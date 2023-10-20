En Büyük Stablecoinden Önemli Duyuru: 2024 İtibariyle Geçerli Olacak

Kripto para yatırımcıları Uptober beklentisinin karşılığını almaya başladı. BTC tekrar 30.000 dolar sınırında. BTC hareketi olumlu ancak altcoinlere tam olarak yansımadı. Fakat unutulmamalıdır ki BTC daha yüksek destek seviyelerini sağlamlaştırmadan kriptonun geri kalanında etkileyici bir toparlanma olmayacak.

Tether (USDT) Duyurusu

Bugünün ikinci güzel haberi en büyük stablecoin ihraççısında geldi. Tether kripto piyasasında birçok büyük düşüşü tetikleyen şirket oldu. Hakkındaki FUD’lar Çin Evergrande krizinden birçok olaya kadar her kritik zamanda kriptonunun sarsılmasını sağladı. Bloomberg raporuna göre Tether şeffaflığı daha ileri taşımak için önemli bir adım atıyor.

Bloomberg’in haberine göre, 2024 yılında stablecoin ihraççısı Tether önemli bir adım atarak rezervlerini canlı yayınlayacak. En son üç aylık beyanında Tether, 72,5 milyar dolar değerindeki ABD Hazine tahvilleri tutuyordu. Bununla birlikte şirketin 3,3 milyar dolar rezerv fazlası bulunuyor.

USDT Güvenli Mi?

Çalıştığı bankadan ticari kağıtlarına ve şeffaflık eksikliğine kadar ciddi sorunları olduğu yıllardır konuşuluyor. Ancak Tether tüm bu sorunları ortadan kaldırmak niyetiyle hareket ediyor. Ticari kağıtların ani değer kaybı, şirketlerin iflas potansiyeli onun rezervlerini kırılgan hale getiriyordu. Bu sorun ortadan kalktı.

Şimdi de şeffaflık eksikliğini aşmak için ekibin harekete geçtiğini görüyoruz. Firma, 2021 yılında Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan 2016 ve 2018 yılları arasında tokene tam rezerv desteği vermediği için ceza almıştı. Şimdi canlı kanıtla birlikte geçmişteki hataların da unutulmasını sağlayabilir. Eğer en büyük stablecoin’in kırılganlığı ortadan kalkarsa bu kriptonun geri kalanı için de pozitif bir gelişme olacaktır.

Şirket yakın zaman CTO olan Paolo Ardoino‘yu CEO olarak görevlendirdi. Şirketin CEO’sundan fazla konuşan Paolo fazlasıyla eleştiriliyordu. Bu konuyu da aşan Tether boğa sezonuna hazırlık yapıyor imajı veriyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.850 dolarda ve hacimler halen düşük kalmaya devam ediyor. Ancak mevcut iyimserlik büyürse kalıcı bir yükseliş için zeminin sağlamlaştığını görebiliriz.