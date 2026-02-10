Bithumb Kripto Borsasında 41 Milyar Dolarlık Dağıtım Hatası Sonrası Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore’nin en büyük ikinci kripto para borsası olarak bilinen Bithumb, yaşanan büyük bir dağıtım hatasının ardından ülkenin finans otoritelerinin dikkatini çekti. Borsada iç muhasebe sistemindeki bir sorun nedeniyle, değer olarak yaklaşık 41 milyar dolarlık, karşılığı olmayan 620 bin Bitcoin, kullanıcıların hesaplarına yanlışlıkla aktarıldı. Olayın ardından yetkililer, kurumda derinlemesine inceleme başlattı.

Sorunun Ortaya Çıkışı ve Piyasa Etkisi

6 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen bir “random box” etkinliği sırasında, çalışanlardan birinin Kore wonu yerine Bitcoin yatırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı hesaplarında asılsız Bitcoin bakiyesi gördü. Olay sonrası kullanıcılar bu dijital varlıkları hızla borsada satışa sununca yaklaşık yüzde 17 oranında ani bir fiyat düşüşü yaşandı.

Finansal Denetim Kurumundan Açıklamalar

Güney Kore’de kripto piyasasını denetleyen Finansal Denetim Servisi (FSS), olayın ardından başlattığı saha incelemesini tam teşekküllü bir soruşturmaya dönüştürdü. Yetkililer, Bithumb’ın o tarihte elinde bulunan Bitcoin miktarının yaklaşık 42 bin olduğu, dağıtılan toplam tutarın ise bu miktarın yaklaşık 15 katına ulaştığını bildirdi. FSS Başkanı Lee Chan-jin, bu tür “hayalet coin” olaylarının dijital varlık piyasası için temel bir tehdit oluşturduğunu ve çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumdan yapılan değerlendirmede, borsanın işlemleri kamuya açık blok zinciri yerine şirket içi bir muhasebe sistemiyle yürüttüğü, bu yüzden yanlışlıkla kullanıcı hesaplarına dayanağı olmayan bakiyeler tanımlandığına işaret edildi.

Lee Chan-jin, sanal varlık piyasanın geleneksel finans sistemine entegre edilebilmesi için benzer sorunların önüne geçilmesinin önemine dikkati çekti.

Yapay Zekâ Destekli Denetim ve Piyasa Takibi

Bithumb’da yaşanan kriz, Güney Kore’nin 2026 kripto denetim planını hızlandırmasına neden oldu. Finans otoritesi, piyasalarda şüpheli hareketleri anında tespit edebilen yapay zekâ tabanlı takip sisteminin devreye sokulacağını açıkladı. Bu sistem, piyasada büyük ölçekli işlemler, fiyat oynaklıkları ve koordinasyonlu manipülasyon çabalarını izlemek amacıyla kullanılacak.

Regülatörler, yaşanan dağıtım hatasının benzerlerinin engellenmesi için teknoloji temelli önlemleri ön plana çıkarıyor. Özellikle, büyük yatırımcı hareketlerinin ve beklenmedik değişimlerin daha hızlı saptanabilmesi için bu tür otomatik gözetim araçlarının önemine vurgu yapılıyor.

Olay, kripto piyasasında yapısal denetim ihtiyacını gözler önüne sererken, sektör temsilcileri ise volatilitenin kurumlar açısından da önemli riskler taşıdığını ifade ediyor. Bu süreçte, bazı büyük yatırımcıların varlık kayıpları da piyasadaki dalgalanmanın etkisiyle gündeme geldi.