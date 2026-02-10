Miami’de 700 Bitcoin’lik Lüks Villa Satışıyla Gündeme Gelen Büyük Göç: Teknoloji ve Kripto Zenginleri Florida’ya Yöneliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğu ve batı yakaları arasında servet hareketliliği özellikle son dönemde hız kazanıyor. Teknoloji ve kripto para dünyasının önde gelen isimleri, finans ve emlak sektöründeki yeni eğilimlerle birlikte, dijital varlıklar üzerinden lüks gayrimenkul satışına ve eyalet değiştirmeye yönelmiş durumda.

Florida, Teknoloji ve Kripto Serveti İçin Yeni Adres Oluyor

Son gelişmeler, özellikle California’daki teknoloji ve kripto girişimcilerinin Florida’yı vergi avantajı nedeniyle ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ediyor. İş insanı Grant Cardone’un Miami’deki 10.000 metrekarelik, 7 yatak odalı villayı doğrudan Bitcoin ile, yani 700 BTC karşılığında satışa çıkarması dikkat çekiyor. Bu adım, kripto para birikimleriyle yapılan yüksek ölçekli emlak işlemlerinin artmakta olduğunu gösteriyor.

Ünlü teknoloji şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’in de yakın zamanda South Florida’ya taşınacak isimler arasında yer aldığı, Miami’nin Indian Creek bölgesinde yeni tamamlanmış bir sahil villası satın aldıkları aktarılıyor. Gated community (güvenlikli site) olarak bilinen bu bölgede, Jeff Bezos, Tom Brady, Jared Kushner ve Ivanka Trump gibi başka tanınmış kişilikler de yaşıyor.

Büyük Servetlerin Kaliforniya’dan Göçü Gündemde

Florida’ya yönelik bu ilgi, Kaliforniya eyaletinde gündemde olan milyarder vergisiyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu düzenlemenin eyaletin en zenginlerini endişelendirdiği ve taşınma dalgasını hızlandırdığı belirtiliyor. Canadian-American girişimci Chamath Palihapitiya, son dönemde California’daki milyarderlerin toplam vergilendirilebilir servetinin bir trilyon doların altına gerilediğini ifade etti. Palihapitiya, milyarder vergisi teklifinin, göç eden bu kişilerin bıraktığı boşluğun orta sınıf üzerinde yük oluşturabileceğini savundu.

“Bunlar, yıllardır eyalet gelir vergisinden hiçbir şikâyet etmeden ödeyen kişilerdi ve son haftalarda taşınma sürecine girdiler” ifadesine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, milyarder vergisi girişiminin planlandığı biçimde sonuçlanmadığını ve yerel ekonomiler ile şirket merkezlerinde dalga etkisi yarattığını söylüyor. Ayrıca Meta’da çalışanların da uygun koşullardan yararlanmak için Florida’ya taşınmasının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Miami’de faaliyet gösteren emlakçılar ise ultra-lüks konutlara olan talebin belirgin biçimde arttığını aktarıyor. Coldwell Banker Realty danışmanı Danny Hertzberg, Kaliforniya’daki yüzde 5’lik ek verginin kısa sürede büyük ölçüde göçe yol açtığını bildiriyor.

Kripto Varlıklar ve Dijital Servet Hareketliliği

Durum yalnızca emlak sektörüyle sınırlı kalmıyor; servet hareketliliğinde kripto varlıkların taşıdığı rol de giderek dikkat çekiyor. Coinbase eski CTO’su Balaji Srinivasan, Kaliforniya’nın milyarder vergisinin girişim sermayesi ekosistemini zedeleyebileceğini ve önümüzdeki on yıl içinde Silikon Vadisi’nin merkezi rolünü kaybedebileceğini belirtiyor. Srinivasan, kripto ağları ve internet temelli protokollerin, politik açıdan daha dayanıklı yapılar sunduğunu, bu yüzden küresel ortamda avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

“Kaliforniya’daki servet vergisinin nihai amacı, teknoloji alanında çalışan herkesi ya sürgün etmek ya da mal varlığına el koymak. Kripto paralar bu tür mal varlığı kayıplarına dirençli şekilde geliştirilmiş durumda; oysa geleneksel teknoloji şirketleri için aynı durum söz konusu değil” ifadeleriyle sürece yaklaşım ortaya koyuluyor.

Florida’nın hem teknoloji hem de kripto serveti açısından çekim merkezi haline geldiği vurgulanıyor. Grant Cardone’un 700 BTC karşılığında sattığı villa, dijital varlıkların yeni nesil servet yönetiminde nasıl kullanılabildiğine örnek olarak gösteriliyor. Eyaletler arası bu hareketlilik, ABD çapında vergi politikalarına ilişkin tartışmaların daha uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor.