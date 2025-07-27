Kripto Para

Son Dakika: Kripto Paralar İçin Güzel Haber Geldi, ABD-Çin Gümrük Tarifeleri

Özet

  • Kripto paraların odağında uzun süredir anlaşmalar, teknolojik gelişmeler yerine küresel tarifeler var. Grafikleri tarifelerle ilgili haberler dalgalandırıyor.
  • ABD ve Çin tarifeleri 90 gün daha dondurma kararı aldı.
  • 1 Ağustos son tarihine dair korku bu haberle azalabilir ve ilerleyen saatlerde gelecek AB-ABD ticaret anlaşması çarpan etkisi oluşturabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları tarife kaosunun neye evrileceğini görmek için uzun süredir bekliyor. 1 Ağustos tarihi eğer yeni bir genel uzatma olmazsa tarifelerin devreye alındığı gün olacak. Ancak gümrük tarifelerinin ciddiyetsizliğini besleyen bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD-Çin tarifeleri yeniden uzatıldı.

Kripto Paralar Son Dakika

Normal şartlarda ABD ve Çin arasındaki tarife pazarlığı 12 Ağustos tarihinde sonra erecekti. Bir anlaşma yapmaları gerekiyordu ve uzun süredir görüşmelerin devam ettiğine dair duyurular paylaştık. Her iki taraftan gelen son duyurulara göre 12 Ağustos tarihi 3 ay daha uzatıldı. Bu da 12 Kasım tarihine kadar müzakerelerin süreceği anlamına geliyor.

Kripto paralar için son gelişme pozitif ve BTC fiyatı günlük zirvesi olan 118.571 dolara kadar yükseldi. Bu gelişme bize tarifelerden Trump’ın da korktuğunu ve dişini gösterirken ülke ekonomisini tepetaklak etmek istemediğini söylüyor. Yani Ağustos tarihinde de insanların şaşıracağı bir tablo bizi beklemiyor olabilir. Peki henüz birkaç ülkeyle anlaşma yapılmışken ve Nisan ayı oranlarını Ağustos başında Trump devreye alacağını söylemişken bu nasıl olacak? Nasıl olduğunu zaman gösterecek. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Çin tüm tarifelerin kaldırılmasını ve %10 taban tarifeyi tolere edebileceğini söylüyor. Stockholm merkezli bir düşünce kuruluşu olan Güvenlik ve Kalkınma Politikası Enstitüsü Direktörü Niklas Swanstrom şunları söyledi;

“Hiçbir şey çıkmazsa da hayal kırıklığına uğrarım. Yani, küçük de olsa bir tür anlaşma – sembolik bir şey çıkmalı.”

ETH 3.800 doları koruyor ve BNB Coin yeni ATH için 800 dolar sınırında alıcı buluyor. İlerleyen saatlerde gelecek bir AB anlaşması müjdesi 1 Ağustos için endişeleri daha da dizginleyecektir. Önümüzdeki günler son derece hareketli olacak.

  • Güncelleme – Trump’ın yeni açıklamaları şöyle;
    Trump: Von Der Leyen ile görüşmeyi bekliyoruz.
    Trump: Umuyorum ki bazı sorunları çözeceğiz.
    Von der Leyen: Trump ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
    Trump: AB ile ticaret görüşmelerinde 3 veya 4 pürüzlü nokta var.
    Trump, AB ile ticaret anlaşması için %50 şans olduğunu yineledi.
    Trump: Muhtemelen 1 saat içinde öğreneceğiz.
    Trump: Tüm ticaret anlaşmaları 1 Ağustos’ta başlayacak.
    Trump: İran ve Venezuela sorun çıkarıyor.
    Trump: Bugün AB ile anlaşma sağlanırsa her şey sona erecek.
    Trump: Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanabilir, sağlanmalı.
    Trump: AB’ye uygulanan gümrük vergisi oranı %15’in altına düşmeyecek.
    Trump, İran’ın zenginleştirmeye devam etmesini ‘aptalca’ olarak nitelendirdi.
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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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