Çıkış: “Kullandığınız DeFi’ler Aslında Sahte”

Ethereum, Büyük Yatırımcıların Maliyetinin Altında İşlem Görmeye Başladı

ETH, DOGE ve ZEC Tarafında Yüklü Likidasyon Riski: Fiyatlarda Yükseliş Sinyalleri

Ethereum’da Büyük Hesaplaşma: 1.800 Doların Altı Uçurum mu?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Güney Kore’de Kripto Platformlarında Sahiplik Sınırı Tartışması
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Talebindeki Düşüş, Piyasalarda Satış Baskısını Artırıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Talebindeki Düşüş, Piyasalarda Satış Baskısını Artırıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Güney Kore’de Kripto Platformlarında Sahiplik Sınırı Tartışması
Kripto Para
Bithumb Kripto Borsasında 41 Milyar Dolarlık Dağıtım Hatası Sonrası Soruşturma Başlatıldı
Kripto Para Kripto Para Hukuku
Uluslararası Kripto Dolandırıcılığında 73 Milyon Dolar Aklayan Daren Li’ye 20 Yıl Hapis
Güvenlik
Miami’de 700 Bitcoin’lik Lüks Villa Satışıyla Gündeme Gelen Büyük Göç: Teknoloji ve Kripto Zenginleri Florida’ya Yöneliyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?