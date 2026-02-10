Bitcoin Madencileri Havlu mu Atıyor? 305 Milyon Dolarlık Boşaltma Yapıldı

Bitcoin dünyasında sular durulmuyor. Madencilik devi Cango’nun 305 milyon dolarlık devasa satışı ve ağ zorluğundaki sert düşüş, sektördeki finansal dengeleri sarsıyor. Ocak ayının sonundan bu yana devam eden karlılık baskısı zorluk seviyesinde %14’lük tarihi bir geri çekilmeye yol açarak verimsiz cihazların devre dışı kaldığını kanıtlıyor. Şirket bilançolarını güçlendirme çabası içindeki kamuya açık madenciler, fiyat dalgalanmaları karşısında stratejik bir hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Madencilik Sektöründe Kapasite ve Zorluk Ayarı

Bitcoin’in ağ zorluğu 22 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen peş peşe iki indirimle toplamda %14,1 oranında azalarak madencilerin üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletti. Analist Axel Adler Jr. tarafından paylaşılan verilere göre, %3,3 ve %11,2’lik bu dramatik düşüşler, piyasadaki zayıf fiyat hareketleri nedeniyle düşük verimli madencilik ekipmanlarının fişinin çekildiğini gösteriyor. Bitcoin fiyatının geçtiğimiz ay %24 değer kaybederek 60.000 dolar sınırına kadar gerilemesi, üretim maliyetlerini karşılayamayan işletmeleri kapasite daraltmaya mecbur bıraktı.

Piyasadaki bu türbülansın ortasında, halka açık madencilik şirketi Cango, nakit rezervlerini artırmak amacıyla 4.451 adet Bitcoin’i elden çıkardığını duyurdu. Yaklaşık 305 milyon dolar değerindeki bu hamle, kurumsal tarafta panik yaratmasa da şirketin hisse senetlerinde %8’lik bir değer kaybına yol açtı. Analistler, söz konusu satışı piyasanın geneline yayılan bir tasfiyeden ziyade, kurumsal bazda alınmış stratejik bir bilanço kararı olarak yorumluyor; nitekim borsalara giden madenci akışları hala makul seviyelerde seyrediyor.

Karlılık Baskısı ve Puell Multiple Sinyalleri

Madencilerin günlük gelirlerini yıllık ortalamayla kıyaslayan Puell Multiple verisi, sektördeki stresin boyutlarını rakamlarla ortaya koyuyor. Ocak ayı ortasında 0,86 seviyesinde olan bu metrik, Şubat başında 0,77’ye gerileyerek madencilerin kazançlarının yıllık ortalamanın altına düştüğünü teyit etti. Spot okumalarda 0,61 seviyelerinin görülmesi, geçmişte genellikle madenci kapitülasyonu ve cihaz kapanışlarıyla sonuçlanan kritik bir eşiğe işaret ediyor.

Piyasa uzmanları, madencilik ekosisteminin bu stresli fazdan çıkabilmesi için ağ zorluğunun yeniden yükselişe geçmesi ve Puell Multiple değerinin 0,85 ile 0,90 bandına geri dönmesi gerektiğini savunuyor. Mevcut tabloda madenciler, agresif bir büyüme yerine likiditeyi önceliklendiren temkinli bir duruş sergiliyor. Bitcoin fiyatının 60.000 doların altına sarkması ihtimali, diğer büyük madencilik şirketlerini de benzer satış hamlelerine sürükleyebilecek en büyük risk faktörü olarak masada duruyor.