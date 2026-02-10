Ethereum (ETH)Kripto-Yapay Zeka

Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin, Yapay Zeka ve Ethereum İş Birliğine Dair Yol Haritası Paylaştı

Özet

  • Vitalik Buterin, Ethereum ile yapay zekânın birlikte geliştirilmesine dair yeni bir vizyon paylaştı.
  • Gizlilik ve merkeziyetsiz yönetim alanlarında yapay zekâ tabanlı çözümler önerildi.
  • Buterin, Katman 2 projelerine inovasyona öncelik verme çağrısı yaptı.
Ethereum’un kurucu isimlerinden biri olan Vitalik Buterin, yapay zekâ ile Ethereum’un nasıl ortaklaşa çalışabileceğine dair yeni bir vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Kripto para sektöründe önde gelen isimlerden olan Buterin, bu iş birliğinin daha güvenli finansal altyapı, güçlenen kullanıcı yetkilendirmesi ve piyasaların sağlıklı gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Gizlilik ve Doğrulama Alanında Yeni Çözümler
2 Ekonomik Etkileşim ve Merkeziyetsiz Yönetim
3 Yenilikçi Katman 2 Geliştirici Çağrısı

Gizlilik ve Doğrulama Alanında Yeni Çözümler

Buterin’in öne çıkardığı başlıklardan biri gizlilik konusu. Ona göre kullanıcıların kimliklerini ve kişisel verilerini açığa çıkarmadan büyük dil modelleriyle (LLM) güvenle etkileşime geçebilmesi için yeni teknolojiler gerekiyor. Kişisel cihazlarda yerel olarak çalışan yapay zekâ yazılımı, anonim API erişimi sunan sıfır bilgi ispatları ve güçlü kriptografik doğrulama yöntemleri Buterin’in önerileri arasında yer alıyor.

Buterin ayrıca, yapay zekâ tabanlı aracı ekiplerin kullanıcı ile blokzincir arasında köprü görevi görebileceğine vurgu yapıyor. Bu tür yapay zekâ ajanlarının, işlemleri denetleyerek şüpheli faaliyetleri tespit edebileceği ve kullanıcıların zincir üstü adımlarını daha bilinçli bir şekilde atmaları için önerilerde bulunabileceği ifade ediliyor.

Buterin, bu yaklaşımın ‘güvenme, doğrula’ ilkesini pratikte hayata geçirmeye yakınlaştıracağı görüşünde.

Ekonomik Etkileşim ve Merkeziyetsiz Yönetim

Buterin’in değerlendirmelerinde bir başka önemli başlık ise Ethereum üzerinde ekonomik olarak etkileşime giren yapay zekâ ajanlarının geleceği. Söz konusu ajanlar, birbirleriyle etkileşime geçerek işlemleri onaylayabilir, API çağrısı yapabilir, güvenlik teminatı yatırabilir ve kullanıcılar adına zincir üzerinde faaliyet gösterebilir. Böylece kripto ekosistemi daha erişilebilir ve verimli hâle gelebilir.

Buterin, bu gelişmelerin sadece teknik yenilik sunmakla kalmayıp merkeziyetsiz yönetim ve ortak iş birliği imkanlarını da güçlendirebileceğini düşünüyor. Bilhassa insan dikkatinin ve karar kapasitesinin sınırladığı merkeziyetsiz yönetişim ve tahmin piyasası gibi alanlarda, LLM’lerin desteğiyle kolektif karar süreçlerinde anlamlı ilerlemeler sağlanabileceğine inanılıyor.

Buterin, ‘insan muhakemesini ölçeklendirmek’ fikrine vurgu yaparak, Ethereum’un topluluk odaklı sistemlerinde bilgi işleme kapasitesinin artırılabileceğini ifade etti.

Yenilikçi Katman 2 Geliştirici Çağrısı

Yapay zekâ entegrasyonuna ek olarak Buterin, Ethereum ekosistemindeki Katman 2 (L2) geliştiricilerine de seslenerek, yeniliğe öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Ethereum üzerinde daha fazla ilerlemenin, mevcut uygulamaların tekrarından ziyade yeni fikirler ve inovasyonla mümkün olabileceğini belirtti.

Buterin’in açıklamaları, yapay zekâ ve blokzincir teknolojilerinin birlikte sunabileceği potansiyel katkıları gündeme taşıyarak, sektörde hem teknik hem de toplumsal yeniliklerin önünü açabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

