Son Dakika: Kripto Paralar İçin Güzel Haber Geldi, ABD-Çin Gümrük Tarifeleri

Kripto para yatırımcıları tarife kaosunun neye evrileceğini görmek için uzun süredir bekliyor. 1 Ağustos tarihi eğer yeni bir genel uzatma olmazsa tarifelerin devreye alındığı gün olacak. Ancak gümrük tarifelerinin ciddiyetsizliğini besleyen bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD-Çin tarifeleri yeniden uzatıldı.

Kripto Paralar Son Dakika

Normal şartlarda ABD ve Çin arasındaki tarife pazarlığı 12 Ağustos tarihinde sonra erecekti. Bir anlaşma yapmaları gerekiyordu ve uzun süredir görüşmelerin devam ettiğine dair duyurular paylaştık. Her iki taraftan gelen son duyurulara göre 12 Ağustos tarihi 3 ay daha uzatıldı. Bu da 12 Kasım tarihine kadar müzakerelerin süreceği anlamına geliyor.

Kripto paralar için son gelişme pozitif ve BTC fiyatı günlük zirvesi olan 118.571 dolara kadar yükseldi. Bu gelişme bize tarifelerden Trump’ın da korktuğunu ve dişini gösterirken ülke ekonomisini tepetaklak etmek istemediğini söylüyor. Yani Ağustos tarihinde de insanların şaşıracağı bir tablo bizi beklemiyor olabilir. Peki henüz birkaç ülkeyle anlaşma yapılmışken ve Nisan ayı oranlarını Ağustos başında Trump devreye alacağını söylemişken bu nasıl olacak? Nasıl olduğunu zaman gösterecek. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Çin tüm tarifelerin kaldırılmasını ve %10 taban tarifeyi tolere edebileceğini söylüyor. Stockholm merkezli bir düşünce kuruluşu olan Güvenlik ve Kalkınma Politikası Enstitüsü Direktörü Niklas Swanstrom şunları söyledi;

“Hiçbir şey çıkmazsa da hayal kırıklığına uğrarım. Yani, küçük de olsa bir tür anlaşma – sembolik bir şey çıkmalı.”

ETH 3.800 doları koruyor ve BNB Coin yeni ATH için 800 dolar sınırında alıcı buluyor. İlerleyen saatlerde gelecek bir AB anlaşması müjdesi 1 Ağustos için endişeleri daha da dizginleyecektir. Önümüzdeki günler son derece hareketli olacak.

Güncelleme – Trump’ın yeni açıklamaları şöyle;

Trump: Von Der Leyen ile görüşmeyi bekliyoruz.

Trump: Umuyorum ki bazı sorunları çözeceğiz.

Von der Leyen: Trump ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Trump: AB ile ticaret görüşmelerinde 3 veya 4 pürüzlü nokta var.

Trump, AB ile ticaret anlaşması için %50 şans olduğunu yineledi.

Trump: Muhtemelen 1 saat içinde öğreneceğiz.

Trump: Tüm ticaret anlaşmaları 1 Ağustos’ta başlayacak.

Trump: İran ve Venezuela sorun çıkarıyor.

Trump: Bugün AB ile anlaşma sağlanırsa her şey sona erecek.

Trump: Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanabilir, sağlanmalı.

Trump: AB’ye uygulanan gümrük vergisi oranı %15’in altına düşmeyecek.

Trump, İran’ın zenginleştirmeye devam etmesini ‘aptalca’ olarak nitelendirdi.