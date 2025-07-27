Son Dakika: Beklenen Oldu ABD-AB Anlaştı, Ekonomi ve Kripto Paralar İçin Harika

Bugün erken saatlerde paylaştığımız değerlendirmede günün devamında bizi büyük bir sürprizin beklediğinden bahsetmiştik. Biraz önce ABD ve AB’nin anlaşması resmen duyuruldu. Trump bir önceki son dakika haberimizde paylaştığımız üzere 1 saat içinde kararın çıkacağından bahsetmişti ve beklenen oldu. BTC 119 bin doların üzerinde. ABD ekonomisi ve kripto paralar için bu anlaşma harika.

ABD ve AB Ticaret Anlaşması

Aylardır devam eden tartışmalar 1 Ağustos son tarihine günler kala sona erdi. Trump ve Von der Leyen müjdeyi biraz önce açıkladı. AB ciddi miktarda enerji alımı ile ihracat fazlalarını dengelemek istediklerini geçtiğimiz ay açıklamıştı. Şimdi gelen anlaşma da bu minvalde. Trump yazı hazırlandığı sırada şunları söyledi;

“AB ile anlaşma sağlandı. AB, ABD’ye öncekinden 600 milyar daha fazla yatırım yapacak. AB, ülkelerin gümrüksüz ticaret yapmasına izin vermeyi kabul etti. Tüm ülkelere erişimimiz açılacak. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak! AB, ABD’den büyük miktarda askeri teçhizat satın alacak. Otomobiller için %15’lik gümrük vergisi konusunda anlaştık. AB, yüz milyarlarca dolarlık askeri teçhizat satın alacak. Anlaşma bizi birleştirecek. Enerji, anlaşmanın önemli bir parçası. Önemli miktarda enerji satın alıyorlar. Çelik anlaşmada olduğu gibi kalacak. İngiltere Başbakanı AB anlaşmasından memnun.”

BTC için şimdilik tarife korkusu ortadan kalktı ve fiyat CME boşluğundan uzaklaşıyor. Özellikle ETH fiyatının 3.800 dolar üzerinde olması altcoinler için ani bir yükseliş potansiyelini ortaya koyuyor. Powell eğer bu anlaşmadan memnun olursa bu hafta Eylül için faiz indirimlerinden bahsedebilir.