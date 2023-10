Kripto Endüstrisinde Haftanın Öne Çıkan Gelişmeleri

Hafta içerisinde kripto endüstrisine ve kripto varlık piyasasına etki eden birçok önemli gelişme yaşandı. Piyasalar, sahte ETF haberi ile belirsizliğe sürüklenirken Gemini, Genesis ve Digital Currency Group da New York Başsavcılığı tarafından mahkemeye verildi. Ayrıca SEC ile Ripple arasında uzun yıllardır devam eden yasal mücadelede de önemli gelişmeler yaşandı ve Ripple yöneticilerine açılan dava düştü. Son dönemlerde işlem hacminde ve pazar payında önemli düşüşlere tanık olan Binance’de ise bir üst düzey yönetici daha istifa etti.

Ripple Yöneticilerine Açılan Dava Düştü

Hafta içerisinde bir önemli gelişme de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple şirketi arasında yıllardır devam eden yasal mücadelede de kritik bir gelişme yaşandı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile Ripple’ın kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen hakkında açılan dava düştü.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Paylaşımında SEC‘ye yönelik eleştiriler yönelten Garlinghouse, davanın düşmesine ilişkin “sonunda haklı çıkmak güzel” ifadelerini kullandı. SEC ve Ripple arasında devam eden mahkeme süreci henüz noktalanmasa da Brad Garlinghouse ve Chris Larsen hakkında açılan davanın düşmesi, kamuoyunda Ripple adına önemli bir zafer olarak nitelendirildi.

Sahte ETF Haberi

Öte yandan hafta başında medyaya servis edilen sahte ETF haberi de kripto varlık piyasalarının belirsizliğe sürüklenmesine neden oldu. Pazartesi günü Cointelegraph’ın Twitter hesabından BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF başvurusunun SEC tarafından onaylandığını ifade eden bir paylaşım yapıldı. Ancak ETF başvurusunun onaylandığına yönelik haberin gerçek olmadığı saatler içerisinde anlaşıldı.

Cointelegraph, sahte ETF haberinin ardından ETF haberine ilişkin yanlış bilgilendirme için kamuoyundan özür diledi ve sahte ETF haberine ilişkin iç soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Ancak haberin gündeme gelmesi ve yalanlanması arasında geçen sürede kripto varlık piyasalarındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi.

Binance Fransa Direktörü Görevinden İstifa Etti

İşlem hacmi bakımından küresel ölçekteki en büyük kripto para borsası olan Binance, son aylarda oldukça zorlu bir sürece girdi. Binance, bu süreçte işlem hacminde ve pazar payında önemli düşüşlere tanık oldu ve Binance’de çok sayıda üst düzey yönetici görevinden ayrıldı.

Binance‘de ardı ardına gelen istifalara hafta içerisinde bir yenisi daha eklendi. Binance Fransa Direktörü Stéphanie Cabossioras görevinden istifa etti. Binance Fransa Başkanı David Prinçay, Stéphanie Cabossioras’ın istifasına ilişkin sosyal medya hesaplarından kısa bir açıklama yaptı ve paylaşımında “Binance Fransa’ya güçlü katkılarından dolayı Stéphanie’ye teşekkür ediyor ve bir sonraki mücadelesinde ona en iyisini diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Alman Regülatörden MEXC Borsasına İlişkin Uyarı

Almanya Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin), kripto ticaret platformu MEXC borsasına ilişkin bir uyarı yayımladı. BaFin, MEXC borsasının Almanya Federal Finansal Denetim Kurumu’ndan izinsiz bir şekilde finansal hizmetler verdiğini bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada finansal hizmetler sunacak kurumsal şirketlerin BaFin’den izin almaları gerektiğinin de altı çizildi.

Gemini, Genesis ve Digital Currency Group’a Dolandırıcılık Suçlamaları

Hafta içerisinde üç kripto şirketine ilişkin oldukça kritik bir gelişme yaşandı. New York Başsavcılığı, 200.000’den fazla kullanıcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdıkları iddiasıyla Gemini, Genesis ve Digital Currency Group’u mahkemeye verdi. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, dava açılan üç kripto şirketinin de New York’taki finansal yatırım sektöründen men edilmesini istiyor.