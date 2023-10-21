5 Nedeni Var: Kripto Döngüsü Bu Sefer Çok Farklı

Kral kripto para birimi hafta sonu umut verici biçimde hareketlendi ve bu şaşırtıcı biçimde altcoinleri de cesaretlendirdi. Bitcoin fiyatının 28.800 dolarlık direnç alanını desteğe dönüştürmesi önemli bir hareketti. Ancak tecrübeli yatırımcılar kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun vadede döngülere odaklanıyor. Ünlü kripto para analistlerinden biri bu sefer döngünün farklı olduğunu söylüyor. Bunun için de 5 gerekçesi var.
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BTC yükselişi eşittir kripto paraların geri kalanının artışı. Hiçbir boğa sezonunda BTC ATH görmezken altcoinlerin çoğunluğunun yeni tarihi zirvelere ulaştığını görmedik. Piyasayı domine eden kral kripto para birimi olduğu için yatırımcılar 4 yıllık BTC döngülerini takip etmeli.
Halving bu döngülerde kilit dönemi temsil ediyor. Tarihsel veriler bize 2 yıl artış, 1 yıl düşüş ve son 1 yılın birikim dönemi olduğunu söylüyor. Caprioleio takma adıyla bilinen kripto para analistiyse içinde bulunduğumuz döngünün diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyor. Bunun beş temel nedeni var;
Caprioleio’nun dikkat çektiği ilk detay hash oranıdır. Madencilerin ne kadar faal olduğunu ve ne kadar büyük kaynağı (bilgi işlem kaynağı) bu işe ayırdığını gösterir. Bu güçlü olursa ağ daha güvenli olur ve ağ o kadar güçlüdür. Analistin paylaştığı grafiğe göre bu gösterge “çılgınca” bir seviyede.
BTC 69.000 dolarda ATH görürken hash gücü daha düşük bir seviyedeydi. Peki neden böyle oldu?
“Bu sanayileşmesindeki büyümeye işaret ediyor. Enerji şirketleri ve hükümetler burada.”
Bu döngü farklı çünkü başta da söylediğimiz gibi uzun vadeli yatırımcılar çılgınlar gibi birikim yaptı. 2015 yılında bu seviyeyi gören metrik şimdi ayı piyasasının ortasında yeniden zirvede. 2021 boğa piyasası başlangıcında veya 2017 boğasında bile bu seviyeler görülememişti.
Eğer arzın büyük bölümü uzun vadeli yatırımcıların elindeyse borsalarda satışa hazır daha az BTC kalmış demektir. Bir spot BTC ETF onayıyla durumun nereye evirilebileceğini tahmin etmek pek zor değil. Hacimler zayıf olsa da arzın sadece %24,8’i satışa müsait. Yani olası talep artışında daha büyük bir ralli dönemi yaşanabilir.
Hükümetler altın madenciliği yapabiliyorsa neden BTC madenciliği yapmasın? Bu soruyu yıllar önce sorsaydınız alacağınız cevap “Bitcoin ne?” olurdu. Bugün devletler madenciliği meşrulaştırıyor, destekliyor ve hatta kendi eliyle bunu yapıyor. Çoğunun ABD yaptırım listesinde olması dışında bu konuda sorun yok.
Lightning Network işlemleri 2 yılda yüzde 1200 arttı. Kral kripto para birimindeki dalgalanmaya rağmen bunu gördük. Uzman analist ağdaki kilitli değerin ilk defa 150 milyon doları aştığını söyledi. BTC fiyat düşüşünü anlamsızlaştıran LN ilgi artışı heyecan verici.
Hızlı ve ucuz BTC transferine yardımcı olan LN daha çok kripto ödeme hizmetleri alanında ön plana çıkıyor. İşlemlerde yüzde 1200 artıyorsa bu ne anlama gelir? Elbette kral kriptonun ödemelerde daha yoğun biçimde kullanıldığını söylemeliyiz.
Analist Caprioleio, McDonald’s’ta BTC ile satın alınabilen bir hamburger örneğini veriyor. Elon Musk’ın attığı adımlar daha fazla şirketin kripto kabulüne başlaması (LN verileri destekler) ve daha birçok gelişme bunu doğruluyor.
Bu gerçekten altı doldurulabilir bir görüş hatta bazılarını hatırlamamız yararlı olabilir.
Peki sonuç? Birçok metrik boğa seviyesinde ve BTC ayı sezonunun ortasında. BlackRock CEO’sunun söylediği gibi bastırılmış bir ilgi var ve fiyat bu yüzden istenen seviyelerde değil. Peki ama neden? Bunun tek açıklaması makro cephedeki gelişmeler. Nitekim ABD PMI verisinden İşsizlik Başvurularına kadar (geçmişte umursamadığımız verileri) takip ettiğimiz her şeyin arkasındaki neden bu, Fed ne zaman daha fazla sıkılaşmadan vazgeçecek?