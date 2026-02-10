Ethereum’da Doğrulama Dönüşümü: L1-zkEVM ve EIP-8025 Güncellemesi İlk Kez Değerlendirilecek

Ethereum ağında blok doğrulama süreçlerini hızlandırmayı ve daha ulaşılabilir kılmayı hedefleyen L1-zkEVM sistemi, 11 Şubat 2026’da yapılacak olan ilk atölye çalışmasıyla kamuoyuna tanıtılacak. Bu yeni yaklaşım, blok zinciri üzerindeki işlemlerin doğrulanmasında önemli değişiklikler sunmayı amaçlıyor.

Blok Doğrulamaya Sıfır Bilgi Kanıtları ile Yenilik

Geliştirilen sistemle, artık her işlemin tek tek tekrar yürütülmesine gerek kalmadan, sıfır bilgi kanıtları (ZK proof) kullanılarak blokların doğruluğu doğrulanabiliyor. Ethereum Vakfı’nda araştırmacı olarak görev yapan Ladislaus.eth, bu güncellemeyi ağın en önemli teknolojik yeniliklerinden biri olarak nitelendiriyor. L1-zkEVM kapsamında, EIP-8025 kodlu “İsteğe Bağlı Yürütme Kanıtları” özellikle öne çıkıyor. Bu sayede, zkAttester olarak adlandırılan bazı doğrulayıcılar, her işlemi kendileri gözden geçirmeden kriptografik kanıtlara dayanarak blokları onaylayabiliyor.

Katılımcıların ve Teknik Alt Yapının Değişen Dinamikleri

EIP-8025, tamamen isteğe bağlı bir özellik olarak tanımlanıyor; güncellemeye geçmeyen mevcut düğümlerin çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Günümüzde blokları doğrulamak, işlemlerin tekrar yürütülmesini zorunlu kılıyor ki bu da ağ büyüdükçe zaman ve kaynak açısından masraflı hale geliyor. ZK proof yaklaşımı sayesinde, doğrulayıcılar (özellikle bireysel kullanıcılar ve evde yapılan doğrulamayı tercih edenler) daha mütevazı donanımlarla da sistemi kullanabilecek.

Ethereum doğrulamasında “güvene değil, kanıta dayan” felsefesinin ön plana çıkarıldığı belirtiliyor. Böylelikle ağdaki merkeziyetsizlik hedefinin sürdürülebilirliği de desteklenmiş oluyor.

Kurum Desteği, Yol Haritası ve Çalıştayın Önemi

2026 yılı itibarıyla, Ethereum’a yönelik kurumsal ilgi ve yatırımda da artış gözlemleniyor. Fidelity Digital Assets, Grayscale, BlackRock ve Standard Chartered gibi finans kuruluşları platforma yönelik yatırımlarını artırıyor. Ethereum Vakfı’nda kurumsal bölüm yöneticiliğini yürüten David Walsh’ın aktardığına göre, yıl hızlı başlamış görünüyor.

Geliştirilen L1-zkEVM, sadece çekirdek kademe için değil, aynı zamanda Layer 2 (L2) çözümleri ve ZK sanal makine (zkVM) geliştiricileri için de yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. ZisK, openVM ve RISC Zero gibi çözümler, Ethereum bloklarını sıfır bilgi kanıtları ile doğrulamayı halihazırda gerçekleştiriyor.

11 Şubat 2026’da düzenlenecek olan ilk çalıştayda ise altı temel konu başlığı öne çıkıyor. Bunlar; yürütme tanıklarının ve program arayüzlerinin standartlaştırılması, consensus katmanı entegrasyonu, prover altyapıları, performans testleri ve güvenlik açısından resmi doğrulama süreçleri şeklinde sıralanıyor.

Bu hamleyle Ethereum’un yol haritasında, blok doğrulamanın daha verimli, isteğe bağlı ve kanıta dayalı bir yapıya geçişi amaçlanıyor. Geliştiriciler ve doğrulayıcılar için yeni standartların belirleneceği bu dönemde, EIP-8025 ile işlerin sıradan bilgisayarlarla da sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Ağda merkeziyetsizlik ile güvenliği bir arada sürdürmeyi mümkün kılacak bu yaklaşımın başarılı olması halinde, Ethereum’un blok zinciri doğrulama sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçebileceği değerlendiriliyor.