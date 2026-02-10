SEC Komiseri Mark Uyeda, Varlıkların Tokenleştirilmesi İçin Modern Düzenlemeler Çağrısı Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) üyesi Mark T. Uyeda, dijital varlıklara yönelik regülasyonlarda güncellenmeye gidilmesi gerektiğini belirtti. Komiser Uyeda, modern finans piyasalarında tokenleştirmenin önündeki gereksiz engellerin kaldırılmasının, piyasaların gelişimine katkı sağlayacağı görüşünde.

Tokenleştirme Artık Uygulanabilir Bir Gerçeklik

Mark Uyeda, 2026 Varlık Yönetimi Türevleri Forumu’nda yaptığı konuşmada, blockchain tabanlı sistemlerin sermaye piyasalarında önemli bir modernizasyon anlamına geldiğini ifade etti. Geleneksel varlıkların blokzinciri üzerinde işlem görmesinin artık teorik bir kavramdan çok, uygulamada test edilen bir yöntem halini aldığı aktarıldı. SEC’in bu alanda son dönemde yaptığı bazı kamu duyuruları, komisyonun yeniliklere açık olduğu şeklinde yorumlandı.

Komiser, mevcut hukuk kurallarının blokzinciri ortamına taşınmasında, piyasa ihtiyacını engelleyici bir yaklaşım yerine uyum sağlamanın ön plana çıkarılması gerektiğini savundu. Uyeda, teknolojiyi ön plana alan bir düzenlemeden ziyade, teknolojiye tarafsız yaklaşan ve sonuç odaklı regülasyonların oluşturulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Blokzinciri, Aracı Katmanları Azaltabilir

Uyeda, SEC’in mevcut kurallarının çoğunlukla birden fazla aracı kurumun yer aldığı finansal süreçlere göre tasarlandığını ifade etti. Ancak, blokzinciri temelli sistemlerin, ihraççılarla yatırımcılar arasında daha doğrudan etkileşimi mümkün kılabileceğine işaret etti. Programlanabilir teknolojiyle birlikte, işlemlerde hız ve şeffaflık gibi avantajların da öne çıkabileceği vurgulandı.

Komisyon’un görevi olarak mevcut yasal çerçevelerin, inovasyonu engellemeyecek şekilde dijital varlık ekosistemine aktarılması gerektiği ifade edildi. Uyeda’nın açıklamalarına göre, tokenleştirilmiş varlıkların menkul kıymet mevzuatına tabi kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Düzenleyici Netliğin Önemi ve Sektörel Uygulamalar

SEC personeli tarafından yakın zamanda yayımlanan bir ortak açıklamada, kayıtların dijital ya da geleneksel ortamda tutulmasının yasal statüyü değiştirmediği belirtildi. Bu açıklamada, tokenleştirme sürecinde, bir varlığın kim tarafından ve nasıl sunulduğuna bakılmaksızın, mevzuata uygunluk gerekliliği hatırlatıldı.

Öte yandan finansal hizmet sunan platformlardan Phemex, geleneksel varlıkları dijital altyapı ile buluşturan bir uygulamaya geçti. Şirket platformunda hisse senedi ve emtialara 7 gün 24 saat erişim fırsatı sunmaya başladı. Bu adım, klasik finans ile dijital varlık dünyası arasındaki geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Mark Uyeda, blokzinciri tabanlı finansal hizmetlerin uygulanabilirliğini artırmak için mevcut engellerin kaldırılmasının önemine işaret etti ve sektörde teknolojiyle uyumlu, yeniliği destekleyici düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı.

Uzmanlar, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ve dijital varlıkların, yatırımcılar ve ihraççıları doğrudan buluşturmasının finans piyasalarındaki bazı köklü yapıları değiştirme potansiyeline sahip olduğu görüşünde. Bu dönüşüm devam ederken, düzenleyici kurumların net politikalar üretmesinin sektör açısından önem taşıdığı yorumlanıyor.