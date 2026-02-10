Güvenlik

Uluslararası Kripto Dolandırıcılığında 73 Milyon Dolar Aklayan Daren Li’ye 20 Yıl Hapis

Özet

  • Daren Li, 73 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığından 20 yıl hapis aldı.
  • Suç ağı sosyal medya ve uygulamalar üzerinden mağdurları hedef aldı.
  • Küresel ölçekte dijital dolandırıcılıkların arttığı dikkati çekiyor.
COINTURK
COINTURK

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, kripto para dolandırıcılığı alanında yüksek profilli bir dava sonuçlandı. Çin ve Saint Kitts and Nevis vatandaşı olan 42 yaşındaki Daren Li, 73 milyon doların üzerinde kripto para akladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının, Li’nin Aralık 2025’te elektronik kelepçesini çıkararak gözaltından kaçmasının ardından gıyabında verildiği kaydedildi.

İçindekiler
1 Dolandırıcılık Ağı ve Kullanılan Yöntemler
2 Finansal Yapı ve Operasyonun Detayları
3 Küresel Ölçekte Artan “Pig Butchering” Dolandırıcılığı

Dolandırıcılık Ağı ve Kullanılan Yöntemler

Daren Li, Kasım 2024’te kara para aklama amacıyla kurulan uluslararası bir suç örgütünde liderlik yaptığını kabul etti. Soruşturmalarda, örgütün özellikle sosyal medya ve flört uygulamaları üzerinden uzun süreli güven ilişkisi kurarak mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği tespit edildi. Suç ağının önde gelen platformlarından biri CoinZoom olarak belirtiliyor.

Finansal Yapı ve Operasyonun Detayları

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, Li ve ekibi ABD merkezli 74 paravan şirket üzerinden mağdurlardan topladıkları paraları transfer etti. Elde edilen fonlar, önce ABD Doları’ndan Tether (USDT) isimli stabil kripto paraya çevrildi ve ardından Bahamalar’daki Deltec Bank gibi offshore hesaplara aktarıldı. Bu işlemler sırasında kripto paraların izinin sürülmesini zorlaştıran karmaşık finansal yapılar oluşturuldu.

Küresel Ölçekte Artan “Pig Butchering” Dolandırıcılığı

Söz konusu suç ağı, “pig butchering” olarak bilinen ve mağdurları sosyal medya ile tanışma siteleri üzerinden tuzağa çeken dolandırıcılık yöntemini kullandı. Operasyonun merkezi genellikle Kamboçya’daki çağrı merkezleri olarak tanımlandı. Li’nin burada kurduğu ağ aracılığıyla banka hesaplarının yönetimini yürüttüğü ve suç ortaklarına paravan şirket açılışlarında rehberlik ettiği kaydedildi.

Yetkililerin ulaştığı şifreli mesajlaşmalarda, Li’nin ortaklarına dijital varlıkların nasıl yönetileceği ve hesapların nasıl açılacağıyla ilgili direktifler verdiği belirtildi. Bu süreçte paranın önce itibari para birimlerinden dijital varlıklara aktarılmasının, dolandırıcılık zincirini uluslararası düzeyde izlenmesi zor hale getirdiği saptandı.

Li dışındaki suç ortaklarına da benzer suçlamalar yöneltildi. Örneğin Çin vatandaşı Jingliang Su, topladığı 36,9 milyon doları benzer yöntemlerle akladığı gerekçesiyle 46 ay federal hapis cezası aldı. Su’nun dahil olduğu dolandırıcılık ağında toplam 174 mağdurun sosyal medya ve tanışma uygulamaları aracılığıyla sahte yatırım platformlarına yönlendirildiği tespit edildi.

Amerikalı yetkililer, operasyon kapsamında büyük miktarda dijital varlığın izini uluslararası banka transferleri üzerinden sürdüğünü ve bu tür dolandırıcılıkların finansal sistemler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Yetkililer, dijital ürünlerin farklı coğrafyalarda anlık olarak transferine olanak veren kripto paralar nedeniyle dolandırıcılıklarla mücadelede yeni yöntemler geliştirilmek zorunda kalındığını ifade ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

DeFi Protokolünün Hazine Cüzdanı Patladı Altcoin Yüzde 95 Düştü

420.000 Binance Giriş Bilgisi Çalındı! Gmail, Facebook, Instagram ve Netflix de Var!

Kripto Para Borsası İçin Şok İddia: SwapNet Açığıyla Milyonlar Uçtu

Altcoin’de Sert Oracle Krizi: Saniyeler İçinde Milyonlar Buhar Oldu

Kripto Dolandırıcılık Pazarı Patladı: Yapay Zeka Destekli Tuzaklar Milyarlarca Dolar Yutuyor

Kripto Paralarda Sessiz Soygun: Aman Dikkat, Yüzlerce Cüzdan Boşaltıldı

ABD’de Büyük Kripto Para Vurgunu: Yatırımcıların 14 Milyon Doları Silindi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Miami’de 700 Bitcoin’lik Lüks Villa Satışıyla Gündeme Gelen Büyük Göç: Teknoloji ve Kripto Zenginleri Florida’ya Yöneliyor
Bir Sonraki Yazı Bithumb Kripto Borsasında 41 Milyar Dolarlık Dağıtım Hatası Sonrası Soruşturma Başlatıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bithumb Kripto Borsasında 41 Milyar Dolarlık Dağıtım Hatası Sonrası Soruşturma Başlatıldı
Kripto Para Kripto Para Hukuku
Miami’de 700 Bitcoin’lik Lüks Villa Satışıyla Gündeme Gelen Büyük Göç: Teknoloji ve Kripto Zenginleri Florida’ya Yöneliyor
BITCOIN (BTC)
SEC Komiseri Mark Uyeda, Varlıkların Tokenleştirilmesi İçin Modern Düzenlemeler Çağrısı Yaptı
Kripto Para Hukuku
Backpack Borsası, Yerel Token Dağıtımını ABD Halka Arz Hedefine Bağladı
Kripto Para
Chainlink Kurucusu Nazarov: Kripto Durgunluğu Farklı Seyrediyor, RWA’lar Hızla Büyüyor
Kripto Para
Lost your password?