5 Nedeni Var: Kripto Döngüsü Bu Sefer Çok Farklı

Kral kripto para birimi hafta sonu umut verici biçimde hareketlendi ve bu şaşırtıcı biçimde altcoinleri de cesaretlendirdi. Bitcoin fiyatının 28.800 dolarlık direnç alanını desteğe dönüştürmesi önemli bir hareketti. Ancak tecrübeli yatırımcılar kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun vadede döngülere odaklanıyor. Ünlü kripto para analistlerinden biri bu sefer döngünün farklı olduğunu söylüyor. Bunun için de 5 gerekçesi var.

Kripto Para Döngüleri

BTC yükselişi eşittir kripto paraların geri kalanının artışı. Hiçbir boğa sezonunda BTC ATH görmezken altcoinlerin çoğunluğunun yeni tarihi zirvelere ulaştığını görmedik. Piyasayı domine eden kral kripto para birimi olduğu için yatırımcılar 4 yıllık BTC döngülerini takip etmeli.

Halving bu döngülerde kilit dönemi temsil ediyor. Tarihsel veriler bize 2 yıl artış, 1 yıl düşüş ve son 1 yılın birikim dönemi olduğunu söylüyor. Caprioleio takma adıyla bilinen kripto para analistiyse içinde bulunduğumuz döngünün diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyor. Bunun beş temel nedeni var;

Hash oranı ayı sezonunun ortasında ATH gördü.

Uzun vadeci yatırımcıların elindeki arz %76,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini (yine yakın zamanda) gördü.

Birçok ülkede hükümetler bile BTC madenciliği işine girdi.

BTC’nin benimsenmesi görülmemiş seviyelere ulaştı ve giderek daha fazla şirket kripto para ödemelerini kabul ediyor.

Lightning Network ağındaki kilitli değer 150 milyon doları aştı

Bitcoin Hash ATH Gördü

Caprioleio’nun dikkat çektiği ilk detay hash oranıdır. Madencilerin ne kadar faal olduğunu ve ne kadar büyük kaynağı (bilgi işlem kaynağı) bu işe ayırdığını gösterir. Bu güçlü olursa ağ daha güvenli olur ve ağ o kadar güçlüdür. Analistin paylaştığı grafiğe göre bu gösterge “çılgınca” bir seviyede.

BTC 69.000 dolarda ATH görürken hash gücü daha düşük bir seviyedeydi. Peki neden böyle oldu?

“Bu sanayileşmesindeki büyümeye işaret ediyor. Enerji şirketleri ve hükümetler burada.”

Uzun Vadeli BTC Yatırımcıları

Bu döngü farklı çünkü başta da söylediğimiz gibi uzun vadeli yatırımcılar çılgınlar gibi birikim yaptı. 2015 yılında bu seviyeyi gören metrik şimdi ayı piyasasının ortasında yeniden zirvede. 2021 boğa piyasası başlangıcında veya 2017 boğasında bile bu seviyeler görülememişti.

Eğer arzın büyük bölümü uzun vadeli yatırımcıların elindeyse borsalarda satışa hazır daha az BTC kalmış demektir. Bir spot BTC ETF onayıyla durumun nereye evirilebileceğini tahmin etmek pek zor değil. Hacimler zayıf olsa da arzın sadece %24,8’i satışa müsait. Yani olası talep artışında daha büyük bir ralli dönemi yaşanabilir.

Hükümetler ve BTC Madenciliği

Hükümetler altın madenciliği yapabiliyorsa neden BTC madenciliği yapmasın? Bu soruyu yıllar önce sorsaydınız alacağınız cevap “Bitcoin ne?” olurdu. Bugün devletler madenciliği meşrulaştırıyor, destekliyor ve hatta kendi eliyle bunu yapıyor. Çoğunun ABD yaptırım listesinde olması dışında bu konuda sorun yok.

El Salvador: Volkan enerjisiyle madencilik projesi ve bu alanın teşviki.

İran: Teşvik ve madenciliğin meşrulaştırılması. Hatta bazı şirketlerin yerel madencilerden BTC temin ederek ihracat yapmasına izine varana kadar kucaklayıcı bir yaklaşım.

Venezuela: Petro unutulmaya yüz tutsa da bu konuda yaklaşım pozitif.

Rusya: Rus devlet kurumlarının kripto para madenciliğine dahil olduğuna dair raporlar var.

Kazakistan: Açık biçimde Çin yasağından sonra madenciler için teşvikler başlatıldı.

Bhutan: Madencilik yapıyor ve ülke ağın toplam gücünün %1’ini temsil ediyor.

Lightning Network

Lightning Network işlemleri 2 yılda yüzde 1200 arttı. Kral kripto para birimindeki dalgalanmaya rağmen bunu gördük. Uzman analist ağdaki kilitli değerin ilk defa 150 milyon doları aştığını söyledi. BTC fiyat düşüşünü anlamsızlaştıran LN ilgi artışı heyecan verici.

Hızlı ve ucuz BTC transferine yardımcı olan LN daha çok kripto ödeme hizmetleri alanında ön plana çıkıyor. İşlemlerde yüzde 1200 artıyorsa bu ne anlama gelir? Elbette kral kriptonun ödemelerde daha yoğun biçimde kullanıldığını söylemeliyiz.

Bitcoin (BTC) Benimsemesi

Analist Caprioleio, McDonald’s’ta BTC ile satın alınabilen bir hamburger örneğini veriyor. Elon Musk’ın attığı adımlar daha fazla şirketin kripto kabulüne başlaması (LN verileri destekler) ve daha birçok gelişme bunu doğruluyor.

Bu gerçekten altı doldurulabilir bir görüş hatta bazılarını hatırlamamız yararlı olabilir.

Overstock, Shopify gibi online alışveriş platformları

Shopify gibi online alışveriş platformları Microsoft (Xbox hizmeti aracılığıyla), Steam ve çeşitli online oyun siteleri.

Seyahat sektöründeki bazı şirketler uçak biletleri, otel rezervasyonları gibi hizmetlerde BTC kabul ediyor. Binance borsasının uygulamasından bile buna erişebiliyorsunuz.

Hosting, VPN sağlayıcıları BTC ödemeleri kabul etmeye başladı. Google Cloud daha geniş çerçevede token stake ederek kendi node’larını bile kurmaya başladı. Sadece tek başına bu haber bile geçtiğimiz yıllarda büyük fiyat rallilerini tetikleyebilirdi.

Sonuç

Peki sonuç? Birçok metrik boğa seviyesinde ve BTC ayı sezonunun ortasında. BlackRock CEO’sunun söylediği gibi bastırılmış bir ilgi var ve fiyat bu yüzden istenen seviyelerde değil. Peki ama neden? Bunun tek açıklaması makro cephedeki gelişmeler. Nitekim ABD PMI verisinden İşsizlik Başvurularına kadar (geçmişte umursamadığımız verileri) takip ettiğimiz her şeyin arkasındaki neden bu, Fed ne zaman daha fazla sıkılaşmadan vazgeçecek?

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.