Uluslararası Kripto Dolandırıcılığında 73 Milyon Dolar Aklayan Daren Li’ye 20 Yıl Hapis

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, kripto para dolandırıcılığı alanında yüksek profilli bir dava sonuçlandı. Çin ve Saint Kitts and Nevis vatandaşı olan 42 yaşındaki Daren Li, 73 milyon doların üzerinde kripto para akladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının, Li’nin Aralık 2025’te elektronik kelepçesini çıkararak gözaltından kaçmasının ardından gıyabında verildiği kaydedildi.

Dolandırıcılık Ağı ve Kullanılan Yöntemler

Daren Li, Kasım 2024’te kara para aklama amacıyla kurulan uluslararası bir suç örgütünde liderlik yaptığını kabul etti. Soruşturmalarda, örgütün özellikle sosyal medya ve flört uygulamaları üzerinden uzun süreli güven ilişkisi kurarak mağdurları sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği tespit edildi. Suç ağının önde gelen platformlarından biri CoinZoom olarak belirtiliyor.

Finansal Yapı ve Operasyonun Detayları

Mahkeme belgelerinde yer alan bilgilere göre, Li ve ekibi ABD merkezli 74 paravan şirket üzerinden mağdurlardan topladıkları paraları transfer etti. Elde edilen fonlar, önce ABD Doları’ndan Tether (USDT) isimli stabil kripto paraya çevrildi ve ardından Bahamalar’daki Deltec Bank gibi offshore hesaplara aktarıldı. Bu işlemler sırasında kripto paraların izinin sürülmesini zorlaştıran karmaşık finansal yapılar oluşturuldu.

Küresel Ölçekte Artan “Pig Butchering” Dolandırıcılığı

Söz konusu suç ağı, “pig butchering” olarak bilinen ve mağdurları sosyal medya ile tanışma siteleri üzerinden tuzağa çeken dolandırıcılık yöntemini kullandı. Operasyonun merkezi genellikle Kamboçya’daki çağrı merkezleri olarak tanımlandı. Li’nin burada kurduğu ağ aracılığıyla banka hesaplarının yönetimini yürüttüğü ve suç ortaklarına paravan şirket açılışlarında rehberlik ettiği kaydedildi.

Yetkililerin ulaştığı şifreli mesajlaşmalarda, Li’nin ortaklarına dijital varlıkların nasıl yönetileceği ve hesapların nasıl açılacağıyla ilgili direktifler verdiği belirtildi. Bu süreçte paranın önce itibari para birimlerinden dijital varlıklara aktarılmasının, dolandırıcılık zincirini uluslararası düzeyde izlenmesi zor hale getirdiği saptandı.

Li dışındaki suç ortaklarına da benzer suçlamalar yöneltildi. Örneğin Çin vatandaşı Jingliang Su, topladığı 36,9 milyon doları benzer yöntemlerle akladığı gerekçesiyle 46 ay federal hapis cezası aldı. Su’nun dahil olduğu dolandırıcılık ağında toplam 174 mağdurun sosyal medya ve tanışma uygulamaları aracılığıyla sahte yatırım platformlarına yönlendirildiği tespit edildi.

Amerikalı yetkililer, operasyon kapsamında büyük miktarda dijital varlığın izini uluslararası banka transferleri üzerinden sürdüğünü ve bu tür dolandırıcılıkların finansal sistemler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Yetkililer, dijital ürünlerin farklı coğrafyalarda anlık olarak transferine olanak veren kripto paralar nedeniyle dolandırıcılıklarla mücadelede yeni yöntemler geliştirilmek zorunda kalındığını ifade ediyor.