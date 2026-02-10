Kripto Para

Güney Kore’de Kripto Platformlarında Sahiplik Sınırı Tartışması

Özet

  • Kripto borsalarında hissedarlık sınırı gündemde.
  • İktidar ve muhalefet teklif konusunda ayrışıyor.
  • Düzenlemenin sektöre etkisi tartışma konusu.
Güney Kore’de merkezi kripto para borsalarına yönelik yeni sahiplik sınırlamaları gündemde. Milletvekilleri, büyük hissedarların platformlardaki paylarını azaltmasını gerektirecek düzenleme üzerinde tartışma yürütüyor. Bu gelişmeler ülkedeki kripto endüstrisinde belirsizlik yaratırken, hissedar yapılarında köklü değişikliklere yol açabileceği öngörülüyor.

İçindekiler
1 Sahiplik Sınırı Teklifi Gündemde
2 İktidar ve Muhalefetin Farklı Yaklaşımları
3 Sektörde Endişe ve Satın Alma Girişimleri

Sahiplik Sınırı Teklifi Gündemde

Söz konusu öneri, yakında Meclis’e sunulması beklenen Dijital Varlık Temel Yasası ikinci aşaması kapsamında değerlendiriliyor. Yasa tasarısı, Güney Kore merkezli büyük kripto borsaları Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax gibi platformlarda tekil hissedarların sahip olabileceği azami payı yüzde 15 ile sınırlamayı hedefliyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, halihazırda yüksek oranda hisseye sahip ortakların paylarını yüzde 5 ila 58 arasında azaltmaları gerekecek.

İktidar ve Muhalefetin Farklı Yaklaşımları

İktidardaki Demokrat Parti, merkezi kripto platformlarının ülkenin Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Alternatif Ticaret Sistemleriyle benzer şekilde değerlendirilmesinin gerekli olduğunu savunuyor. Bu kapsamda, büyük hissedarlar için belirlenen en fazla yüzde 15 ortaklık payı modelinin kripto borsalarına da uygulanmasının uygun olacağı düşünülüyor.

Ancak ana muhalefet, teklifin zorunlu hisse satışlarına yol açarak yatırımcı güvenini zedeleyebileceğini ve serbest piyasa dinamiklerini olumsuz etkileyebileceğini öne sürüyor. Muhalif görüşler, geleneksel menkul kıymet düzenlemelerinin dijital varlık piyasalarının kendine özgü yapısını göz ardı ettiğine dikkat çekiyor.

Sektörde Endişe ve Satın Alma Girişimleri

Son dönemde Naver Financial ve Mirae Asset gibi büyük Güney Kore şirketlerinin, borsalarda satın alma veya ortaklık girişimleriyle ilgilenmeye başladığı biliniyor. Yeni sahiplik sınırlarının, bu tür birleşme ve satın alma faaliyetlerini yavaşlatabileceği belirtiliyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların kripto altyapısına artan ilgisi göz önünde bulundurulduğunda, düzenleme süreci büyük önem taşıyor.

Sektörden gelen tepkilerde, böyle bir müdahalenin ülkenin kripto pazarında şimdiye kadarki en önemli mülkiyet yapısı değişimini beraberinde getirebileceği dile getiriliyor. Platform yetkilileri ve sektör uzmanları, uluslararası rekabette dezavantaj oluşturma riskine vurgu yapıyor.

Güney Kore, aynı zamanda kripto piyasasındaki manipülasyon ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik denetimleri de artırıyor. Son dönemde, dijital varlık platformlarında düzensiz hareketleri engellemeye yönelik yeni incelemeler başlatıldığı açıklandı.

FourPillers şirketi araştırma birimi, sahiplik konusundaki bu düzenlemelerin küresel anlamda da yankı bulabileceğine dikkat çekiyor.

Kamuoyunda teklif üzerinde görüş ayrılıkları devam ederken, nihai yasanın sektör dengelerine nasıl etki edeceği ve potansiyel yatırımcı davranışlarını nasıl şekillendireceği merak ediliyor.

