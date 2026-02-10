Kripto Para

Chainlink Kurucusu Nazarov: Kripto Durgunluğu Farklı Seyrediyor, RWA’lar Hızla Büyüyor

Özet

  • Kripto piyasası son dönemde yüzde 44 değer kaybetti.
  • Kurumsal çöküşler yaşanmadı, RWA tokenizasyonu hız kazandı.
  • RWA’ların blokzincirdeki değeri yüzde 300’den fazla arttı.
Chainlink’in kurucu ortaklarından Sergey Nazarov, devam eden kripto piyasasının dalgalı dönemini önceki benzer dönemlerden ayıran önemli gelişmelere dikkat çekti. Zincir üstü veri ve akıllı sözleşmelerle öne çıkan Chainlink, blokzincir ekosisteminde merkezi olmayan veri akışları sağlamasıyla biliniyor.

İçindekiler
1 Piyasa Değerinde Büyük Düşüş
2 Kurumsal Çöküşler Olmadan Geçen Bir Dönem
3 Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) Yükselişi

Piyasa Değerinde Büyük Düşüş

Son dört ay içinde kripto paralar yaklaşık iki trilyon dolarlık değer kaybı yaşadı. Ekim ayında 4,4 trilyon dolar seviyesine kadar çıkan toplam piyasa değeri, yüzde 44 oranında düşerek dikkati çekiyor. Buna rağmen Nazarov, mevcut koşulların geçmişteki ayı piyasalarından belirgin şekilde farklı olduğuna işaret ediyor.

Kurumsal Çöküşler Olmadan Geçen Bir Dönem

Nazarov’a göre, bu süreçte büyük çaplı finansal kurumların çöküşü veya sistemik bir kriz yaşanmaması sektörün olgunlaştığını gösteriyor. Bilindiği üzere 2022 yılında bazı önemli şirketlerin yaşadığı finansal sorunlar piyasalarda sarsıntıya neden olmuştu. Ancak mevcut durgunlukta, büyük risk yönetimi hatalarına rastlanmadığı aktarılıyor.

Nazarov’un açıklamalarında şu ifadeler öne çıkıyor:

“Herhangi bir büyük kurumsal iflas ya da risk yönetiminde ciddi bir aksama görülmediği” belirtiliyor. Bu durumun ekosistemdeki direnç seviyesinin arttığını gösterdiği vurgulanıyor.

Sistemin geniş çaplı çöküş yaşamadan mevcut dalgalanmanın üstesinden gelmesi, sektörün dayanıklılık kapasitesinde iyileşmeye işaret ediyor.

Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) Yükselişi

Nazarov, gerçek dünyadan varlıkların dijitalleştirilerek blokzincir üzerinde temsil edilmesi anlamına gelen RWA tokenizasyonunun da önceki dönemlerden ayrışan bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Son bir yılda zincir üstünde tokenleştirilen RWA’ların toplam değeri yüzde 300’den fazla arttı.

Verilere göre, RWA’lar değer kazanmaya devam ederken kripto para fiyatlarında ise gerileme yaşandı. Bu durum, geleneksel varlıkların blokzincirde temsiliyle ilgili çözüm ve altyapıların benimsenmesinin arttığını ortaya koyuyor.

Ayrıca vadeli işlem, 7/24 açık piyasalar ve zincir üstü teminat gibi yeni özelliklere duyulan ilgiyle, kurumlar daha gelişmiş blokzincir çözümleri arayışında.

Bununla birlikte, Chainlink’in kendi tokeni LINK’in fiyatı bu büyümeyle uyumlu bir performans göstermiyor. LINK, ekim zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 67, 2021 yılındaki en yüksek değerinden ise yüzde 80’den fazla gerilemeyle dokuz dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Sergey Nazarov, RWA’ların büyümesinin devam etmesi halinde, gelecekte blokzincirde temsil edilen bu varlıkların toplam değerinin kripto paraları geride bırakabileceği görüşünde.

Lost your password?