Backpack Borsası, Yerel Token Dağıtımını ABD Halka Arz Hedefine Bağladı

Kripto para borsası Backpack, kendi yerel kullanım tokenının piyasaya sürülme koşullarını ABD’de geleceğe yönelik bir halka arz süreciyle ilişkilendiren yeni tokenomik modelini duyurdu. Şirket bu modelle, token arzının önemli bir kısmını halka arza kadar kilitli tutarak, token sahiplerinin ve yatırımcıların çıkarlarını uzun vadede korumayı amaçlıyor.

Token Dağıtımında Üç Ana Safha

Backpack’in toplam token arzı 1 milyar ile sınırlandırıldı. Bu arzın yüzde 25’i (250 milyon token) ilk aşamada, Token Üretim Etkinliği kapsamında dağıtılacak. Bu süreçte Backpack Puan Programı’nın katılımcıları ve Mad Lads NFT sahiplerine airdrop da gerçekleştirilecek. Kalan tokenların yarısı halka arz öncesinde, diğer yarısı ise halka arzdan bir yıl sonra olmak üzere iki eşit bölüme ayrıldı.

Şirketin CEO’su Armani Ferrante tarafından yapılan açıklamalara göre, halka arz öncesi ayrılan tokenlar, belirlenen iş hedefleri tamamlandıkça kademeli olarak piyasaya sürülecek. Bu hedefler arasında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya gibi yeni bölgelerde düzenleyici onayların alınması ile borsa üzerinden hisse senedi ticaretinin ve Backpack Card gibi yeni ürünlerin devreye alınması yer alıyor.

Yatırımcı ve Ekip İçin Farklılık Yaratan Model

Backpack’in yeni tokenomik yaklaşımı, sektördeki geleneksel borsa tokenlarından ayrılıyor. Şirketin açıklamasına göre, erken dönem yatırımcılar ve ekip üyeleri tokenlardan doğrudan pay almak yerine şirketin sahibi oluyor, yani token üzerinden doğrudan bir gelir elde edilmiyor. Böylece, ekibin ve yatırımcıların şirkete uzun vadeli bağlılığının sağlanması amaçlanıyor.

Backpack CEO’su Ferrante, halka arz öncesi tokenların kademeli olarak serbest bırakılacağını ve bu sürecin belirli büyüme göstergelerine dayandırılacağını ifade etti.

Bu modelle, erken dönem yüksek token likiditesi yerine, şirketin büyümesi ve yeni pazarlara açılması ön plana çıkıyor. Şirket, sektörde geçmişte yaşanan hızlı likidite sağlama girişimlerinin yarattığı dalgalanmalardan kaçınarak, şeffaf ve ölçülebilir bir açılım süreci hedefliyor.

Güvenlik ve Düzenleyici Uyum Ön Planda

Backpack, yeni modelinde güvenlik ve düzenleyici gerekliliklere uyuma öncelik verdiğini belirtiyor. 2025 yılında kripto sektöründe yaşanan ve özellikle Curve Finance’in alan adı saldırısından etkilenmesiyle gündeme gelen güvenlik açıklarının ardından, şirket şeffaf bir token kilit açılım takvimiyle güven inşa etmeye çalışıyor.

Aynı zamanda, şirket şu an yaklaşık 1 milyar dolarlık değerlemeyle 50 milyon dolarlık yeni bir yatırım turu için müzakereler sürdürüyor. Bu değerleme, borsanın büyüme potansiyelinin yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirildiği yorumlarına yol açtı.

Backpack yönetimi, diğer borsaların uygulamalarından farklı olarak, sürdürülebilir bir yapı kurmak için iş modellerinde “eski içeriklerin tekrarı” veya “sürekli yeni sürümler” yaklaşımından uzaklaştıklarını belirtiyor. Bu kapsamda, kurumsal faaliyetlerle token ekonomisinin paralel şekilde büyümesi hedefleniyor.